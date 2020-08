UTAH IZJEDNAČIO PROTIV JOKIĆEVIH NUGGETSA U PLAYOFF SERIJI: Donovan Mitchell ponovno briljirao; Imao je veliku treću četvrtinu

Košarkaši Utah Jazza ozlijeđenog Bojana Bogdanovića noćas su po hrvatskom vremenu u Lake Buena Visti u Orlandu “pod balonom”, u 1. kolu doigravanja NBA lige, pobijedili Denver Nuggetse Nikole Jokića 124:105 i tako izjednačili u seriji na 1:1. OVDJE pogledajte kako je to izgledalo u utakmici.

Nominalno prva zvijezda Jazzera Donovan Mitchell pokazala je mirnoću i strpljenje protiv obrane Denvera i umjesto da forsira, počeo je distribuirati loptu ostalima i to je urodilo plodom. A onda se u utakmici za njega i – otvorilo!

Mitchell je zabio 21 od ukupno 30 poena u velikoj trećoj četvrtini i Utah je došao do pobjede. Iz igre je imao 10 od 14 i dodao je osam asistencija. Ponajviše njegovom zaslugom Utah je u posljednjoj četvrtini povela s 31 poenom viška.

Njegov je nastup bio na visini zadatka, a u ovom doigravanju, odnosno u prve dvije utakmice, uistinu je sjajan. U prvoj je Nuggetse počastio s 57 poena, što je klupski rekord u playoffu…

“Najveća mi je stvar bila čitanje situacije u utakmici”, objasnio je Mitchell i nastavio:

“U svojim počecima u ligi, samo sam gledao obruč, kako biti strijelac. Molio sam se u karanteni kako postati boljim košarkašem i kako pronaći način kako uključiti i ostale u tu priču. Da, možda neću uvijek zabijati i danas sam vjerovao svojim suigračima”, objasnio je Donovan Mitchell, čije riječi prenosi ugledni američki ESPN.

Jordan Clarkson u momčadi Jazza zabio je 26 poena u dvoboju u kojem je Jazz pucao 51,7% iz igre. Imali su i 32 asistencije i pogodili 20 trica. Francuski centar Rudy Gobert ubacio je 19 za Utah. Imao je i bananu nad Jokićem pola minute prije kraja…

RUDY gobert with the dunk to go into half Utah jazz take the lead to go into the half 61-48 the nuggets are down but we always fight back 💪🏽 ( ps the refs cheated there is clearly 25.5 seconds on the shot clock ) but wateve 🖕🏾 pic.twitter.com/XhKynmhdm6

— MPJ 🐐 (@mpj_burner) August 19, 2020