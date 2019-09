U KINI JE – ESKALIRALO! Malo tko je na njih računao, a oni mijenjaju svjetski poredak; ‘Najgore bi bilo da Amerikanci osvoje naslov…’

‘Ne bi ja rekao da je Australija iznenadila Litvu. Australci su uigrani, djeluju moćno, puni su energije, pokriveni su na svim pozicijama’

Zahuhtava se na SP-u u Kini. U prvim susretima vidjeli smo zaigravanje, dok je sad – eskaliralo! Brazil Ace Petrovića, Australija i Poljska najugodnije su iznenađenje 1. kruga natjecanja. SAD i Srbija, dva najveća favorita za zlato na turniru, očekivano igraju dobro. Srbija je pritom ostavila bolji dojam od SAD-a kod kojih se vidi da igraju sa C, ako ne i D momčadi, ako se uzme u obzir veliki broj igrača koji je otkazao košarkaškom trenerskom geniju Greggu Popovichu i njegovom pomoćniku Steveu Kerru, treneru Golden State Warriorsa.

Grčka osigurala drugu poziciju u skupini F

U četvrtak po hrvatskom vremenu Grčka je u vatrenoj utakmici slavila 103:97 protiv Novog Zelanda, te tako osigurala drugo mjesto u skupini F iza Brazilaca. Petrović je sa svojim Brazilcima bio je uvjerljiv protiv Crne Gore rezultatom 84:73. Iz skupine E u drugi krug plasirala se Češka koja je sa 91-76 pobijedila Tursku, reprezentaciju koja je u drugoj utakmici na turniru namučila Ameriku. Turci se nisu oporavili od te propuštene prilike, što su temeljiti i odlično posloženi Česi iskoristili za plasman u drugi krug natjecanja…

Česi prvi suparnici Brazilu

Česi će biti prvi suparnici Brazilu. U dvoboju za prijenos maksimalnih šest bodova iz skupine H Australija je sa 87:82 nadigrala Litvu i poboljšala izglede za plasman u četvrtfinale natjecanja. Zanimljivo je na prvenstvu, svašta će se još događati u Kini na ovom SP-u…

“Pratim događanja na SP-u, gledao sam većinu utakmica. Prva dva dana su bila, ajmo to tako reći, dosadnjikava. Favoriti su sve uvjerljivo pobjeđivale s velikom razlikom, s izuzetkom ovih nekoliko dobrih utakmica. Prekjučer su po meni bile one nevjerojatne utakmice, Turska – SAD i Grčka – Brazil. To su bile fantastične utakmice u kojima se pokazala sva artiljerija, koja se sprema za drugi krug. Znači, favoriti su više-manje opravdali status.

Dominikanska Republika iznenadila Njemačku

Ima reprezentacija koje su iznenadile poput Dominikanske Republike, koja je onom pobjedom protiv Njemačke u grupi G sve šokirala. Gledajte, smatram kako favoriti ostaju isti bez obzira na sve. Srbija i SAD su još uvijek dva glavna favorita, dok se nešto drugo ne dogodi u drugom krugu. Tu su i Francuzi, Grci, Brazilci, Australija za koju smatram kako može doći do medalje. No, sad kreće ono pravo pa ćemo vidjeti tko je od čega sazdan”, kazao nam je u uvodu razgovora bivši hrvatski reprrezentativac i NBA igrač Damjan Rudež, koji se trenutno nalazi u Zagrebu, bez kluba, i trenira po vlastitom posebnom programu, čekajući pravu priliku…

‘Očekivao sam pobjedu Australaca protiv Litve’

“Ne bi ja rekao da je Australija iznenadila Litvu. Očekivao sam pobjedu Australaca, bez obzira na košarkaški pedigre Litve. Australci su uigrani, djeluju moćno, puni su energije, pokriveni su na svim pozicijama. Iako je Litva košarkaška nacija, ima i renome, očekivao sam pobjedu Australije. Litva je igrala s dva visoka igrača, treba sad vidjeti kako će u ovim jačim utakmicama moći igrati s dva centra na terenu. S obzirom na ovih zadnjih nekoliko godina ‘small ball-a’ u kojem su svi igrali s nekom trojkom, četvorkom, treba sad vidjeti kako će se ove velike reprezentacije prilagoditi, pogotovo Srbi koji igraju dosta vremena s Jokićem na četvorci. To će biti zanimljivo za promatrati u tom nekom taktičkom dijelu”, objašnjava nam Damjan Rudež s kojim nas razgovor vodi prema onim reprezentacijama koje su njega osobno najviše dojmili do sad…

