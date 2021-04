Brooklyn Netsi upisali su sinoć pobjedu 128:119 u najjačem susretu NBA večeri. Prva momčad NBA istoka vozila je na pogon Kevina Duranta (33 poena) i Kyrieja Irvinga (34 poena). Zanimljivo, Durant je ušao s klupe i na parketu proveo 28 minuta.

Kod druge momčadi Zapada Phoenix Sunsa nije u sastavu bilo hrvatskog reprezentativca Darija Šarića, a sve strijelce na utakmici predvodio je Devin Booker koji je zabio 36 poena uz impresivnih 4-5 sa trice. Sažetak utakmice pogledajte OVDJE.

Možda i najjača priča trenutno u NBA ligi su Steph Curry i njegovi Golden State Warriorsi. Bivši MVP lige predvodi Ratnike do pozitivnog skora, rušeći pritom sve žive šuterske rekorde.

U jučerašnjoj je pobjedi protiv Kingsa 117:113 Curry zabio svoju 83. tricu u travnju, što je rekordan broj trica zabijenih u jednom kalendarskom mjesecu.

Steph Curry has made 83 threes in April, the most in a month in NBA history.

Arguably the best shooting month in the history of the league. pic.twitter.com/Gnx7sdK9Q9

— SportsCenter (@SportsCenter) April 26, 2021