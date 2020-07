ATOMSKO MRŠIĆEVO OTKRIĆE: U reprezentaciji praktički nema takvog igrača; Novi hit hr košarke godinama je radio u tišini

Razgovarali smo s novim hitom hrvatske košarke Mateom Drežnjakom (21)

Cibona je napravila sjajan posao kad ga je dovela u svoje redove. Mateo Drežnjak, momak koji ima 21 godinu i 195 cm, koji se isprofilirao kao prvo ime Širokog ali i kao otkriće Veljka Mršića u reprezentaciji, imao je nekoliko opcija. No, između Budućnosti i Cedevite Olimpije Drežnjak je izabrao dolazak pod Toranj. Predsjednik Mladen Bušić, direktor Domagoj Čavlović i trener Ivan Velić otputovali su u Široki gdje su uspjeli ispregovarati detalje Drežnjakovog prelaska…

‘On može stalno sprintati’

Osim što je prepoznao kako su Vukovi najbolja opcija za njegov razvoj i napredak, te obećanje Velića da će Nakić, Prkačin i on biti u prvom planu i da će se momčad slagati oko njih, niti Budućnost kao niti Cedevita Olimpija nisu sa Širokim postigli dogovor oko odštete. Ostalo je na Drežnjaku, stoga, samo da s Cibonom dogovori svoje uvjete. Brzo je pao dogovor i Drežnjak je postao novi igrač Cibone.

“Kad sam radio analizu prijašnjih kvalifikacija za SP primjetio sam da nam nedostaje jedan igrač koji ima energije, koji može odigrati dobru obranu, koji može stalno sprintati, bez prestanka. Iz razloga što većina naših igrača je u nekom, da se tako izrazim, stalnom trčanju. Rijetko koji sprinta. I Mateo je jedan od rijetkih koji to rade. Prvenstveno zbog toga sam ga pozvao. Prošlog ljeta sam ga pozvao za okupljanje za turneju po Americi i Kini i on je moje povjerenje i mišljenje o njemu i potvrdio. Nametnuo se u reprezentaciji svojim igrama. Jako je karakteran momak koji uvijek ide sto posto, a koji ima još puno prostora za napredak. No kažem, izdvaja ga u odnosu na ostale naše igrače to što sprinta, što sve radi u maksimalnom ritmu. Definitivno je igrač koji može igrati u oba smjera. Jedan je moderni bek koji ima lijepu budućnost ispred sebe”, govori nam Veljko Mršić o svom otkriću.

Kompletni atomski igrač koji može igrati u oba smjera

Protiv Švedske na otvaranju kvalifikacija za EuroBasket u veljači ove godine u Draženovom domu, sa 16 poena je bio naš najefikasniji igrač, a u drugoj utakmici protiv Nizozemske na gostovanju u Almereu zabio je 13 za vrh ljestvice skupine D…

Nema sumnje, Mateo Drežnjak novi je hit hrvatske košarke koji je godinama radio u tišini u Širokom Brijegu i izrastao u kompletnog košarkaša. Zbog nevjerojatne fizičke konstitucije može čuvati gotovo bilo koga u obrani i raditi mu probleme, pritisak. Pravi je “košarkaški Brozović”, igrač čeličnih pluća, slično kao i srebrni Vatreni koji može puno trčati, koji pretrči kilometre po utakmici…

Drežnjak je igrač koji je prijeko potreban svakoj reprezentaciji i klubu, a Hrvatska je sretna što ga ima…

“Naravno da mi je drago čuti pohvale izbornika, kao i javnosti… U Širokom dok sam bio mlađi i igrao u mlađim selekcijama, dok sam bio zaštićeno godište, naučio sam igrati na kontre. Zabijao sam lake i brze poene, na taj način naučio igrati košarku, a kasnije sam taj sistem usavršio. Naravno, kad nešto treniraš godinama, onda naučiš koristiti tu svoju prednost i to ti postane oružje, forte kako se ono kaže. Znate, za biti brz, stalno sprintati, nema nekih posebnih vježbi. Jednostavno, kad vidim priliku na terenu, u trenutku, probam to istrčati punim sprintom kako bi zabio što lakši koš, polaganje, zakucavanje… Uvijek je lakše igrati kad zabiješ neki lagan poen iz kontre, nego kad se mučiš i zabijaš teške koševe, ulaziš s nekim težim šutevima u utakmicu”, kazao nam je u uvodu razgovora Mateo Drežnjak koji nam se javio iz Hercegovine i nastavio:

‘Spreman sam preuzeti odgovornost’

“Sve što se trenutno govori o meni je nagrada za sav moj rad svih ovih godina. I ne, to što za mene govore kako sam košarkaški hit ne stvara mi pritisak. Spreman sam na svoja leđa preuzeti odgovornost jer to ozbiljni igrači u ovom sportu i rade. Samo tako možeš biti uspješan. Mediji pišu što pišu, navijači govore što govore, no ja gledam samo sebe i svoj rad. Puno se na to ne obazirem, iako mi je drago, naravno. Meni je najbitnije da moja momčad pobjeđuje i da joj ja doprinesem što više na tom putu. To je i smisao košarke, sporta kao takvog.”.

