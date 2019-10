‘TJERAO JE SEVERINU, PROVOCIRAO HRVATE ČETNIČKIM TETOVAŽAMA’: Srbi oduševljeni ‘velikim povratkom’ posrnule zvijezde

‘Tjerao je Severinu s bine, podržao Šešelja u zatvoru, provocirao Hrvate četničkim tetovažama, vodio navijanje Delija’

“Tjerao je Severinu s bine, podržao Šešelja u zatvoru, provocirao Hrvate četničkim tetovažama, vodio navijanje Delija… Ovi skandali su mu uništili karijeru, ali poslije sedam godina on se vratio”! Ovakvim je naslovom srpski tabloid Kurir ovjekovječio povratak posrnulog bivšeg perspektivnog srpskog košarkaša Darka Miličića, koji se vratio na teren nakon sedam godina pauze…

Sjajno zakucavanje

Bivši drugi pick s NBA drafta 2003

Bivši drugi pick s NBA drafta 2003. godine vratio se košarci u 34. godini, na način da je odigrao prve minute za novosadsku ekipu “I came to play”, koja je u sklopu 2. Muške regionalne lige Sjever savladala Futog s 78:50. Prethodno je nekadašnji drugi pick s drafta posljednju utakmicu upisao 2012. godine kao član Bostona. S obzirom na to da je Darkov posljednja momčad bio Boston, bila je neophodna ispisnica iz SAD-a. Ali i to je stiglo, tako da je nekadašnji srpski reprezentativac registriran za novi klub.

Mahanje rukom u Kombank Areni

Miličić je, navodi Kurir, utakmicu završio sa samo dva poena i par asistencija, nakon čega je izašao iz igre zbog ozljede.

Srbi spominju kako su Darka Miličića optužili da ne podnosi Severinu!

“Njegovo mahanje rukom dok je snaha Dragana Kojića Kebe pijevala na koncertu Saše Matića svojevremeno u Kombank Areni, a hrvatski mediji su protumačili kao znak da se Severina skloni sa bine. Oni su otišli toliko daleko da su Miličića opisali kao Šešeljevog pristalicu, navodeći da se nije ostvario kao košarkaš, kick-bokser i političar”.

Nikad nije ispunio potencijal

Miličić, poznata je priča, nikad nije ispunio potencijal pa je kroz 468 utakmica u NBA ligi ostao na skromnim prosjecima od šest poena i 4,2 skoka. Poznato je i da se okušao u kickboxingu, a mnogima je više ostao zapamćen kao čovjek koji veliča četnički pokret no po svojim igračkim bravurama.

Gotovo je nemoguće povjerovati da je 2003. s tek napunjenih 18 godina propali srpski košarkaš Darko Miličić izabran kao drugi na draftu. Ispred njega je bio samo veliki LeBron James, dok su iza njega ostali igrači poput Carmela Anthonyja, Chrisa Bosha i velikog Dwaynea Wadea.

Stigao je u tada odličnu momčad Detroit Pistonsa te je u prvoj sezoni osvojio naslov prvaka postavši najmlađi igrač koji je nastupio u finalu i postao prvak. Također, bio je četvrti najmlađi igrač i najmlađi stranac u NBA ligi.