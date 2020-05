Foto: Screenshot: You Tube

Anonimac, nekad talentirani košarkaš, pokazao je svoje znanje protiv najboljeg

I Toni Kukoč je letio parketom, ali jedna priča pokazuje svu romantiku nekadašnje košarke, kad se ona igrala s ljubavlju. Godine 1991. u Sarajevu je održana prva i posljednja All Star utakmica najboljih košarkaša u jugoslavenskoj ligi. Slavni bivši hrvatski košarkaš Zoran Čutura, akter utakmice, u svojoj kulumni je pisao o tom povijesnom All Staru. Krema jugoslavenske košarke okupila se u gradu Vučka i Zimskih olimpijskih igara koji je nepunih godinu dana kasnije doživio ratnu sudbinu, u kojem su se ljudi borili za život.

Heroj ulice

U natjecanju u zakucavanju sudjelovao je Kukoč i u finalu za titulu najboljeg borio se sa Zoranom Bacaljom, koji je došao doslovno s ulice u dresu Michaela Jordana s brojem 23, ali je svojim umijećem zakucavanja prisilio Pink Panthera da dva puta skoči s linije slobodnih bacanja i pobijedi u uzbudljivom natjecanju. I postao pravi košarkaški “heroj ulice…”

Ta priča oko Bacalja, u to vrijeme 18-godišnjaka iz Zadra koji se prijavio za natjecanje u zakucavanju i stao rame uz rame s Mirkom Pecarskim, Tonijem, Samirom Avdićem, je za pamćenje i nešto što je u svakom slučaju za nadahnuće…

U knjizi “Most generacija” u potpisu Crnogaj, Miletković, Čobanov i Jamnik, ispričana je priča nesuđenog košarkaša…

Za natjecanje se, naime, prijavio prijavnicom objavljenom u magazinu “Koš”. U to vrijeme nije aktivno igrao košarku u košarkaškom klubu Zadar jer je zbog ozljede koljena morao prekinuti mladu i obečavajuću karijeru (igrao za kadete i juniore Zadra i bio je talentiraniji, tako pričaju, od Arijana Komazeca), no iz kluba su mu nakon pozitivnog odgovora iz magazina izašli u susret i poveli ga, preciznije, povezli u Sarajevo kako bi ostvario zacrtano. Bacalja je trenira košarku sa Gregovom, Kelečevićem, Ridlom, Bodirogom…

Bodiroga mu posudio Jordanov dres

Među putnicima su bili i hrvatski reprezentativac Arijan Komazec, Slavko Trninić, Jure Košta. Jordanov dres dobio je upravo od Dejana Bodiroge, koji mu ga je posudio.

Dogurao je Zoran Baculja do finala, mladić koji je košarku počeo igrati s 15 godina, dakle 4 godine prije toga, te iza sebe ostavio Pecarskog i Avdića i primorao Tonija Kukoča da posegne za do tada neviđenim potezom na europskim parketima, da doslovno poleti s linije slobodnih bacanja i zakuca loptu. I to dva puta, jer je ranije Baculja dobio 50 bodova za svoje spektakularno zakucavanje.

Zakucao je iza leđa, nakon odbijanca od poda, kako bi upotpunio dojam. Publika u dvorani je dobila svog ljubimca, a gledatelji ispred malih ekrana diljem države u raspadu nisu mogli vjerovati svojim očima čemu svjedoče. Bacalja je postao prvo ime All Stara u Šibeniku, Zagrebu, Splitu, Beogradu, Titogradu, Ljubljani, Prilepu, Doboju, Zenici, Brčkom, Zadru, Novom Sadu, Mostaru, Nišu…

David protiv Golijata – publika naravno za Davida

Na proglašenju pobjednika Kuki je dobio zvižduke, Zoran ovacije. Bila je to prava borba Davida i Golijata. U knjizi “Most Generacija” piše kako se Kukoč svojim zakucavanjima priključio “NBA eliti koja je uspjela zakucati s linije slobodnih bacanja Juliusu Erwingu, Larryju Nanceu, Terenceu Stansburyju, te njegovim budućim suigračima u Chicago Bullsima Michaelu Jordanu i Scottie Pippenu“.

Bijela momčad protiv Crvene

Ostalo je zabilježeno da je da su Bijeli slavili protiv Crvenih sa 125:114. Za Bijele su igrali: Đorđević, Bukva, Komazec, Tabak, Bacalja, Pecarski, Danilović, Jovanović, Kukoč, Nakić, Sretenović i Čutura.

U momčadi Crvenih poziv su dobili: Mitrović, Avdić, Radulović, Zdovc, Cvjetičanin, Savić, Paspalj, Knego, Marić, Obradović, Primorac i Perasović.

MVP igračem je proglašen Toni Kukoč. U natjecanju u tricama Arijan Komazec je u velikom finalu bio bolji od Danka Cvjetičanina.