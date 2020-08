‘TEK MU JE 21. A VEĆ JE SUPERČOVJEK’: Ono što Luka Dončić radi u NBA ligi je za rubriku vjerovali ili ne; I zato mu se poklonite

Amerikanci, ali ne samo oni nego i čitav košarkaški svijet, divi se 21-godišnjem nevjerojatnom Slovencu Luki Dončiću. Noćas po hrvatskom vremenu pružio je, prema američkim novinarima, možda i najbolju partiju od kad je došao u NBA ligu.

Njegov Dallas je nakon produžetka pobijedio Milwaukee 136:132, a Dončić je za 42 minute ubacio 36 koševa, dodao 14 skokova i podijelio career high 19 asistencija. Već u prvom poluvremenu imao je double-double, a u čitavoj utakmici s produžecima izgubio je samo dvije lopte. Više o tome pročitajte – OVDJE.

Dončić je tako postao najmlađi igrač u povijesti NBA lige koji je u jednoj utakmici imao najmanje 35 koševa, 15 asistencija i deset skokova. Time je srušio rekord velikog, najvećeg Michaela Jordana koji je to ostvario s 21 godinom i 332 dana. Slovencu je to uspjelo s 21 godinom i 162 dana. Pa sad vi recite nešto…

Luka Doncic became the youngest player in NBA history to record 35 points, 15 assists and 10 rebounds in a game.

Youngest players with 35/15/10 in a game:

⁃ Luka Doncic 21 years, 162 days old

⁃ Michael Jordan 21 years, 332 days old

⁃ Oscar Robertson 22 years, 90 days old pic.twitter.com/NCj88nPYbj

— CBS Sports HQ (@CBSSportsHQ) August 9, 2020