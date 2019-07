U TIJEKU JE REVOLUCIJA: Ovo se nikad do sada nije događalo i u potpunosti će promijeniti lice i naličje NBA košarke

Razgovarali smo s bivšim košarkašem Damirom Miljkovićem Cicijem

Otvorilo se Bojanu Bogdanoviću (30) kao nikad, vinuo se u visine u NBA ligi. Događa mu se sve ono što je sanjao u svom košarkaškom životu. Babo je dobio ponudu od Utah Jazza koju je na kraju prihvatio i službeno karijeru nastavlja u play-off momčadi iz Salt Lake Cityja.

Bogdanović će za sljedeće četiri sezone inkasirati čak 73 milijuna dolara. Tako će do daljnjega igrati za 18,25 milijuna USD po sezoni i postati najskuplji hrvatski sportaš. Nitko nikada u sportskoj karijeri nije zaradio kao Bogdanović.

Treći Hrvat u Jazzerima

Treći Hrvat u Jazzerima

Jazzeri su u ovom prijelaznom roku htjeli angažirati čovjeka s prosjekom u prošloj sezoni u dresu Indiana Pacersa od 18 koševa, 4,1 skoka i dvije asistencije po utakmici. Na kraju su to uspijeli i Babo je postao treći Hrvat u redovima Jazzera nakon Gordana Giričeka i Zorana Planinića.

Bogdanović dolazi u momčad koja s njim može zaprijetiti samom vrhu Zapadne konferencije. U Jazzu Bogdanovića čekaju sjajni mladi bek Donovan Mitchell, najbolji obrambeni igrač NBA lige Rudy Gobert, iskusni playmaker Mike Conley te odličan Australac Joe Ingles.

Utah će imati i prilično širok roster, s klupe će ulaziti dokazani igrači poput spomenutog Inglesa ili Dantea Exuma, pa se Jazzeri pretvaraju u “TOP contendera” na Zapadu…

“To je NBA. Bojan sve što mu se događa zaslužuje. To je samo bilo pitanje vremena, jer dobro igra već duže vrijeme. U ovom trenutku se Utah ukazala kao super opcija. To je jedna mlada momčad gdje će on sigurno biti starter i jedan od glavnih igrača. To je jako bitno za njega”, kazao nam je nekad omiljeni košarkaš Zagreba Damir Miljković Cici. Ovaj bivši košarkaš, 193 cm visoki nekadašnji bek-šuter, jedan je od najprepoznatljivijih izdanaka omladinske škole spomenutog posrnulog kluba koji je nekad bio možda i najveći rasadnik talenata u Hrvatskoj. Volimo Cicija nazvati i prodiskutirati o aktualnim košarkaškim temama…

‘Htio bih da takvo svjetlo pronađu i ostali naši dečki’

“Htio bih da takvo svjetlo pronađu i ostali naši dečki u NBA ligi, Hezonja, Šarić, Zubac, Bender, Žižić itd… Znači, trebaju otići u sredinu gdje će igrati. Zubac je na dobrom putu da se razvije u još boljeg igrača, vidjet ćemo što će biti s Antom u Clevelandu. Lijepo je vidjeti svoje prijatelje i kolege da igraju i vode bitnu ulogu u NBA ligi. Jedna potentna momčad poput Jazza samo je potvrda da pucaju visoko na Zapadu naredne sezone.

Znači, koja ima ambicije, koja želi skinuti dominaciju Warriorsa, ali nekako se svi pojačavaju. Vidimo da su i Lakersi napravili ili rade tradeove, Kevin Durant odbio je Golden State i ide u Brooklyn Netse vjerojatno zajedno s Kyrieom Irvingom. Vidjet ćemo. Čuo sam neke glasine, rumors, kako će Klay Thompson možda i u Lakerse. Ili Lakersi ili Warriorsi, nema treće opcije kod njega. Vidjet ćemo. Sad je za one prave košarkaške zaljubljenike, fanatike, sad počinje NBA sezona, ona poznata žiža”.

Ne sjećamo se kad je toliko bilo zanimljivo u NBA ligi po pitanju stvaranja tih megamomčadi. U ovom trenutku nekoliko ih želi dovesti TOP igrače. Američki mediji pišu kako Chris Paul, elitni play Houstona, gleda opciju i prelaska u Los Angeles kod LeBrona Jamesa, jer nije više u dobrim odnosima s Jamesom Hardenom i dosadilo mu je biti druga violina u momčadi. Pisali smo o tome…

Leonard pregovara i važe svoju buduću sredinu

Ponajbolji košarkaš NBA lige, MVP finala Kawhi Leonard, iako se sa svojim Toronto Raptorsima za samo jednu sezonu popeo na vrh NBA lige, vjerojatno je pred odlaskom u novu NBA momčad, prema informacijama koje dolaze “preko bare”.

