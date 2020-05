KUKOČ POSTAO KRALJ CHICAGA: Pippen je odbio ući u igru zbog Tonija, a onda se dogodio epski trenutak; ‘Smatrao sam to uvredom’

Posljednji Ples – epizoda 7 i 8

ESPN-ov popularni dokumentarac “Posljednji Ples” (The Last Dance) nastavio se sa emitiranjem sedme i osme epizode, od ukupno 10, u kojem se prati kroniku nastajanja slavnih Chicago Bullsa, njihov put do šest NBA naslova, kao i karijeru najvećeg košarkaša svih vremena Michaela Jordana.

The ending to episode 7, is why this episode was my favorite. This is the most vulnerable I have ever seen #MichaelJordan . He just demanded excellence, no harm no foul. ✊🏾✊🏾 #TheLastDance #LastDance https://t.co/gwpBUF40cO — Lynette Farmer (@msfarmer_01) May 11, 2020

Toni bi danas dominirao

U nedjelju po američkom, odnosno u noći na ponedjeljak po hrvatskom vremenu, na ESPN-u premijerno su se prikazale spomenute epizode (dosadašnje epizode možete pogledati na Netflixu) u kojima se obrađivala i sezona 1993./1994., a ovaj ugledni američki sportski medij je na svom web izdanju donio razmišljanja i prve komentare ESPN-ovih NBA stručnjaka.

Andrew Lopez iznio je zanimljivo viđenje u kojem je spomenuo Tonija Kukoča, koji je bio važan kotačić Bullsa u njihovom drugom pohodu na tri uzastopna naslova prvaka svijeta:

“Postoji nekoliko trenutaka u ‘Posljednjem plesu’, gdje mislite, “što bi se dogodilo kada bi se to dogodilo tijekom današnje ere društvenih medija?” i odbijanje Scottieja Pippena da uđe s preostalih 1,8 sekundi do kraja utakmice sigurno je na vrhu tog popisa. Jedna od glavnih zvijezda momčadi ne želi ući jer nije nacrtana posljednja akcija za njega?! Pa to je suludo…

1994. Bullsi nisu osvojili naslov

Ali još jedna stvar koja se istaknula – Toni Kukoč jedan je od onih igrača iz 90-setih posljednjih godina koji su se nekako u povijesti pojavili prerano. Kukoč je profesionalno igrao do 2006. godine, ali čini se da bi u današnjoj modernoj igri bio savršen, bio bi to bolji tajming za njega”, stoji na web izdanju ESPN-a.

Michael Jordan Addressed Rumors His Gambling Led To His Father’s Death –

Episode 7 of The Last Dance delves into a couple things relating to Michael Jordan’s first retirement in 1993 that many were curious if they would even discuss. One is the conspiracy theory of Jordan’s… — elementarty (@elementartyy) May 11, 2020

Inače, radi se o situaciji iz dvoboja Bullsa i Knicksa. Inače, u toj sezoni 1993./1994. Iako Chicago Bulls nisu mogli osvojiti naslov te sezone, oni su bili daleko uspješniji nego što su mnogi očekivali da će biti bez Michaela Jordana, koji je bio u prvoj godini svog prvog umirovljenja. Bez njega Scottie Pippen se pojavio kao legitimni MVP kandidat i vodio Bullse do sedme utakmice protiv New York Knicksa u polufinalu Istoka.

Ali Pippen nije bio jedini igrač Bullsa koji je bio sjajan protiv Knicksa. U trenutku kada su Bullsi zaostajali 2-0 u seriji, Toni Kukoč pogodio je za pobjedu Bullsa 104:102 onaj epski šut u United Centeru u posljednjim trenucima susreta (1.8 sekundi prije kraja izvedena je lopta upravo njemu), kojim je ostavio na životu svoju momčad. Kontraverza oko drame dobiva puno više pozornosti od same predstave…

Epski potez Kukoča, Pippena i Phila Jacksona

Tada je Pippen odbio ući u igru jer je posljednja lopta, ona za pobjedu, bila dogovorena da ide u ruke upravo Kukoču, a ne njemu. Iako je on, nakon odlaska Jordana u prvu mirovinu (izlet u baseball), bio glavni igrač, Phil Jackson vjerovao je upravo našem košarkašu. Evo i zašto…

“Na klupi smo, i imam shemu koju smo već igrali s Tonijem i u kojoj je pogađao. Znao sam da on to može”, sjeća se Phil Jackson te situacije…

“Pogađao sam dosta koševa u zadnjim sekundama u sezoni”, nastavlja se izjavom naše košarkaške zvijezde nakon čega slijede riječi Phila Jacksona.

‘Tako sam akciju postavio, a Scottie je zbog toga bio ljutit’

“Tako sam akciju postavio, a Scottie je zbog toga bio ljutit”.

Pippenu se to nikako nije svidjelo jer je, ruku na srce, igrao odlično, poput MVP-a…

“Smatrao sam to uvredom od Phila. Pa bio sam najopasniji igrač u našoj momčadi. Zašto me onda traži da izvodim loptu, nije mi bilo jasno?”; sjeća se Pippen.

Za spomenuti kako je Kukoč bio na glasu kao igrač koji je bio miljenik Jerryja Krausea, generalnog menadžera s kojim se Jordan i Pippen nisu slagali i zbog toga je znao trpjeti dosta težak tretman, barem u početku.

Krause je poželio Kukoča, a izabrao ga je u drugom krugu 1990. Kukoč u Bullse nije došao sve do 1993., bojeći se da će izgubiti najbolje godine na klupi. Također je zarađivao više novca u Europi nego u SAD-u. Godinama je o njemu Krause pričao i ponudio mu višu plaću nego što je imao Pippen, jedna od najvećih NBA zvijezda tog vremena, što je jako smetalo dvojici najvećih zvijezda momčadi, a u dokumentarcu se otkrilo i ostatku momčadi, nekom više, nekom manje.

Iako su dobili tu utakmicu, Bullsi su seriju izgubili 4:3 i sljedeću titulu su osvojili tek 1996. godine, nakon što se Jordan vratio košarci, u momčad Bullsa.