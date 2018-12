TRENER CIBONE UOČI DERBIJA: ‘Nešto spremamo za Zvezdu!’

Trener Cibone ima poseban plan za utakmicu protiv Crvene zvezde

U subotu, od 17 sati, u 12. kolu regionalne košarkaške ABA lige Cibona dočekuje Crvena zvezdu koja uvjerljivo drži prvo mjesto bez ijednog poraza. Trener Cibone Ivan Velić ističe da protiv momčadi koja je uvjerljivo najbolja u ligi nemaju što izgubiti.

“Nešto im spremamo i vidjet ćemo hoće li to upaliti. Možemo mi biti na visokom nivou i opet izgubiti utakmicu, jer to je ipak euroligaška momčad. No, ako budemo dobri i raspoloženi sve je moguće”, kazao je trener Cibone Ivan Velić.

Cibona je prije tri mjeseca, u 1. kolu ABA lige, na gostovanju kod Crvene zvezde odigrala vrlo dobru utakmicu i tek je u završnici susreta pokleknula te je na kraju izgubila (68-78). U prošlom kolu ABA lige Cibona je na domaćem terenu pobijedila branitelja naslova podgoričku Budućnost (83-77).

‘Nemamo nikakav imperativ’

“Mislim da smo jedna od rijetkih ekipa koja je sa Zvezdom u prvom dijelu sezone igrala otvorenu utakmicu. Rekao sam i protiv Budućnosti da tražim od igrača da daju svoj maksimum, a to isto ću tražiti i sa Zvezdom. Nemamo nikakav imperativ, nadam se da će dvorana biti dobro popunjena i da ćemo odigrati dobru utakmicu. To je momčad sa odličnim trenerom, koja kažnjava svaku grešku i to ih čini boljim od ostalih. No, i mi smo u dobroj formi u pravo vrijeme, samopouzdanje je tu i vjerujem da možemo dobiti, ali ne ovisi sve o nama”, kazao je Velić.

Tek što završi dvoboj Cibone i Crvene zvezde u Zagrebu, u Beogradu će započeti još jedan hrvatsko-srpski okršaj u kojem će Partizan ugostiti Cedevitu.

‘Partizan je u dobrom trenutku’

“Partizan je u dobrom trenutku. Prošli su u Top 16 Eurokupa, odigrali su par dobrih utakmica u ABA ligi, prema tome, sigurno nas čeka težak posao. Imamo neke svoje probleme, ali nemamo preveliki pritisak. Nadam se da će igrači biti motivirani i da ćemo dati sve od sebe pa ćemo vidjeti što će nam to donijeti”, rekao je uoči puta u Beograd trener Cedevite Slaven Rimac.

Nakon prve polovice sezone Cedevita je s učinkom 7-4 za jednu pobjedu bolja od Partizana, a poraz na domaćem parketu u 1. kolu (84-87), uz pobjedu u Beogradu, stavio bi momčad pod vodstvom Andree Trinchierija u bolju poziciju u odnosu na hrvatskog prvaka.

‘Nadam se našoj pobjedi’

“Još jedan derbi i još jedna utakmica koja je bitna za nas, pogotovo iz aspekta jer smo prvu utakmicu izgubili. Tad je krenula i naša negativna serija na početku sezone, ali mislim da smo u zadnje vrijeme konsolidirali redove s obzirom na start sezone i da smo u boljem ritmu nego pred tu prvu utakmicu. Nadam se našoj pobjedi koja bi nam sigurno puno značila za nastavak sezone”, rekao je Cedevitin reprezentativni bek Filip Krušlin.