TROJICA HRVATSKIH KOŠARKAŠA NA NBA PARKETIMA: Solidne partije Hezonje, Bogdanovića i Šarića

Trojica hrvatskih košarkaša izašla na parket NBA lige

U noći sa srijede na četvrtak po hrvatskom vremenu trojica hrvatskih košarkaša izašla su na parket. Mario Hezonja igrao je za New York u porazu protiv Dallasa 114-90 ukupno 31 minutu i postigao 13 koševa (šut za dva 3-5, trica 1-3, slobodna bacanja 4-4) uz 2 skoka, 1 asistenciju i 2 osvojene lopte.

Najbolji hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović u porazu svoje Indiane na gostovanju u Washingtonu, glavnom gradu SAD-a, ostvario je učinak od 12 koševa (šut za dva 3-9, trica 2-3) uz 2 skoka i 2 asistencije za 27 minuta igre.

Dario Šarić igrao je za Minnesotu 18 minuta i postigao 8 koševa (šut za dva 0-1, trica 2-3, slobodna bacanja 2-2) uz 1 skok, 1 asistenciju i 2 osvojene lopte u teško izvoljevanoj pobjedi svojih Wolvesa protiv Memphisa u Target Centeru 99-97 nakon produžetka.

New York – Dallas 90-114

Washington – Indiana 107-89

Minnesota – Memphis 99-97 – produžetak

Portland – Utah 132-105

Boston – Charlotte 126-94

Miami – Chicago 89-105

Sacramento – Atlanta 135-113

New Orleans – Denver 99-105

LJESTVICE,

EASTERN CONFERENCE

ATLANTIC DIVISION

1. Toronto 37 15 .712 –

2. Philadelphia 33 18 .647 3 1/2

3. Boston 32 19 .627 4 1/2

4. Brooklyn 28 24 .538 9

5. New York 10 40 .200 26

CENTRAL DIVISION

1. Milwaukee 36 13 .735 –

2. Indiana 32 18 .640 4 1/2

3. Detroit 21 28 .429 15

4. Chicago 12 40 .231 25 1/2

5. Cleveland 11 41 .212 26 1/2

SOUTHEAST DIVISION

1. Miami 24 25 .490 –

2. Charlotte 24 26 .480 0 1/2

3. Washington 22 29 .431 3

4. Orlando 20 31 .392 5

5. Atlanta 16 34 .320 8 1/2

WESTERN CONFERENCE

NORTHWEST DIVISION

1. Denver 35 15 .700 –

2. Oklahoma City 32 18 .640 3

3. Portland 32 20 .615 4

4. Utah 29 23 .558 7

5. Minnesota 25 26 .490 10 1/2

PACIFIC DIVISION

1. Golden State 36 14 .720 –

2. LA Clippers 28 23 .549 8 1/2

3. LA Lakers 26 25 .510 10 1/2

4. Sacramento 26 25 .510 10 1/2

5. Phoenix 11 42 .208 26 1/2

SOUTHWEST DIVISION

1. Houston 29 21 .580 –

2. San Antonio 30 22 .577 –

3. Dallas 23 27 .460 6

4. New Orleans 23 29 .442 7

5. Memphis 20 32 .385 10