TKO JE KREATOR CIBONINE KOŠARKAŠKE RENESANSE? Zapovjednik u ratu mu je bio Gotovina, u prometnoj je jedva izvukao živu glavu

Glavni potpisnik povratka dobre košarke u Draženov dom

Trener Cibone Ivan Velić (46.) kreator je Cibonine košarkaške renesanse. Cibosi naslov nisu osvojili još od 2013. godine, a upravo je Velić glavni potpisnik povratka kvalitetne dobre u Draženov dom, i prvog naslova nakon šest godina posta. Portal 24 sata javlja kako je Velić kao mladi vojnik sudjelovao u ratu u Bosni i Hercegovini. “Sam se prijavio u HVO, kupio pušku za tisuću njemačkih maraka, prošao dvotjednu obuku, a u HVO Livno zapovjednik mu je bio, ni manje ni više – Ante Gotovina. Koji mu je naposljetku i omogućio studiranje!”, ističe spomenuti portal.

‘I danas silno cijenim sve ljude iz Domovinskog rata’

“Mi kao obični vojnici s njim nismo imali doticaja, no o kakvom se čovjeku radi, shvatio sam na vlastitom primjeru. Naime, nakon godinu dana bez većih ratnih djelovanja, zamolio sam da mi se omogući igranje košarke i studij u Zagrebu. A takvo što upravo je odobrio general Gotovina, jer bez njega se takvo što nije moglo dogoditi. Nakon svega, a dosta je mojih kolega bilo ranjeno, neki su i poginuli, pitao sam se nisam li trebao ostati do kraja rata. I zato i danas silno cijenim sve ljude iz Domovinskog rata, pa čak svojim igračima ponekad povučem paralelu između njihova posla, a on se svodi na treniranje i igranje, i tih ljudi. Činim to da se moji igrači zamisle i da dobiju motivaciju”, rekao je Velić kolegi Draženu Brajdiću za Večernji list početkom ovog mjeseca.

Prometna nesreća

Velić je doživio i prometnu nesreću. S manjim automobilom sudario se s kamionom na putu između Mostara i Širokog Brijega, a zadobio je potres mozga, napuknuće rebra te mu je pomaknuo vratnji kralježak. Problem je bio velik jer mu je napuknulo jedno rebro, doživio je potres mozga i pomjerio mu se sedmi kralježak.

“A sve to dogodilo se u nimalo bezazlenoj saobraćajnoj nesreći iz koje je prošlo ljeto jedva izvukao živu glavu”, piše Večernji list.

‘S malim automobilom završio sam pod šleperom’

“S obzirom na to da sam s malim automobilom završio pod šleperom, sretan sam što sada nisam bivši. No, kako nije svako zlo za zlo, ja sam nakon te nesreće prilično promijenio neke svoje stavove, posebice prema ljudima. Neki igrači koji su dulje sa mnom, kažu mi da sam se promijenio i u komunikaciji s njima. Bio sam oštriji, a sada sam puno blaži, više ljudski gledam te svoje igrače. Sada čekam da završi sezona da se ozbiljnije posvetim fizikalnim terapijama, da odem u toplice. Liječnici mi kazuju da moj oporavak ne ide očekivanim tijekom zbog stresa koji ide uz ovaj posao”, kazao je Ivan Velić.

Cibosi kreirali senzaciju

Košarkaši Cibone u četvrtak navečer kreirali su pravu senzaciju osvojivši pokal najbolje košarkaške momčadi u Hrvatskoj. Vukovi su pobijedili Cedevitu sa 100-98 (22-23, 32-22, 14-33, 32-20) i tako u četiri utakmice finalne serije ‘pomeli’ peterostrukog prvaka Hrvatske za svoj prvi naslov od 2013. godine, a 19. ukupno.

Pobjednički koš postigao je Dominic Gilbert dvije sekunde prije isteka vremena, a Cibona je u posljednjih šest i pol minuta dvoboja uspjela preokrenuti 16 koševa zaostatka u utakmici prepunoj nevjerojatnih preokreta. Više o tome možete pročitati – OVDJE.