Jedan je to od rijetkih trenutaka u ovom dokumentarcu kad je Jordan pokazao emocije, a sve je to kasnije objasnio redatelj dokumentarca Jason Hehir

U predzadnjem vikendu emitiranja ESPN-ovog dokumentarnog serijala “The Last Dance” otkrivena je pomalo mračna strana Michaela Jordana. Poznato je da je na treninzima i u utakmicama bio jako strog prema svojim suigračima, gurao ih je do krajnjih granica mogućnosti i to je jedan od razloga zbog kojih je dosegao svoj status.

Jedna od najmoćnijih scena u dokumentarcu ona je u kojoj Jordan na rubu suza traži pauzu od snimanja, diže se i dolazi nakon pitanja.

“Kad ljudi ovo vide, reći će da nisam bio baš drag čovjek, da sam bio tiranin. E, pa to vi mislite jer niste osvojili ništa. Htio sam pobijediti, ali htio sam i da oni (suigrači op.a.) također budu dio te pobjede. Ne moram ovo raditi. Radim to samo zato jer sam takav. Tako ja igram košarku, to je moj mentalitet. Ako ne želite igrati tako, nemojte. Pauza”, rekao je Jordan koji je na rubu suza u tom trenutku ustao i otišao na pauzu.

Jordanova filozofija

“Krenuli smo s tim intervjuom i pitao sam ga odmah misli li da je sav njegov uspjeh vrijedan toga da ga se prestalo smatrati dragom osobom. Bio je iznenađen pitanjem, imao je pogled kojim je pokazao da misli kako je on draga osoba. Nakon 45 minuta u prvom intervjuu počeo je pričati sve intenzivnije, počeo je mahati prstom i odjednom su se pojavile suze. Bila je to njegova filozofija kako živi svoj život. To je uvijek branio i oko toga je postao emotivan. Nakon toga je tražio pauzu i jednostavno nestao. Odmah sam znao da će taj trenutak biti jedan od najmoćnijih u ovom dokumentarcu”, rekao je Hehir u razgovoru za ESPN.