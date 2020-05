Samo je odjednom počeo objavljivati svakakve gluposti. Aktualni MVP NBA lige Giannis Antetokounmpo našao se u vrlo neugodnoj poziciji nakon što su mu hakeri ušli na Twitter, ali ne samo to.

“Giannisov Twitter, telefon, email i bankovni računi su hakirani! Iskreno se ispričava zbog svega što je objavljeno i vratit će se čim to bude moguće. Stvari koje je napisao ovaj haker su užasno neprikladne i odvratne”, napisao je Giannisov brat Kostas Antetokounmpo koji je među prvima shvatio da se nešto čudno događa.

Giannis’ twitter, phone, email and bank accounts were hacked! He genuinely apologizes for everything that was tweeted and he will be back as soon as possible! The things that were said by this hacker were extremely inappropriate and disgusting!