Stekli smo dojam, barem ovako na prvu, preko mobitela, na daljinu, da Mateo ne voli puno pričati, da nije jedan od onih koji će ispričati štoriju o sebi, nego želi da njegove košarkaške vještine, igra, bude njegov jezik i govori o njemu. Rad u tišini, mukotrpan rad, kako bi bio još bolji. Samo ga pustite da trenira i ne pitajte puno…

“Ima dosta toga što želim popraviti u svojoj igri. U napadu želim poboljšati šut, dribling… Cilj mi je obogatiti te segmente igre. E sad, koliko ću u tome biti uspješan… Da, taj rad u tišini… Znate, čitavu svoju karijeru, mladu karijeru, bio sam fokusiran na treninge i sebe. Nisam gledao tko što priča o meni, znao sam da mogu uspjeti, postati košarkaš, biti još bolji, napredovati kroz selekcije. Uvijek sam htio pokazivati na terenu ono što mogu, a ne pričati za novine, medije… I sad sam takav, to nisam promijenio”.

Da, očito nešto ima u tim hercegovačkim rukama i nogama da to podneblje daje takve košarkaške talente…

“Haha, valjda je nešto u genima. Niti ja ne znam. Ali ima nas u reprezentaciji, da”.

Menadžer mu je Mario Bogdanović, otac najboljeg hrvatskog košarkaša Bojana Bogdanovića

Drežnjak ima menadžera u jednoj zanimljivoj mostarskoj obitelji. Naime, Mario Bogdanović, otac najboljeg hrvatskog košarkaša Bojana Bogdanovića, zvijezde Utah Jazza, njegov je menadžer koji mu daje savjete, ukazuje na greške, ispravlja ga…

“Da, on mi dosta savjeta daje, korisnih savjeta. Tu je uz mene u mom razvoju”.

U Ciboni će igrati sa Tonijem Nakićem i Rokom Prkačinom i činiti veliku mladu trojku. Pozicije od dva do četiri tako će punit u novoj sezoni spomenuti trojac koji će biti najbolja pozivnica navijačima da dođu u Draženov dom i uživaju u jednoj novoj potentnoj Ciboni. Drežnjak obojicu poznaje. Kazao nam je kako s Nakićem igra od prvih dana, još od dječačke dobi, kad su zajedno selektirani u reprezentacijama Hrvatske, od U-16 reprezentacije. Roka Prkačina je upoznao tijekom seniorskih reprezentativnih okupljanja…

“S Tonijem sam igrao tri-četiri godine u reprezentaciji zajedno, a Roka sam upoznao na zadnjim pripremama. Nisam imao nešto puno dana za upoznavanje s njim, da vam budem iskren. Ali, bilo je sasvim dovoljno da steknemo dobar odnos. I veselim se tome”, ističe Drežnjak.

Inače, Drežnjaci su Mostarci. Mateo je počeo trenirati u Širokom u petom osnovne, a od prvog srednje se i nastanio u Širokom te razvio kao igrač…

‘Počeo sam igrati košarku kad sam imao deset godina’

“Ajmo reći mi smo iz mjesta malo povrh Mostara. Moj stariji brat Dario igra u Širokom. Obojica smo u Širokom od kad smo počeli trenirati, tj bili smo zajedno u Širokom jer sam ja sad igrač Cibone. Ima i za njega nekih zanimanja klubova, vidjet ćemo kako će to s njim ispasti. Počeo sam igrati košarku kad sam imao deset godina. Ljubav prema košarci na mene je prešla s moga brata koji je počeo trenirati prije mene”.

Jednog dana htio bi zaigrati u NBA ligi, svoje talente dovesti preko bare, kako je to 2010. godine rekao njegov strani košarkaški uzor u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta LeBron James, kad je svijetu obznanio da svoje talente dovodi na South Beach i momčad Miami Heata. Od domaćih košarkaša uzor mu je, naravno, Bojan Bogdanović. To je ipak njegov domaći Mostarac…

“Svatko mašta da jednog dana zaigra u Americi, pa tako i ja. Sigurno da bi volio jednog dana zaigrati protiv najboljih igrača na svijetu, možda i protiv LeBrona. No, vidjet ćemo hoće li to biti moguće”, skromno i pomalo diplomatski će Mateo.

FIBA ga svrstala u TOP 10 nadolazećih zvijezda EuroBasketa

Njegove kvalitete prepoznala je i FIBA koja ga je svrstala u TOP 10 nadolazećih zvijezda EuroBasketa. Riječ je o igračima koji su rođeni 1999. godine, a među proglašenim zvijezdama je i fantastični Deni Avdija koji je prošle godine odveo Izrael do naslova Europskog prvenstva za igrače do 20 godina starosti, a osvojio je MVP nagradu. Tu su još talentirani Carlos Alocena, Vito Krejcija, Rokas Jokubaitis, Arturs Zagarsa i Kristian Kullamae, Rati Andronikashvili, Melwin Pantzara i Keye Van der Vuurst de Vries. Izabrano je to mlado društvo u kojem se našao i Mateo…

“Drago mi je da sam izabran, to mi je nagrada i priznanje za dosadašnji rad. Međutim, ne smijem sad stati jer se ne živi na staroj slavi. Moram dosta raditi i dalje da bi potvrdio to priznanje”.

Mateo Drežnjak ušao je u reprezentaciju Hrvatske kako iz nje ne bi izašao do završetka karijere. Toliko je dobar. Prošlog ljeta ostvario mu se san…

“Najveća je moguća čast obući reprezentativni dres. I prije sam ga oblačio, ali poseban je osjećaj obući seniorski dres Hrvatske. Ako budem mogao, daj Bože, volio bih igrati u reprezentaciji do završetka karijere. Samo Bože daj zdravlja”, zaključio je Mateo Drežnjak.