Već dugo kruži priča da bi se ovog ljeta Leonard trebao pridružit Los Angeles Clippersima koji su tijekom prošle sezone oslobodili puno salary capa upravo zato da bi mogli dovoditi zvijezde poput njega.

Durant ide u Netse

U Gradu Anđela već će počelo zazivanje Kawhija, a rade to na sve moguće načine. Prema izvještavanju uglednog američkog ESPN-a, Kevin Durant i Kawhi Leonard razgovarali su o mogućnostima da u budućnosti igraju zajedno. Leonard bi se trebao sastati s Lakersima, Clippersima, Knicksima i Raptorsima koje je ove sezone vodio do naslova.

Durantu su, pak, u planu pregovori s Clippersima, Knicksima, Netsima i njegovim Warriorsima. Znači, stvaraju se megamomčadi, više je klubova u igri, a takvo što se ne pamti. Pa, i da ostane Leonard u Torontu, on će po imenima, na papiru, imati lošiju momčad od ovih. S nama se slaže i Cici koji nadodaje:

“Ja se ne sjećam da je ikad bila ovakva situacija s tim megamomčadima i dovođenja zvijezda na zvijezdu. To je prvi počeo, ako se dobro sjećam, Houston. Hakeem, Barkley, Drexler… Onda kad je Houston krenuo harati. tamo negdje prije više od 15 godina Imali su tzv. ‘veliku trojku’. No, nisu napravili ništa, Barkley, jedan od velikana NBA lige, nema prsten prvaka. Je, istina, ali to nije garancija. Evo, prošle sezone, ja mislim 90 % ljudi navijalo je za Toronto. Golden State je dosadio navijačima svojom dominacijom i košarkaškom revolucijom. Znači, naslov je osvojila momčad kojoj su takvo što šanse davali njih možda 10 %.

Toronto pokazao kako se s kolektivom i Leonardom može do naslova

S Leonardom su napravili čudo, potjerali su trenera godine prošle godine, svoju najveću zvijezdu DeRozana i napravili kemiju. Doveli su Marca Gasola, Leonarda, onda se počela stvarati jedna prava kemija. Jedan superstar i ostala pomoćna radna snaga ispali su sjajna formula, da ne uvrijedim nekog sad jer su to sve vrhunski igrači, ali našla im se uloga i to je bitno. Svi su dali svoj doprinos u momčadi, stvorilo se zajedništvo, nitko se nije isticao. To se moglo vidjeti u svih 6 utakmica finala protiv Warriorsa, da dišu k’o jedan. Svi su dali svoj doprinos. U svim utakmicama su sudjelovali s deset i više igrača, što je sjajno. Toronto je pokazatelj da kolektiv ima veću važnost od individualnh vrijednosti pojedinca”, govori nam Cici.

Što se tiče Marija Hezonje, on je dogovorio dvogodišnju suradnju s finalistima Zapada Portland Trail Blazersima, s time da nakon prve sezone 24-godišnji Dubrovčanin ima mogućnost raskinuti ugovor. Dobar ili loš potez, ako se uzme u obzir da se radi o momčadi nakrcanoj talentom i kvalitetom? Njemu su nužno potrebne minute u ligi…

Hezonja u Portlandu

“Možda se prevarimo glede njega. Možda se baš Mario nametne i bude pravi. Meni je Portland sjajna momčad, obožavam ih gledati. Bilo mi je žao što su ispali od Warriorsa. Na njemu je da se dokaže. Mario je već ‘dugo’ u NBA ligi, mora probati svoje mjesto u rosteru. Mislim da njema treba jako malo, povjerenje trenera i to je to. On je vrijedan, marljiv, radi, trenira, ima kvalitetu, vidjet ćemo… Isto kao i Dario.

I njemu trebaju minute. Otišao je u Phoenix Sunse, lošu franšizu doduše, ali s dobrom momčadi i mladim potentnim igračima. No, oni stalno negdje kiksaju, ne samo na terenu nego i van njega. Luka Šamanić je profitirao. Uzela ga je najbolja franšiza lige i najbolji trener Gregg Popovich. Otišao je u momčad koja je u stvaranju, ne bi ga uzeli bez veze. Za njega ćemo tek čuti, očekujemo od njega velike stvari”.