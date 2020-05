TRENUTAK KOJI JE PROMIJENIO NBA ZAUVIJEK: Jordan epski zabio i skinuo Bullsima etiketu gubitnika; ‘Od*ebite odavde debili’

Foto: Screenshot: The Last Dance (ESPN)

Pamti se serija protiv Cavsa 1989. godine

Poznato je kako su Detroit Pistonsi bili najveći rivali Chicago Bullsima 80-etih godina. Pistonsi su imali nadimak “Bad Boys” zahvaljujući svojoj agresivnoj obrani i konfliktnom karakteru momčadi, a Bullse su posebno tukli.

Definitivno, bili su fizički najjača momčad lige koju nitko nije volio jer su uništavali ljepotu igre. Imali su snažne košarkaše poput Laimbeera, Mahorna, Rodmana, Salleya…

Bad Boys bili prijetnja svima u ligi, ali oni nisu marili za to

Imali su odličnog obrambenog igrača u Joeu Dumarsu, a imali su i svoju prvu violinu Isiaha Thomasa. Toliko su bili žestoki da su, kako se navodi u trećoj epizodi dokumentarca “Posljednji Ples” (The Last Dance) u produkciji ESPN-a, “bili prijetnja za sigurnost svima u ligi”. No, oni za to nisu marili…

Godine 1988. skinuli su Boston Celticse u finalu Istoka i postali kraljevi konferencije. No, tih godina Bullsi su se počeli pojačavati. Godine 1987., tadašnji generalni direktor Jerry Krause prepoznao je pravog trenera za Bullse, koji su htjeli nešto sasvim drugačije na klupi do tada. Snagu, entuzijazam i energiju.

To su prepoznali u mladom Dougu Collinsu. On je bio pravi izbor za trenera tada mlade momčadi u usponu, pred kojom je bila svjetla budućnost.

“Ovo je utakmica u kojoj ćemo trebati visoku razinu energije. Trebat će nam visoka razina energije i ako pobijedimo večeras, sutra ste slobodni. Stoga, možete čitavu noć provesti u Los Angelesu i raditi što vas je mila volja. Nije me briga. U suprotnom, imamo trening sutra”, tako je govorio Doug Collins Michaelu Jordanu i društvu, za kojeg će Najveći kazati kako je bio pravo osvježenje…

Collins je bio pravi izbor za Bullse

“Vjerovao je u sve ono što sam ja vjerovao. Htio je pobjeđivati. Bio je lagan tip, sjajan tip za kojeg si volio igrati”, rekao je Michael Jordan o svom bivšem treneru koji je imao toliko energije, da je samo hodajući uz aut liniju za vrijeme utakmica bio potpuno mokar, znojan, kao da je on igrao utakmice…

Godinu prije njegovog dolaska, znači 1986., Bullsi su bili eliminirani u prvom krugu play-offa od Bostona s glatkih 3:0. Roster Chicaga bio je u to vrijeme tanak. No, kad je Colins došao, našao je načina kako to eliminirati. Naravno, svoju je igru gradio prema Michaelu Jordanu. U prvoj utakmici u Madison Square Gardenu protiv New York Knicksa, dvije minute prije kraja, susret je bio izjednačen. Collins se preznojavao. Odijelo mu je bilo mokro, žvakao je usnicu. U tom trenutku dolazi mu Jordan, daje mu bočicu s vodom i govori:

“Treneru, popijte malo vode, očistite si malo oko usta. Neću dozvoliti da izgubite prvu utakmicu na klupi Bullsa”.

Što je obećao, to je i ostvario. Jordan je bio maestralan, zabio je posljednjih 10 koševa na utakmici i zaustavio se na brojci od 50 poena, s kojom je postavio novi rekord Madison Square Gardena u New Yorku u koševima, što se tiče gostujućih košarkaša.