Poljaci su iznenadili

“Australija me nije iznenadila nešto previše jer sam očekivao to od njih. Poljska je prenijela sve bodove i pokazala je sjajnu košarku. Oni su u prve tri utakmice uzeli sve pobjede. Brazil je danas pobijedio Crnu Goru. Mislim da bi ovo mogao biti povratak Brazila na veliku reprezentativnu košarkašku scenu, s obzirom da oni već godinama imaju zanimljivu i talentiranu momčad, ali uvijek je izostao konkretan rezultat jer su nekako igrali s previše oscilacija. Možda je ovo turnir koji će ovo promijeniti, na kojem će otići u zonu medalja što bi bila velika stvar za ovu generaciju jer su u ovoj momčadi neki igrači koji su već u poznim godinama. Nekima je nastup u Kini zadnji ples”.

Otkazi – negativni trend svjetske reprezentativne košarke

Otkazi igrača reprezentacijama obilježili su period uoči početka SP-a. Spomenili smo Amerikance. No, Kanađani su također desetkovani otkazima svojih NBA zvijezda. Postao je to negativni trend reprezentativne košarke. Kao da više nije čast igrati za svoju zemlju, što bi trebala biti, odnosno što i jest, najveća moguća čast svakom košarkašu, sportašu općenito.

Predstavljati svoju zemlju, igrati za svoje sunarodnjake, za naciju, nešto je što bi trebalo svakom biti čast i ponos. Bez obzira o kojem se sportu radilo…

‘Definitivno je veći pritisak na igrače u NBA ligi’

“Definitivno je veći pritisak na igrače u NBA ligi. Nekako je razumljivije za igrače koji su u NBA ligi, ili u ‘zoni’ NBA-a, da imaju puno više toga za izgubiti. Znači, velike, milijunske ugovore. Potencijalno ti igrači ulaze u ‘free agency’… Čimi si u NBA ligi par utakmica si udaljen od potencijalnog velikog ugovora, bez obzira na kojoj si pozicii u rosteru i jednostavno znaš da je tu preveliki rizik, da ti se sve može igrajući za reprezentaciju zakomplicirati. S te strane to razumijem. No, isto tako, bez obzira o kojoj državi bilo riječi, kult reprezentacije bi trebao postojati. Meni je uvijek bio gušt igrati za reprezentaciju. To je jedna velika žrtva, bez daljnjega. No i najveći ponos. Neke od najljepših trenutaka svoje karijere sam doživio na EP-u u Ljubljani.

Dani ponosa i slave u Stožicama

Pola Hrvatske je valjda došlo u Stožice. Svi su bili uz nas. U zraku se nožem mogao rezati nacionalni naboj. Svi su disali za Hrvatsku, za zastavu… Osjećao si se ponosno što predstavljaš svoju zemlju. To je uistinu nevjerojatni osjećaj. S druge strane, razumijem potpuno i one koji stavljaju svoju karijeru na prvo mjesto. Teško je tu biti pametan sad… Tu je jedna velika siva zona. Meni je jako žao Kanade jer im je otkazalo 12, 13 , 15 NBA igrača , ne znam sad točno. Da su Kanađani došli na prvenstvo u punom sastavu, bili bi jaki kao crna zemlja. Što se tiče Amerike, mislim da bi najgora stvar na prvenstvu bila da osvoji naslov, s ovom trećom, četvrtom postavom. Zato što bi im vjerojatno u glavi bilo ‘nema smisla niti da šaljemo one najbolje’. Odnosno, najbolji njihovi košarkaši ne bi imali potrebu ići na velika natjecanja i spašavati stvar. To bi se sve razvodnilo. Nadam se da Ameri neće osvojiti čisto iz tog razloga. Koliko god tu još i nedostajalo par reprezentacija, tu mislim na nas i Slovence, smatram da je SP zanimljivo i da će biti sve zanimljivije kako bude odmicalo”, zaključio je Damjan Rudež.