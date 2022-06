Posljednjih dana, naime, sve je aktualnija priča kako je novi prvak Hrvatske te bivši dvostruki prvak Europe pred gašenjem, a priča oko loše situacije zagrebačkog košarkaškog velikana je i više nego ozbiljna. Nikad ovako ozbiljno i kataklizmično nije bilo u Ciboni, teško je i povjerovati uopće da bi se klub mogao ugasiti. Klub se, kako sada stvari stoje, neće ugasiti, ali situacija nikad nije bila ovako loša za KK Cibona.

Svaka čast Aci i društvu, ali...

Svaka čast Aci Petroviću i svima koji na bilo koji način žele pomoći KK Ciboni, svaka čast i Saši Pavličiću Bekiću koji je zajedno s Acom pronašao mogući način i pokazao inicijativu za spas ovog hrvatskog košarkaškog velikana, ali Grad Zagreb na čelu s gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem pere ruke i odgovorno, svojom alibi metodom, ne žele pomoći klubu jer, kao što su i sami kazali, žele odgovornost prebaciti na one koji su 20 godina vodili klub.

Tomislav Tomašević rekao je, naime, kako je Grad voljan izaći Ciboni ususret s otplatom duga, ali ne i raditi ustupke da ostane u dvorani. I sad, tko je tu lud?! Grad Zagreb na čelu s Tomislavom Tomaševićem, ako uzmemo u obzir spomenuto, ne želi sudjelovati u spasu Cibone, jer klub ima određeni dug prema Gradu i upravo je na tim "drugovima", kojima je bitnije da im se Trg u Zagrebu zove po zločincu Titu, nego da se jedan tako veliki sportski klub spasi i da oni u tome aktivno pomognu, sudjeluju, odgovornost adekvatno, kako znaju.

Ali ne, oni traže nekakvu odgovornost onih koji su u posljednjih 20 godina radili u i oko KK Cibona, a ti gradski "drugovi" koji vode Grad Zagreb imaju najveću moguću odgovornost za spasiti Cibonu, a oni to ne žele.

Dinamo se obvezao pomoći Ciboni

Dinamo se, recimo, obvezao pomoći Ciboni, na način da će im oprostiti svoj dug, a Tomašević i njegovi drugovi komesari prave se grbavi i ostavljaju Cibonu na milost i nemilost neprihvatljivoj i katastrofalnoj sudbini. Drugovi komesari i svi ostali partijski namjesnici koji su sad na vlasti u Gradskom poglavarstvu, čujte i počujte: Dakle, u ovako jednoj dramatičnoj i ozbiljnoj situaciji, pametovanje i pokazivanje vaših zubi, strogoće i ispravljanja nekakvih krivih Drina nisu od pomoći, odnosno vaše glupo i lažno pokazivanje stava nisu poželjni, rade samo probleme, pomutnju i čine situaciju još i težom, kompliciranijom i podložnom dodatnim komplikacijama. Da preformuliramo, smijete nam se svima u lice takvim stavom...

Ciboni, a i sami to znate, treba konkretna pomoć, a ne samo izlaženje u susret s kojekakvim dugovima,mlaćenje prazne slame. Upravo ti partijski namjesnici koji vode Grad Zagreb preuzeli su, kao najveće baje, odgovornost za vođenje Grada, a samim time i za sve probleme, naravno i one sportske, tzv. sportskog subjekta. Iz KK Cibona nisu traži od ljudi oji vode Grad Zagreb novce, ali normalna reakcija bi bila da Tomašević i ekipa pokažu susretljivost, pamet i proaktivnost, s obzirom na to da se klubu mora pomoći, pod hitno. Velika stvar bi bila da se Ciboni pomogne infrastrukturalno, ali ljudi koji vode Grad nemaju sluha za to i glume nekakvu strogoću, stav...

Kod Tomaševića i ljudi koji uz njega vode Grad Zagreb nedostaje razumijevanja

Nedostaje razumijevanja, stoga, ponajviše od tih ljudi u Gradu o tomu kako sportski sustav funkcionira. Nedostaje voljni moment, potreban da se riješi ovaj veliki problem s klubom koji veže generacije Zagrepčana za sebe. Činjenica je i da ta Tomaševiću i drugovima nedostaje političke mudrosti u svom poslu vođenja Grada, jer da je mudrosti bilo, oni bi stali iza tog projekta koji je bio održiv, pa neka i poberu lovorike. To se nažalost nije dogodilo, a Cibona je sad u najtežem razdoblju svoje velika povijesti.

*Stavovi izneseni u kolumnama i komentarima su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije Net.hr-a.