Collins je u avionu po povratku u Chicago kazao kako je Michael nevjerojatan i da takvog košarkaša nikad još nije vidio. Collins i Michael bili su kao prst i nokat. Doug je dizajnirao napad koji je podržavao način na koji je Jordan igrao i kako je on htio voditi momčad. Bila je to idealna kombinacija za obojicu.

Jordan je volio Collinsa, i obratno

Trenirao ga je tri godine, u sezoni 1986./1987., i kroz sezonu 1988./1989. Za to vrijeme Jordan je bio MVP lige, MVP na All Star utakmici, pobjednik zakucavanja na All Staru i najbolji obrambeni košarkaš lige. Bio je najbolji igrač na svijetu…

Bullsi su s njim dvojicom rapidno napredovali i postali konkurenti Detroitu, koji su bili najjači na Istoku. No, jedna je momčad bila konkurent Bullsima za to mjesto izazivača na Istoku. Bili su to Cleveland Cavaliersi. Godine 1989. u prvom krugu play-offa sudarili su se upravo Cavsi i Bullsi.

Cleveland je predvodio fantastičan play i jedan od najboljih tricaša i općenito šutera lige toga vremena Mike Price, a tu su bili još Craig Ehlo, centar Brad Daugherty, Ron Harper, Larry Nance i drugi…

Prvu su utakmicu Bullsi igrali u Clevelandu. Serija se igrala tko prije do tri pobjede. Većina košarkaših stručnjaka, komentatora i novinara vjerovalo je da će Cleveland lako proći Bullse. Michael Wilbon, tada novinar Washington Posta, rekao je u dokumentarcu “Posljednji Ples” kako su Cavsi bili bolji.

“Nitko nije birao Bullse, svi su vjerovali u prolazak Clevelanda. Ali baš svi”, objasnio je Sam Smith koji je tada pratio NBA ligu i pisao za Chicago Tribune.

“Tada smo s Cavsima igrači šest puta u našoj diviziji i svih šest puta smo izgubil, 6-0 smo imali s njima. Stoga, u našim glavama mi nismo imali ništa za izgubiti”, rekao je Michael Jordan.

Pamti se serija s Cavsima 1989.

Bullsi su seriju otvorili pobjedom 95:88, da bi u drugoj također u Clevelandu Cavsi bili bolji 88:96 i serija je bila izjednačena na 1-1. Serija se preselila u Chicago gdje su Bullsi uzeli treću sa 101:94 i poveli u seriji s 2:1. U četvrtoj utakmici, Jordan je promašio slobodno bacanje na isteku osnovnog dijela utakmice i Chicago je izgubio 108:105.

Serija se preselila u Cleveland, gdje se igrala odlučujuća peta utakmica. Richfield Coliseum. Do toga trenutka, Bullsi su imali predznak gubitničke momčadi, one koja upropasti vodstvo u serijama. Činilo se kako će se to opet dogoditi…

Počela je utakmica i uz teren su sjedila tri novinara. Lacy Banks iz The Sun-Timesa, Kent McDill iz Heralda i Sam Smith iz Chicago Tribuna. Lacy je prognozirao da će Cavsi proći na tri utakmice, Kent da će Cavsi proći u četiri utakmice i ja da će Cleveland proći u pet utakmica.

Peta utakmica već je bila počela, kad se novinarskom stolu približio Michael Jordan, prilazi Lacyju, upire prstom u njega i govori:

Novinarima je najavio kako će susret završiti

“Tebe smo riješili”.

Nakon toga pogleda Kenta i kaže:

“I tebe smo riješili”.

Na red je došao i Smith kojem je najveći košarkaš ikad kazao:

“A tebe ćemo riješiti večeras”.

Dvoboj je bio pravi ratnički, neizvjestan… Konstantno su se borili na parketu. Deset sekundi prije kraja, gledatelji i svi oni koji su pred malim ekranima gledali utakmicu svjedočili su drami. Cavsi su vodili 97:98. Jordan je dobio loptu i šest sekundi prije kraja zabio skok šut pobjegavši Ehlou za +1 (99:98), svoj ukupno do tada 42 poen.

