TKO VISOKO LETI, NISKO PADA: Omiljeni košarkaš rasturio je očerupane Orlove; ovo je istina o srpskoj reprezentaciji

‘Da, Srbija je izgubila u četvrtfinalu. To onda govori kako oni nisu tako jaki kao što svi pričaju i kako se prikazuju’

Košarkaši Srbije iznenađujuće su poraženi u četvrtfinalu SP-a u Kini od Argentine 97-87 (25-23, 29-26, 14-18, 29-20). Izabranici Saše Đorđevića tako su doživjeli drugi uzastopni poraz na turniru, nakon izgubljenog susreta protiv Španjolske.

FENOMENALNO ČETVRTFINALE SVJETSKOG KOŠARKAŠKOG PRVENSTVA: Argentina očitala lekciju Srbima i prošla u polufinale

Uoči početka prvenstva Srbija je slovila kao jedan od favorita za osvajanje zlata. Nakon što je američkom izborniku, slavnom košarkaškom treneru Greggu Popovichu, otkazao veliki broj igrača Srbija se za neke promaknula čak i u prvog favorita natjecanja. Svi su pričali o potencijalnom finalu sa SAD-om. Saša Đorđević, doduše, smirivao je strasti. Nije htio najavljivati nikakve velike stvari. Čvrsto je u svojim izjavama stajao s obje noge na zemlji, nije htio da njegovi košarkaši polete, iako su tamošnji mediji i navijači itekako visoko poletjeli…

‘Ako se susretnemo s Amerikancima, nek’ im je Bog u pomoći’

“Ne razmišljamo o njima, razmišljamo o svima samo ne o Amerikancima, razmišljam o momčadima kao što su Njemačka, izgubili smo dvaput u kvalifikacijama, tu su još i Grčka, Rusija… Pa da ne spominjem poslije Francusku, Argentinu, Španjolsku, Brazil. Pustimo njih da igraju svoju košarku, mi našu, pa ako se susretnemo… Nek’ im je Bog u pomoći!”, kazao je izbornik Srbije uoči natjecanja u razgovoru za Dnevnik Radio televizije Srbije…

Srpski mediji s puno očekivanja ispratili su svoje junake na Mundobasket, znajući kakvu kvalitetu imaju. Nekako su se Srbi nadali kako bi ova C, pa i D reprezentacija Amerike mogla pasti s trona na koji će sletjeti Orlovi. Tako se vjerovalo u Srbiji. No, “tko visoko leti, nisko pada”. Orlovi su sletjeli već u četvrtfinalu. Grubo, očerupano rekli bi smo…

‘Srbija je izgubila u četvrtfinalu. To govori kako oni nisu tako jaki kao što svi pričaju i kako se prikazuju’

Španjolci su Srbima u drugom krugu natjecanja očitali lekciju i ukazali im na slabosti, dok su ih Argentinci u utorak u potpunosti prizemljili…

“Da, Srbija je izgubila u četvrtfinalu. To onda govori kako oni nisu tako jaki kao što svi pričaju i kako se prikazuju. To je sad očigledno, ako gledamo prema događanjima na Mundobasketu. Nema sumnje, to je grupa vrhunskih pojedinaca koja na ovom turniru nije postigla da budu tim, da budu momčad, a košarka je timski sport. Iz ove dvije utakmice se točno vidi da, kad krene loše, da jednostavno ne znaju biti tim, ne znaju biti – momčad”, govori nam Damir Miljković Cici.

Ovaj bivši košarkaš, 193 cm visoki nekadašnji bek-šuter KK Zagreb, jedan je od najprepoznatljivijih izdanaka omladinske škole spomenutog posrnulog kluba koji je nekad bio možda i najveći rasadnik talenata u Hrvatskoj. Sigurno je jedan od najomiljenijih igrača koji su ikad nastupali za klub iz Trnskog, prava igračka maskota KK Zagreb, kapetan kluba koji je nekad imao možda i najjaču školu košarke, koji je najbolje radio u mlađim kategorijama.

