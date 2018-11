TRENER GOLDEN STATE WARRIORSA O ‘ONOJ’ VEČERI: ‘Usput, prebio sam Michaela Jordana’

Nakon nedavnog koškanja Greena i Duranta, Kerr objasnio situaciju

Razmirice koje su viđene na klupi Golden State Warriorsa nakon što je Draymond Green zabrljao zadnji napad svoje momčadi odbivši dati loptu u ruke Kevina Duranta i dalje su jedna od tema u NBA ligi. Izgubili su aktualni prvaci utakmicu protiv Los Angeles Clippersa u produžetku nakon što su serijom 11-0 stigli do 106-106 u osnovnom vremenu. Uslijedio je zadnji napad u kojem se dogodilo ovo…

…pa poraz.

Durant, koji je čovjek kojem pripada zadnja lopta u momčadi (posebice ako na terenu nema Stephena Curryja), nije mogao vjerovati što se dogodilo. Uslijedila je razmjena mišljenja, Green je navodno na klupi vrijeđao Duranta pa ga je trener momčadi Steve Kerr odlučio i odmoriti u utakmici protiv Atlanta Hawksa igranoj u noći na srijedu.

‘Ne znam što sam mislio’

I sam Kerr, član legendarne momčadi Chicago Bullsa koja je dominirala NBA ligom 90-ih godina prošlog stoljeća, zna nešto o timskim razmiricama pa se na konferenciji za novinare osvrnuo i na jedan mnogima poznati trenutak sa treninga. Dogodilo se to 1995. godine, a riječ je o situaciji u kojoj se Kerr potukao sa Michaelom Jordanom.

“Ne znam što sam mislio. Pa to je Michael Jordan, najbolji igrač svih vremena, ali bio sam prilično borben, tražio sam svoje mjesto u momčadi. U protivnom do toga ne bi došlo. Odgovorio sam na neke njegove provokacije. Mislim da mu se to nije svidjelo, odgurno me, ja sam odgurnuo njega i u sljedećem trenutku su nas suigrači razdvajali. Bio sam svjestan da bi me, da je došlo do prave tučnjave i da je to poželio, vjerojatno ubio. Više sam se postavio na njega”, ispričao je davno Kerr koji je iz te večeri ponio i masnicu na oku.

Zadobio poštovanje

Ponio je i poštovanje najvećeg svih vremena s kojime dotad i nije bio u nekim odnosima. Navodno ga je Jordan telefonski kontaktirao u roku od sata i nakon te večeri njihov je odnos bio bolji.

Više od 20 godina kasnije Kerr je sad imao priliku svjedočiti svemu iz trenerskog kuta. Green i Durant preuzeli su njegovu i ulogu Michaela Jordana, no sve je zaustavljeno prije no što su masnice završile na očima. Objašnjavajući trenutak Kerr je konferenciju za medije začionio šalom:

"By the way, I kicked MJ's ass." 😂 pic.twitter.com/3wYF9AhxV6 — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) November 14, 2018

“Usput, prebio sam Michaela Jordana.”