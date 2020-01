U NEZAPAMĆENI KORUPCIJSKI SPORTSKI SKANDAL U AUSTRIJI UMIJEŠAN I HRVAT: ‘Ovo je loš, crni dan. Izuzetno sam razočaran i uzrujan’

‘Ovo je loš dan za austrijski sport, posebno za košarku. Ovo je i crni dan za UBSC Graz’

Austrijska policija privela je u ponedjeljak navečer pet košarkaša momčadi UBSC Raiffeisen iz Graza zbog sumnje u namještanje rezultata utakmica. Kako prenose austrijski mediji među privedenima su dvojica Amerikanaca, te tri košarkaša iz bivše Jugoslavije među kojima je navodno i jedan hrvatski košarkaš.

Die Stellungnahme vom Vorstand des UBSC Raiffeisen Graz zur möglichen Spielmanipulation im Basketball:

Hansjorg Bacher potvrdio uhićenja sportaša

Glasnogovornik državnog odvjetništva u Grazu Hansjorg Bacher potvrdio je za austrijsku novinsku agenciju APA uhićenja sportaša, ali tužiteljstvo zasad nije objavilo druge detalje.

Košarkaši su uhićeni jer tužilaštvo vjeruje da bi osumnjičeni pokušali napustiti zemlju, te prikriti i uništiti dokaze.

Fünf Basketballer des @UBSCGraz sind am Montag wegen des Verdachts des Wettbetrugs festgenommen worden. Die Spieler sollen ihre eigenen Partien geschoben haben.

‘Ovo je i crni dan za UBSC Graz’

“Ovo je loš dan za austrijski sport, posebno za košarku. Ovo je i crni dan za UBSC Graz,” kazao je direktor kluba Michael Fuchs.

Kako ne bi ugrozili istragu koja je u tijeku, u klubu nisu željeli objaviti imena privedenih igrača, međutim Fuchs je otkrio kako su tijekom siječnja dobili informaciju da dio igrača ne igra kako treba.

Eine ereignisreiche erste Halbzeit im Raiffeisen Sportpark Graz! Weiter Vollgas geben! 👊

UBSC 3️⃣5️⃣ – 4️⃣1️⃣ Bulls#ubscgraz #admiralbsl pic.twitter.com/rkycRYXr0g — UBSC Raiffeisen Graz (@UBSCGraz) December 29, 2019

Oglasio se i generalni direktor lige Superliga GmbH Tomas Kanovsky.

‘Sama liga bila je obaviještena o mogućim prijevarama s klađenjem’

“Sama liga bila je obaviještena o mogućim prijevarama s klađenjem. Izuzetno sam razočaran i uzrujan što igrači zloupotrebljavaju ovaj sjajan sport zbog nečeg sličnog. To je neprihvatljivo, nećemo to tolerirati i učinit ćemo sve da se to ne dogodi u budućnosti,” kazao je Kanovsky.