Međutim, nakon toga su skupo kiksali u obrani. Ehlo je izveo aut, lopta je došla do Nancea koji ju je odmah vratio utrčalom Ehlou, a koji je pak zabio polaganje za ludnicu u dvorani (100:99 za Cavse).

‘Ron Harper je igrao bolju obranu na meni’

Na semaforu su bile ostale tri sekunde prije kraja. Michael je sjeo na klupu za vrijeme zadnjeg dogovora. Znači, Bullsi su imali tri sekunde da pokušaju uputiti šut za pobjedu. Znalo se da će posljednja lopta ići Michaelu. Samo, koga staviti na njega? Trener Clevelanda Lenny Wilkens odlučio se Michaelu namijeniti Ehloa koji ga je do tada čuvao, iako je to bila pogreška. To je rekao i sam Michael Jordan…

“Ron Harper je igrao bolju obranu na meni”, otkrio je Michael Jordan.

“Vodili smo jedan poen, rekao sam treneru, ‘imam Michaela, dajte ga meni’. No, on mi je rekao ‘stavit ću Ehloa na njega’. Moja reakcija je bila: ‘Da, OK, svejedno…Je*eš sve to”, kazao je Ron Harper.

Collins je nacrtao akciju u kojoj Jordan dolazi do lopte, ali imao je vremena svega za jedan dribling i šut. “Ili ćemo živjeti ili umrijeti, nije bilo druge”, prisjeća se Michael koji je prilikom kretanja bez lopte radio sve kako bi ju dobio u ruke između Ehloa i Nancea.

Mijenjao smjer dok nije loptu dobio u ruke, a onda zabio

Kad ju je dobio, lijevom rukom ju je dva puta udario od parket, pretrčao Ehloa koji ga nije stigao zatvoriti, digao se visoko u zrak negdje kos slobodnih bacanja, šutnuo i pogodio za pobjedu 101:100 i prolaz u drugi krug play-offa.

Richfield Coliseum je zanijemio, a Michael eruptirao od sreće.

Doug Collins trčao je terenom, dok je Jordan izbacio sve iz sebe prilikom proslave koša za pobjedu. Michael je odmah nakon završetka susreta, znojan i vruć od dvoboja, slavlja, rekao:

“Osjećao sam se pozitivno od početka doigravanja. Ostali su dali sve od sebe isto. U svlačionici sam pitao kakva je situacija u Chicago, kako pišu o nama? Kazali su mi kako su nas neki novinari otpisali u svojim pisanjima. Rekao sam im recite im da ostanu doma”.

Netko je od novinara, naime, bio napisao ili rekao kako se Bullsi vraćaju kući, kako će ih Cavsi poražene poslati kući. Stoga, kad je zabio posljednji šut za pobjedu, Michael je skočio u zrak i počeo mahati rukama kao da se nekome obraća, kao da nekoga tjera…

‘Od*ebite odavde, od*ebite bilo gdje, samo što dalje od mene, iz ove dvorane’

“Idite doma de*ili, idite doma”.Tako je nekako izgledalo, takva je Michaelova poruka u biti i bila…

“Od*ebite odavde, od*ebite bilo gdje, samo što dalje od mene, iz ove dvorane. Tko kod nije bio uz nas, tko nije uz nas, svi vi je*ači grite u paklu”, izjavio je Michael Jordan.

Upravo je taj šut Michaela Jordana omogućio da Bullsi više nemaju etiketu gubitničke momčadi, i omogućio je Bullsima da rastu kao momčad i da klub vjeruje kako je pred njima nešto uistinu veliko…

“Konačno smo se bili rješili tog gubitničkog mentaliteta. Počeli smo vjerovati da smo pobjednička franšiza. Samo nam je nebo bilo granica”.