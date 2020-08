SUNSI POBIJEDILI I OSMU UZASTOPNU, ALI IPAK OSTALI BEZ PLAYOFFA: Drama u borbi za doigravanje kakva se ne pamti u NBA ligi

Jalova pobjeda. Tako bi smo opisali osmo uzastopno slavlje Šarićevih Sunsa noćas u Orlandu po hrvatskom vremenu, ovog puta protiv Dončićevih Mavericksa. Phoenix je jednostavno učinio svoje “pod balonom”, pobijedili su u osam uzastopnih utakmica, bez poraza su u post korona sezoni, ali niti to nije bilo dovoljno za doigravanje NBA lige. OVDJE pogledajte što se sve događalo u utakmici…

ELITE AT THE LINE! 🔥

The Suns break the NBA record for the highest single-season free throw percentage in league history at 8⃣3⃣.4⃣% pic.twitter.com/mtRSnZzXPz

— 8-0 (@Suns) August 13, 2020