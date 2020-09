UMJESTO LIJEPE PRIČE IMAMO NOVI SKANDAL U HR KOŠARCI: ‘Ubili su ga u pojam. Tko je tu lud, ja ne znam’

‘Nikome nije jasno što se dogodilo, jer očito su tamo velika pretumbavanja u klubu’

Dvadeset i četverogodišnji talentirani hrvatski košarkaš Marko Arapović naprasno je napustio momčad Splita ogorčen ponašanjem toga kluba.

SIN KOŠARKAŠKE LEGENDE NAPUSTIO KK SPLIT NAKON SAMO DESET DANA: ‘Ovo nisam nigdje doživio’

Igrao za sve reprezentativne kategorije

Arapović je igrao za sve reprezentativne kategorije, a u klupskoj karijeri nosio je dres Cibone, Cedevite i Galatasaraya. Trebao je biti veliko pojačanje slavnog splitskog košarkaškog kluba, ali sve se na kraju pretvorilo u jednu ružnu priču, možemo slobodno reći – skandal!

Naime, deset dana nakon što je klub na društvenim mrežama objavio njegov dolazak, raskinut je ugovor s njim. Kao glavni problem navodi se sumnja u Markovo zdravstveno stanje. Njegov otac, bivši košarkaš Franjo Arapović, za Sportklub je prokomentirao situaciju:

“Ostao sam jako iznenađen. Kao prvo, nisam imao nikakvih doticaja s transferom. Marko je prošli petak ujutro u pola 10h imao doručak, iza toga razgovor s trenerom o taktici za utakmicu i zove me oko 11h da Split želi raditi aneks ugovora. Rekli su da moraju imati nekakav aneks da mogu odlučivati koliko će on utakmica igrati zbog liječničke službe. On je s njima odradio pet treninga i sve je normalno radio. Nikome nije jasno što se dogodilo, jer očito su tamo velika pretumbavanja u klubu”, kazao je Franjo Arapović i dodao:

”Rekli su mu da ako ne prihvati aneks ugovora, da neće igrati. Rekao sam mu ‘Marko, sjedni u auto i vozi doma. Zahvali se dolje ljudima za stan i ispričaj se.’ Čak im je rekao da ga ne zanima novac, da prekriže dogovoren iznos u ugovoru, da samo želi igrati. Ne, ne, mi smo ozbiljan klub i želimo zaštiti ugovor. Tko je tu lud, ja ne znam”, kazao je legendarni hrvatski centar.

Franju Arapovića smeta odnos HKS-a prema događaju

Franju Arapovića smeta odnos HKS-a prema spomenutom događaju. Mišljenja je kako je krovna organizacija mogla i trebala reagirati u ovakvoj situaciji. Umjesto lijepe priče o povratku u hrvatsku košarku, tako smo dobili još jednu ružnu stranicu.

”Split ga je ubio u pojam pokazavši da sumnja u njega. Zvao ga je i trener, koji mu se ispričavao ni kriv, ni dužan. Jedino što me smeta je da HKS ovdje nije reagirao. Pa on je olimpijac! Morali su reagirati i zaštiti svog olimpijca da može igrati za neki drugi klub, a ne ovako. Očito svima paše da ne igra”, zaključio je razočarani Arapović.