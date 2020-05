[VIDEO] ‘ŠTO SE DOGODILO NAKON POSLJEDNJEG PLESA?’ Toni Kukoč konačno je postao lider Bullsa, no doživio je totalnu katastrofu

‘Što se dogodilo nakon Posljednjeg Plesa?’

ESPN završio je svoje premijerno prikazivanje 10 epizoda popularnog dokumentarca “Posljednji Ples” (The Last Dance) o slavnoj dinastiji Chicago Bullsa i velikom Michaelu Jordanu, kojeg možete pogledati na Netflixu.

AMERIKANCI SNIMILI DOKUMENTARAC O DRAŽENOVOJ MOMČADI, ALI NJEGA SU ‘ZABORAVILI’: Hrvatski Amadeus uopće se ne pojavljuje u najavi

Posljednji Ples i dalje u fokusu američke javnosti

No, i dalje u američkoj javnosti diskutira se o viđenom u njemu. Jesu li Chicago Bullsi mogli u sedmi pohod na NBA naslov, zašto Phill Jackson nije bio aktivniji održati momčad na okupu? Pitanja su koja su se poput kojekakvih upitnika pojavila nad glavama američkih košarkaških i općenito sportskih zaljubljenika.

Tampa Bay Times prije dva je dana na svom web izdanju objavio je tekst pod naslovom: “Što se dogodilo nakon Posljednjeg Plesa?”

Nakon što su Bullsi osvojili svoje peti NBA naslov 1997. godine, Michael Jordan sjedio je na konferenciji za novinare i dobio pitanje o potencijalnoj obnovi momčadi.

‘Nitko ne jamči obnovu u dvije, tri ili četiri godine. Cubsi se obnavljaju već 42 godine “, rekao je, referirajući na tadašnju sušu bez naslova u baseballu.

No, slična priča dogodila se i njima, sad 22 godine nakon što je Jordan odigrao svoju posljednju utakmicu za franšizu, momčad od tada čeka na veliko NBA finale. Bullsi su bili samo jedanput u finalu Istočne konferencije, nakon čega su ih u pet utakmica 2011. poslali LeBron James i Heat kući. I to je bilo to.

Kako su Bullsi izgledali u sezoni 1998./1999.?

Kako su izgledali u ovoj sezoni do trenutka prekida zbog pandemije koronavirusa (11 su na Istoku sa skorom 22-43 i bez mogućnosti ikakvog plasmana u doigravanje), simpatizeri Bullsa nemaju se čemu veseliti niti u narednom razdoblju.

Sezona 1997./1998. prikazana je u dokumentarcu koja se prošle subote počela prikazivati i na američkom ABC-ju. Chicago je u osam godina s Jordanom osvojio šest naslova prvaka svijeta. Jordan je i dalje bio na vrhuncu kad je njegova serija sljedeće sezone zaustavljena. Sezona zbog lockouta nije započela do veljače 1999. godine. Jordan se drugi put umirovio, Scottie Pippen je prodan Houston Rocketsima, a trener Phil Jackson je otišao je s klupe, a na njegovo je mjesto došao Tim Floyd.

Generalni direktor Jerry Krause jasno je rekao da se trener Phil Jackson neće vratiti, a mnogi su vjerovali da je Floyd izabran za nasljednika. Floyd je bio prilično uspješan fakultetski trener, ali njegov se uspjeh nije pretočio u NBA. U četiri sezone je s Bikovima otišao samo do skora 49-190 (.205).

Samo je nekoliko igrača ostalo iz šampionske momčadi, a Bullsi su krenuli u svoju prvu gubitničku sezonu. Glavni igrač Bullsa bez Jordana i društva bio je Toni Kukoč a uz njega tu su iz šampionske momčadi bili tek još Ron Harper, Dickey Simpkins, Randy Brown i Bill Wennington. Kukoč je momčad vodio po poenima (18,8), skokovima (7,0) i asistencijama (5,3) po utakmici. U međuvremenu, Chicago Bullsi su upisali samo 13 pobjeda (postotak od 0,260 pobjeda) u ukupno 50 odigranih susreta, u sezoni lockauta, što je najmanji broj pobjeda u povijesti momčadi.

Ta momčad i dalje ima neugledno mjesto u NBA povijesti jer je u porazu od Miami Heata u travnju postigla samo 49 poena, najmanje u povijesti lige otkako postoji ograničenje napada, piše Tampa Bay Times.

Lockaut sezona

“Nitko neće snimiti dokumentarac od 10 epizoda o Chicago Bullsima iz 1999. godine, ali evo pregleda momčadi koja je igrala nakon sezone iz filma The Last Dance, s podacima gdje su bili u sezoni 1997./1998., koga su zamijenili i koji je bio njihov doprinos Bullsima u lockout-sezoni“, stoji u tekstu.

Tampa Bay Times, stoga, analizira momčad Chicago Bullsa iz sezone 1998./1999., koja se jako brzo zaboravila. Počinje, naravno, s Tonijem Kukočem:

“1997-98: Započeo 52 utakmice i bio treći strijelac momčadi.

1998-99: Predvodio je Chicago u poenima (18,8), skokovima (7,0) i asistencijama (5,3).

Kad je Jerry Krause počeo pratiti i loviti Kukoča da dođe iz Europe u NBA, gledao je na Kukoča, ne samo kao na igrača koji će se dobro uklapati s Jordanom i Pippnom, nego i da jednog dana dobije ‘vodeću ulogu’ u momčadi, nakon što zvjezdani dvojac napusti klub. Kukoč je dobio lidersku ulogu te 1999. godine, nakon što je jezgra momčadi otišla. Iako je bio najbolji igrač, nije mogao samostalno voditi momčad”.

Za spomenuti kako je Toni u Bullsima igrao sve do 2000. godine, kad prelazi u Philadelphiju 76-ers.