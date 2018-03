Hrvat objasnio posljednji 'nokaut' Barcelone

U 14. kolu Top 16 faze košarkaške Eurolige španjolska momčad Laboral Kutxe iz Vitorije na gostovanju u Blaugrani iznenađujuće je svladala jednu od najboljih europskih ekipa Barcelonu, rezultatom 97:86. Hrvatski reprezentativac u redovima Katalonaca Ante Tomić osvrnuo se na lošu predstavu svojih suigrača.

Poraz za Barcelonu tim je teži ako se zna da je Barca u prvom poluvremenu kontrolirala utakmicu, te je na odmor otišla s vodstvom 50-35. No, treću četvrtinu izgubila je s 31-10, a u četvrtoj se nije uspjela vratiti u utakmicu, i to je bio game over za izabranike Xavia Pascualea.

Nakon 12 uzastopnih pobjeda u Top 16 fazi, Barcelona je pretrpjela drugi poraz. Prvo mjesto u skupini E osigurala je i prije zadnjeg kola ove faze natjecanja.

“Izgubili smo koncentraciju u drugom poluvremenu. Naša razina igre jako je pala i napadački i obrambeno. Moramo se brzo popraviti, jer su pred nama vrlo važne utakmice. Za ovaj poraz nisu nam krivi ni suci ili bilo tko osim nas samih. Ne smijemo si dopustiti ovako izgubiti fokus. Moramo se dobro pripremiti za iduće utakmice i biti više usredotočeni”, izjavio je Ante Tomić, koji je protiv Laboral Kutxe ubacio 11 koševa (dvice 5-6, slobodna bacanja 1-4), te dodao četiri skoka i asistenciju.

Vrijedi istaknuti da je Ante Tomić nedavno po drugi puta za redom osvojio titulu najkorisnijeg igrača mjeseca Eurolige (za ožujak). Time je ovaj Dubrovčanin ušao u povijest, ne samo kao prvi igrač koji je uspio osvojiti MVP titulu dva puta u istoj sezoni, već i kao igrač koji je po prvi puta uspio obraniti nagradu MVP – a mjeseca ovog najelitnijeg europskog klupskog košarkaškog natjecanja.

