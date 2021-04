Najbolji hrvatski košarkaš Ivica Zubac noćas je po hrvatskom vremenu, u porazu svojih LA Clippersa na gostovanju u New Orleansu protiv Pelicansa 120:103, odigrao ne baš bajnu utakmicu.

Zubac je ovog puta bio napadački skroman s tek četiri poena uz 1-2 iz igre i 2-2 s crte slobodnih bacanja. Imao je i šest uhvaćenih lopti, po jednu blokadu, asistenciju i osvojenu loptu te tri izgubljene. No, gledajući generalno, poboljšao je u posljednje vrijeme svoje brojke pa je sad trenutno na 9.2 poena, 7.3 skoka i 1.2 asistencije po utakmici. Više o tome pročitajte – OVDJE.

Zanimljivo, ali Zubac je u ovoj utakmici od svog trenera Tyronne Luea na raspolaganje dobio 20 minuta igre, što mu je bila deseta utakmica ove sezone s najmanjom minutažom. Trenutno je na 9.2 poena, 7.3 skoka i 1.2 asistencije po utakmici…

Ty Lue says the Clippers’ coaching staff has talked to Ivica Zubac about resting for a few games, but he’s refused thus far. Lue said he may just have to start him for a few minutes at some point and then sit him the rest of the game to get him some rest.

Tyronn Lue prije utakmice novinarima na presici objašnjavao je kako smatra da Zupcu treba odmor, ali da on uporno odbija propuštati utakmice, prenosi web site All Clippers.

Sa samo devet utakmica preostalih u regularnoj sezoni, vrijedi razmisliti koliko će biti teško ponovno integrirati Srgija Ibaku u sastav nakon tako produženog izbivanja s parketa. Stavljanje drugog centra u početnih pet Clippersa nesumnjivo će biti prilagodba, a s postsezonom koja je udaljena samo nekoliko tjedana, Clippersi će možda htjeti samo ne “popraviti ono što nije pokvareno”, odnosno zašto mijenjati nešto što ide dobro. LA Clippers je, naime, u posljednjih 23 susreta ostvario zapanjujućih 18-5 bez Ibake, a sa Zupcem u startnoj petorci kao prvim centrom…

“Razgovarali smo s njim više puta o tome da odmori nekoliko utakmica, ali on ne želi ni čuti za takvo što. Kaže da je u prvim sezonama puno sjedio i da sad ne želi propuštati utakmice”, rekao je Lue američkim novinarima.

I asked Ty Lue what he thinks will come first: A rest day for Ivica Zubac or a 3-pointer for Zu.

He was adamant that it's a 3-pointer, adding that Zu mentions he sat enough early in his career and really doesn't like to miss games.

— Tomer Pfizarly (@TomerAzarly) April 26, 2021