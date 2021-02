TAKO MALO JE NEDOSTAJALO: Vrlo dobri Zubac i njegovi Clippersi izgubili od Netsa i to nakon velike drame u posljednjim sekundama

Osim Clippersa, Netsi su tijekom svog boravka na Zapadu svladali još i Los Angeles Lakerse, Phoenixx Sunse, Golden State Warriorse te Sacramento Kingse

Košarkaši Brooklyn Netsa okončali su svoju osmodnevnu turneju Zapadnom konferencijom 112-108 pobjedom protiv Los Angeles Clippersa ostvarivši tako učinak od pet pobjeda u isto toliko susreta.

Do šeste uzastopne pobjede, prije odlaska na Zapad bili su bolji i od Indiana Pacersa na svom parketu, Netsi su stigli u kontroverznoj završnici. Kod rezultata 108-108 Kyrie Irving je promašio šut s distance, ali je bivši igrač Clippersa DeAndre Jordan pospremio odbijanac kroz obruč za prednost Netsa 110-108 11 sekundi prije kraja. U sljedećem napadu domaćih loptu je uzeo Kawhi Leonard i krenuo u prodor te poentirao osam sekundi prije kraja za novo poravnanje, no suci su procijenili da je prilikom ulaza pod koš odgurnuo Jamesa Hardena i dosudili Leonardu prekršaj u napadu te poništili koš. Harden je potom pogodio oba slobodna bacanja za konačnih 112-108 za Netse.

Harden je susret okončao sa 37 koševa, 11 skokova i sedam asistencija, a Irving je dodao 28 ubačaja za Netse koji su četvrtu utakmicu zaredom bili bez Kevina Duranta zbog ozljede butnog mišića. Clippersima nije pomoglo niti 34 poena Paula Georgea ni 29 ubačaja Leonarda, dok je hrvatski centar Ivica Zubac na terenu proveo 20:26 minuta i za to vrijeme postigao 13 koševa (šut za dva 6-7, slobodna bacanja 1-2) uz osam skokova i jednu asistenciju.

Osim Clippersa, Netsi su tijekom svog boravka na Zapadu svladali još i Los Angeles Lakerse, Phoenixx Sunse, Golden State Warriorse te Sacramento Kingse, a sada im slijede tri domaća susreta protiv Sacramenta, Orlanda i Dallasa. Serijom pobjeda Netsi su sve bliže vrhu Istoka, trenutačno su drugi s omjerom pobjeda i poraza 20-12 i sve su bliže vodećim Philadelphia 76-ersima koji su nakon poraza od Toronto Raptorsa pali na 20-11. Clippersi su, pak, propustili priliku skočiti na drugo mjesto Zapada, ostali su treći sa 22-10, dok su drugi Lakersi na 22-9.

Ostale utakmice

Raptorsi su do 110-103 pobjede protiv Sixersa na “domaćem” terenu u tampi stigli odličnom igrom u drugom poluvremenu, a do četvrtog uspjeha zaredom predvodili su ih Fred VanVleet i Pascal Siakam sa po 23 poena. Kod Sixersa je povratnik na teren Ben Simmons ubacio 28, dok je Joel Embiid uz 27 koševa imao i 15 skokova.

Ovom serijom pobjeda Raptorsi su stigli do pozitivnog omjera te su sa 16-15 na petom mjestu Istoka.

Veliki preokret ostvarili su New Orleans Pelicansi koji su na svom parketu svladali Boston Celticse sa 120-115 nakon produžetka iako su sredinom treće četvrtine gubili sa 24 razlike (55-79). Pelicansi su čak u završnici dvoboja i poveli, košem i dodatnim slobodnim bacanjem Ziona Williamsona šest sekundi prije kraja stiglis u do vodstva 108-106, no potom je Jayson Tatum pogodio za dodatnih pet minuta. Ipak, u produžetku su Pelicansi kompletirali veliki preokret do kojega su stigli ponajprije zahvaljujući Brandonu Ingramu koji je ubacio 33 poena i Williamsonu koji se zaustavio na 28 ubačaja i 10 skokova. Kod Celticsa su najbolji bili Tatum sa 32 pogotka i Jaylen Brown sa 25 koševa.

Hornetsi su s omjerom 13-17 11. momčad Zapada, dok su Celticsi sa 15-15 pali na šesto mjesto Istoka.