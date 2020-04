Usprkos svemu, Jail Blazersi su momčad koja je igrala vrlo dobro. Konstantni su bili u doigravanju, a konstantno su i ispadali u prvoj rundi

Taman je krenula borba za doigravanja kad je NBA liga morala stati. Sve što nam je ostalo dok čekamo da se vrati sport je prisjetiti se nekih dobrih starih momčadi i utakmica. No nepošteno bi bilo zanemariti i one stare i loše momčadi.

Ne loših u smislu da nisu dobro igrali, više onih notornih, talentiranih, ali legendarnih po svojim ekscesima. Jedna od najpoznatijih sigurno je momčad Portland Trail Blazersa s kraja 90-ih i početka 2000-ih.

Dovoljna je činjenica ih je novinarka Maureen O’Hagan iz lista Williamette Week nazvala – Jail Blazers. Taj je nadimak toliko dobro opisivao karaktere igrača ove momčadi da se održao sve do današnjeg dana.

Vrijeme Jail Blazersa bilo je ono nakon odlaska Michaela Jordana. NBA je tražio novu dominantnu zvijezdu, a i Portland je nakon legendarnih uspjeha momčadi predvođene Clydeom Drexlerom i Terryjem Porterom očekivao da će se dobre igre nastaviti s novom momčadi.

Nakon junaka – zločinci

Kako se pisalo u to vrijeme, navijači Trail Blazersa navikli su na pozitivne karaktere glavnih zvijezda i očekivali su od svojih igrača da se “ponašaju na određen način”. A pod tim određenim načinom sigurno nisu mislili na stalne nevolje i probleme sa zakonom koje su dobili.

U Portlandu su se s vremenom skupila talentirana, ali užasno nedisciplinirana, čak i divlja momčad. Predvodnici su bili notorni Rasheed Wallace, Bonzi Wells, mladi Zach Randolph, Ruben Patterson i Damon Stoudemire. Pridodajte im još i liječenog ovisnika o kokainu Shawna Kempa i imate savršen spoj košarkaša koji su sami sebi najgori neprijatelji.

Jednu sezonu proveo je s njima i nekadašnji član šampionske generacije Chicago Bullsa i sadašnji trener Golden Statea Steve Kerr koji je rekao da mu je to bila najzabavnija sezona u NBA ligi.

“Kakvo je to sjajno iskustvo bilo. Takvu disfunkcionalnost nikad nisam nigdje vidio”, izjavio je svojevremeno Kerr.

Borbe pasa, marihuana i silovanja

Jail Blazersi su na vrhuncu svojih gluposti bili dolaskom Rubena Pattersona 2001. godine. Patterson je bio optužen za silovanje dadilje koja je čuvala njegovo dijete. No nije mu to bio prvi put. Patterson je još jednom optužen za nasilje u obitelji, a to je samo kap u moru problema izvan terena koje su imali Blazersi.

Zaboravili smo u ovoj All-Star postavi spomenuti nepoznatog Qyntela Woodsa, košarkaša čiji su psi sudjelovali u ilegalnim borbama. Woods je, kao i gotovo svi članovi momčadi, uhvaćen u konzumiranju marihuane. Taj prijestup postao je za Blazerse toliko učestao da su rijetki na njega obraćali pozornost.

Najvećih je problema zbog trave imao Damon Stoudemire, jedan od najboljih igrača u momčadi. Njega su čak triput uhitili i pronašli mu marihuanu, zbog čega je na kraju morao platiti 250 tisuća dolara. Policija mu je u pretresu našla čak pola kile trave, ali nije kažnjen jer su prekršili njegova zakonska prava.

Također, jedan od najtalentiranijih pojedinaca u momčadi Blazersa Zach Randolph je dugo morao skidati sa sebe ljagu koju je stekao u Portlandu. Osim čestih uhićenja zbog trave, Z-Bo je poznat po tome što je udario svog suigrača Pattersona na treningu, zbog čega je zaradio suspenziju. Inače, Randolph je u mlađim danima bio poznat kao čovjek koji je zatvarao noćne klubove, pogotovo dok je igrao u New York Knicksima.

Za kraj je ostao čarobni dvojac Wells-Wallace. Bonzi i Rasheed bili su dobri igrači, ali je njihovo ponašanje na terenu bilo katastrofalno. Wallace je zaradio nevjerojatnu 41 tehničku u 80 utakmica koje je odigrao. Kad je bila tuča, uvijek su bili prvi koji će stisnuti šake. Wallace je poznat i po tome što je svojim ponašanjem otjerao iz momčadi sjajnog Arvydasa Sabonisa. Zamislite čovjeka koji može maltretirati Sabonisa. A suspendiran je i sedam utakmica jer je prijetio NBA sucu.

Kobne posljedice

Publici se takvo ponašanje, naravno, nije svidjelo, a najbolje taj odnos opisuje legendarna Bonzijeva izjava:

“Ne brinemo što fanovi imaju za reći. To nas stvarno ne dira. Oni nam mogu zviždati svaku utakmicu, ali će svejedno pitati za naše autograme na ulici. Zato su oni fanovi, a mi NBA igrači.“

Usprkos svemu, Jail Blazersi su momčad koja je igrala vrlo dobro. Konstantni su bili u doigravanju, a konstantno su i ispadali u prvoj rundi. Vlasnik Paul Allen odlučio je početkom sezone 2003./2004. da je dosta tog ludila i riješio se nekih igrača. Trebalo je neko vrijeme da se publika vrati na tribine, ali kratka i turbulentna era Jail Blazersa ostat će jedna od najupečatljivijih u povijesti kluba.