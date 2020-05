TONI KUKOČ NIKAD NIJE ISPRIČAO OVO: ‘Svi su mi se smijali dok su mi borovnice virile iz nosa. Najviše se sjećam te ludosti’

‘Ako moram izabrati najdražu uspomenu, onda bi to bio jedan doručak u hotelu’

Iako je bio jedan od najvažnijih košarkaša u drugom trostrukom uzastopnom osvajanju svjetskih naslova Chicago Bullsa, nekadašnjem najboljem šestom igraču NBA lige, Toniju Kukoču nanesena je nepravda.

Kukoč doživio nepravdu

Posljednja kad je izrezan s promotivnih plakata i grafičkih izvedenica naslovnica covera za aktualni hit dokumentarac u nastavcima pod nazivom “Posljednji ples” (The Last Dance) o šampionskoj generaciji Jordanovih Bullsa od uglednog američkog ESPN-a, a čije prve četiri epizode možete pogledati i na Netflixu.

Međutim, ona najveća nepravda je što još nije primljen u košarkašku Kuću slavnih (Hall of Fame). ESPN proteklih dana secira dosadašnjih 4 premijerno prikazanih epizoda (po dvije svake nedjelje u posljednjih 2 tjedna na ESPN-u, ukupno sezona ima 10 epizoda), pa se tako bave i slavnim Splićaninom, najtrofenijim europskim košarkašem i vjerojatno najtalentiranijim igračem ikad izvan Amerike. Talent koji je imao u sebi i disciplinu, malo je tko imao. Tek Dražen Petrović uz njega…

Kukoč je dao intervju za ESPN o dokumentarcu, kao i vremenu provedenom u Bullsima, kojeg već danima seciraju hrvatski mediji. Kukoč je tom prilikom otkrio da uspomena kojoj se najčešće vraća iz najboljeg razdoblja njegove trofejne karijere nije povezana uz tri NBA prstena koja je osvojio tako što je bio važan igrač jedne od najjačih momčadi u povijesti. Slavni Splićanin, koji je po dolasku u NBA ligu bio najbolji europski košarkaš tri godine zaredom, igrajući za talijanski Benneton, rado se sjeti bliskosti i prijateljstva s igračima…

“Naše bliskosti i sjajnog odnosa među igračima sjećam se jednako rado kao pobjeda i trofeja. Ritual u kojem sam posebno uživao bile su večere s igračima, mada je najčešće bilo nemoguće da Michael Jordan ikako, a kamoli u miru jede na javnom mjestu, a da mu obožavatelji ne upadaju. Ako moram izabrati najdražu uspomenu, onda bi to bio jedan doručak u hotelu kada je Kerr ostale iz našeg kružoka – Buechlera, Longleyja, Wenningtona i mene – nagovorio da naručimo palačinke s borovnicama. Zatim smo se krenuli šaliti, smijati i glupirati i u svemu tome meni su zbog cerekanja u nosu zapele borovnice. Ostali su odmah to vidjeli i, naravno, smijali se tome. Međutim, to je ništa u usporedbi sa smijehom koji je uslijedio kada sam počeo bezuspješno ispuhivati te borovnice iz nosa. Suigrači su mi u tome ‘pomagali’ tako da su uzeli sve salvete sa stola i pokrivali lice njima ili se sakrivali ispod stola. Ne znam zašto, ali najviše se sjećam ove ludosti i takvih stvari”, otkrio je Kukoč u intervjuu za ESPN smijući se.

‘Rodman je imao problema s verbalizacijom svoje krivnje’

Jedne večeri, Rodman je prišao jednom od suigrača i pitao može li se pridružiti na večeri. Ponekad bi ih pozvao na sve ono što je on radio poslije. Buechler je znao završiti u istim sobama kao Eddie Vedder i Billy Corgan na odvojenim Rodmanovim avanturama. Rodman bi većinom ostavljao večeru i nestao u noći.

“Rodman je imao problema s verbalizacijom svoje krivnje kad je znao da je zalutao i otišao predaleko, nije se znao ispričati riječima”, prisjetili su se suigrači u razgovoru za ESPN…

“Dennis je bio sramežljiv”, rekao je Kukoč. Ponekad bi trener Phill Jackson to učinio umjesto njega. Drugi put Rodman kupuje svima poklone. Neposredno prije jedne božićne sezone, Rodman je ostavio skupocjeni lančić svakom suigraču kako bi ga dao svojim suprugama, bila je to njegova isprika”, objašnjava Kukoč.