Ono što je Napoleonu i Hitleru bila Rusija, reprezentaciji Srbije je bio nastup u Kini

Tako je ono što je Napoleonu i Hitleru bila Rusija, reprezentaciji Srbije je bio nastup u Kini…

“To su sve vrhunski igrači, ali očigledno da nešto unutar momčadi njima nije na nivou. Znate, lako je biti momčad protiv Angole, Filipina, Italije ili Portorika. No, te je sad pitanje i nekog pogađanja forme. Jako su dobro igrali u Grčkoj na Akropolis Kupu kojeg su osvojili. Možda su prebrzo ušli u formu, predobro je to sve išlo i jednostavno su pali kad su trebali pokazati najviše. S košarkaške strane gledajući, pali su na prvoj većoj prepreci. Ti kao favorit nemaš pravo na pogrešku. Ali, ne bi ja sad umanjivao kvalitetu Argentinaca. Pokazali su da igraju sjajnu košarku, da znaju tko što radi u momčadi, rotacija im je bila sjajna. Oni su čak i bili jedna vrsta nepoznanice za neke, ali za ljude koji prate košarku nisu. Pa oni su svake godine na svim velikim natjecanjima, igraju onu svoju američku ligu s Amerikancima. Sjajna je to momčad. Sve su to igrači koji igraju u vrhunskim klubovima. Tu je i jedan pravi košarkaški gospodin i igrač Luis Scola. Ma sjajni su”, objašnjava nam Cici i dodaje:

‘Lijepo je ponekad biti ‘autsajder’

“Lijepo je ponekad biti ‘autsajder’, pod navodnicima ovo autsajder. Sjajno, potpuno zasluženo. Što se tiče reprezentacija koje su mene oduševili na ovom turniru, istaknuo bih prvenstvno Češku, Poljsku, Australiju… Brazil Ace Petrovića je pao u posljednje dvije utakmice, iako je Aco momčad jako dobro posložio. Čovječe, nekad smo se smijali tim Poljacima i Česima, a gdje su oni sad od nas… Česi igraju košarku boli glava. Ali pustimo nas, Hrvatske nažalost nema na turniru. Ajmo mi zato uživati u drugim reprezentacijama. Amerikanci me nisu nešto pretjerano oduševili. Žao mi je što Turska nije uspijela prelomiti protiv Amerikanaca u 2. kolu natjecanja po skupinama, jer su sve imali u svojim rukama. Oduševila me i Argentina, kao i Australija, tako da ima puno dobrih reprezentacija”.

I za kraj smo Cicija upitali koga on vidi u završnici prvenstva?

‘Treba znati pobjeđivati i onda kad baš ne ide. To je vrlina velikih momčadi i trenera’

“Vidjet ćemo kako će završiti sraz Amerike i Francuske. Francuzi nisu baš nešto briljirali, ali su pobjeđivali i to je po meni velika stvar, kad ne igraš dobro, a pobjeđuješ. U drugom su krugu izgubili od Australije i to im je zasad jedini poraz. Prvi su krug u skupini G odradili bez poraza, slavili su i protiv Litve 78:75, kao i protiv Njemačke u prvoj utakmici 78:74. Pitajte se što će biti s takvim reprezentacijama kad budu dobro igrali, kad se neke stvari otvore, poslože…

Onda tu ima još nekog prostora za napredak. Treba znati pobjeđivati i onda kad baš ne ide. To je vrlina velikih momčadi i trenera. Mislim da su najveći favoriti za naslov Amerikanci, ali oni su u nekoj maloj prednosti u odnosu na ostale. Sve je moguće. Nisu to Amerikanci koji su nešto pretjerano oduševili, imaju oni svojih loših strana. Vidjelo se to pogotovo protiv Turske, što sam spomenuo, kao i u prvom poluvremenu protiv Brazila gdje su isto bili li-la. I onda dvije-tri izgubljene lopte Brazila i onda ta njihova individualna kvaliteta dolazi do izražaja. Sve je moguće na SP-u, jedva čekam da vidim kako će se na kraju završiti”, zaključio je Damir Miljković Cici.