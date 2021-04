Brooklyn Nets su noćas po hrvatskom vremenu postali prva momčad Istočne konferencije koja je uspjela osigurati mjesto u doigravanju, oni su u Tampi s 116:103 pobijedili Toronto Raptorse.

Kevin Durant je zabio 17 koševa za pobjedu Netsa, dodavši tome deset skokova, a Jeff Green je bio najbolji strijelac pobjedničke momčadi sa 22 koša. Joe Harris je dodao 16 ubačaja. Raptorse je predvodio Kyle Lowry sa 24 poena, dok je OG Anunoby ubacio 21 koš.

Milwaukee Bucks su u gostima sa 114:104 bili bolji od Charlotte Hornetsa, a do pobjede ih je vodio Giannis Antetokounmpo sa 29 ubačaja, 12 skokova i osam asistencija. Brook Lopez je ubacio 22 koša, a Khris Middleton 17 za Buckse (38-23).

Portland Trail Blazers su sa 133:112 nadigrali Indiana Pacerse, a utakmicu je obilježio Anfernee Simons (21) koji je zabio 27 koševa od čega je devet trica iz deset pokušaja. Mladi senzacionalni bek Portland Trail Blazersa bio je nadomak fantastičnog NBA rekorda, ali ga je posljednjim šutem propustio izjednačiti. Zato je izjednačio drugi rekord, a zbog spomenutog promašaja nije ga preskočio, da se tako izrazimo… No, postao je prvi košarkaš od Klayja Thompsona koji je imao 10-10. Dogodilo se to 21. siječnja 2019.

