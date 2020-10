Goran Dragić i Bam Adebayo ozlijedili se u prvoj utakmici finala NBA lige

Nije samo Miami jutros po hrvatskom vremenu u Orlandu izgubio prvu utakmicu finala NBA lige protiv Lakersa (116:98), nego i dva ključna igrača.

If Goran Dragic is out for any extended period of time with his left foot injury, the series is over. Dragic is leading the Heat in points in the playoffs—they need his shot-creation vs. the Lakers. We already saw his value in the first when Miami kept attacking Dwight Howard. pic.twitter.com/8JwHvdKRBc — Kevin O'Connor (@KevinOConnorNBA) October 1, 2020

Goran Dragić najvjerojatnije više neće igrati u ovom finalu

Dang you can see his whole left leg jiggle as it goes to the floor. Looks bad. pic.twitter.com/z7sy99CtMr — Rishabh Dosi (@rishabhdosi) October 1, 2020

Goran Dragić ostao je u svlačionici na poluvremenu i više se nije vraćao u igru nakon ozljede lijevog stopala u prvom poluvremenu utakmice. Američki mediji izvještavaju, pozivajući se na informacije najpoznatijeg američkog NBA novinara Adriana Wojnarowskog koji piše za ugledni ESPN, kako je pregled pokazao ozljedu plantarne fascije te ga sigurno čeka razdoblje mirovanja.

Miami's Goran Dragic has suffered a plantar tear of left foot, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 1, 2020

Isto to javlja i novinar Greg Sylvander…

According to @GregSylvander, Goran Dragic is “likely done for the series.” — Hoop Central (@TheHoopCentral) October 1, 2020

Can confirm @GregSylvander report that Goran Dragic injury is not promising. Likely plantar fascia issue. @5ReasonsSports — Ethan J. Skolnick of @5ReasonsSports (@EthanJSkolnick) October 1, 2020

Prema prvim prognozama za Dragića je sezona najvjerojatnije završena, iako postoji mogućnost da se vrati ako se finalna serija oduži. No, to je jako upitno, puno je bliži tome da neće više nastupiti u finalnoj seriji. Inače, Dragić je nakon što se ozlijedio odmah otišao na rendgen, javlja Yahoo NBA.

Miami Heat guard Goran Dragic is receiving an X-Ray on his left foot, league sources tell Yahoo Sports. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) October 1, 2020

Jimmy Butler, uz Dragića i Adebayoa ključni igrač Miamija, reagirao je na loše informacije o svom suigraču:

“Budite spremni igrati bez Gorana. Možemo mi to, moramo biti sposobni na to”.

Jimmy Butler, reacting to the news Dragic has a plantar tear in his left foot: "Be ready to go with or without Goran… We are capable of it. We have to be capable of it." https://t.co/bBP3HVwTLW — Malika Andrews (@malika_andrews) October 1, 2020

Za spomenuti kako je Goran Dragić ove sezone na prosjeku od 16.2 poena, 3.2 skoka i 5.1 dodavanje po susretu.

Adebayo bi mogao biti na raspolaganju treneru Heata Ericu Spoelstri za drugu utakmicu

Bam Adebayo, junak Miamija u prošloj utakmici protiv Bostona, istegnuo je rame u trećoj četvrtini i također se nije vraćao na parket. Njegova ozljeda nije tako ozbiljna i prema prvim informacijama svestrani centar bi mogao biti na raspolaganju treneru Heata Ericu Spoelstri za drugu utakmicu finala, koja se igra u noći s petka na subotu po hrvatskom vremenu.

Source says Bam Adebayo intends to play Friday in Game 2. There will be a lot of treatment in his future Thursday. — Tim Reynolds (@ByTimReynolds) October 1, 2020

Za kraj također vrijedi izdvojiti kako je Bam Adebayo ove sezone na prosjeku od 15.9 poena, 10.2 skoka i 5.1 dodavanje po utakmici.