SUMRAK SAGA HRVATSKE REPREZENTATIVNE KOŠARKE: Proslavljeno ime detektiralo uzroke debakla kakvog ne pamtimo! ‘Ovako stoje stvari…’

‘Ovo je najlošiji rezultat u povijesti hrvatske reprezentativne košarke’, kazao nam je Matej Mamić

Sumrak saga hrvatske reprezentativne košarke se nastavlja. Mislili smo kako je rezultat Hrvatske s posljednjeg Europskog prvenstva u obliku ispadanja s turnira već u osmini finala od Rusa debakl. No, kako bi onda nazvali ovo što se događa u kvalifikacijama za SP u Kini? Horor, noćna mora…?! Teško je, uistinu, pronaći riječi. A još više zadržati kola koja su već odavno krenula nizbrdo i koja nezaustavljivo jure prema dolje…

Prošlog petka, hrvatska košarkaška reprezentacija šokirala je publiku u Višnjiku i čitavu naciju izgubiši od prosječne Rumunjske 56-58 i tako još samo matematički ostala u igri za plasman na SP. Ivica Skelin praktički više nije izbornik, ali vodit će momčad i večeras protiv Nizozemske, koja se od 20 sati igra u Višnjiku. Odluka je to Hrvatskog košarkaškog saveza jer FIBA ne dozvoljava mijenjanje izbornika dok traju kvalifikacije…





Najlošiji rezultat u povijesti hrvatske reprezentativne košarke

“Definitivno da je ovo najlošiji rezultat u povijesti hrvatske reprezentativne košarke. Ne sjećam se da smo bili lošiji, da smo imali tako loš rezultat”, kazat će sportski direktor Cedevite, bivši hrvatski košarkaški reprezentativac Matej Mamić i nastavio:

“Nismo se dobro spremili za ove kvalifikacije, nismo imali dobru selekciju igrača. Trebalo je puno kvalitetnije pripremiti se za sve. Da smo taj preduvjet napravili, vjerujem da bi bilo sve bolje. Sad smo tu gdje jesmo. Nadamo se svi da ćemo danas pobijediti Nizozemsku i vratiti joj za onaj poraz u 1. kolu kvalifikacija. Vidjet ćemo što će donijeti ljeto i sve ono što dolazi. Sigurno da nam je svima teško zbog trenutne situacije. Ali, iz ovog se trebaju izvući pouke. Ako će nam ovo dobro doći da napokon pripremimo i napravimo bolji plan i program, onda ovo što se dogodilo uopće nije loše”.

Koliko je svemu kumovala odluka FIBA-e 2016. godine da se kvalifikacije za Mundobasket igraju za vrijeme čitave sezone i to po uzoru na nogometne, a ne u obliku jednog, kvalifikacijskog turnira? Bilo je dosta nezadovoljstva zbog toga. Jer, oni najbolji zbog obveza prema svojim klubovima i politike klubova i posebno NBA lige prema nastupu za reprezentaciju, ne mogu igrati za svoje nacionalne momčadi. U pravilu, igraju B ili čak, u našem slučaju i C reprezentacije…

‘I FIBA kumovala lošem rezultatu Hrvatske’

“Puno, odluka FIBA-e je puno kumovala ovom našem rezultatu. S obzirom da je europska košarka već dugo godina veliki taoc NBA lige i definitivno da su tamo stvari posložene onako kako trebaju biti. To je možda i najjača sportska organizacija u svijetu. Igrale su se kvalifikacije i prije u ovom sustavu, samo što mi nikad nismo imali možda toliko NBA igrača, odnosno, imali smo puno kvalitetnijih košarkaša u Europi, pa smo mogli to nadomjestiti. Ne bih rekao da mi sad nemamo kvalitetne igrače, imamo kvalitetnije igrače i od Nizozemske i od Rumunjske. To je definitivno. Ovdje se napravio kiks na prvom okupljanju, gdje smo mislili da ćemo s pojedinim igračima uspjeti prebroditi ovu situaciju. Nismo, nažalost nismo… Sad se navukao, neću reći strah, ali nervoza, to da. I ono što znamo nismo prikazali u utakmici protiv Rumunja koji, također, ništa posebno nisu odigrali, ali su uzeli ono što smo im mi ponudili. Ali, definitivno, krovne košarkaške organizacije u Europi i Svijetu zapinju i dok oni ne urede sve na tom najvećem nivou, ovakvih situacija će biti sve više. Pa dovoljno je samo baciti pogled na ostale rezultate u ovim kvalifikacijama i vidite situacija koje nisu normalne. Da neke reprezentacije koje kotiraju kao one dobre, rekao bih i velike, spašavaju se u posljednjim sekundama. Nije to realna slika niti je to slikam koju ćemo gledati na SP-u”.

Kockice koje sklapaju mozaik neuspjeha

Kad bi vas netko pitao što je glavni razlog debaklu hrvatske reprezentacije u ovim kvalifikacijama, što bi mu kazali?

“Teško je to samo tako reći. Ima puno toga. Uz ovo što sam naveo, ima tu još dosta kockica koje sklapaju jedan mozaik hrvatskog reprezentativnog neuspjeha. Teško je prstom uprijeti u jednu stvar ili osobu i kazati: ‘E to je problem’. Problem je složeniji i zato kažem, možda ni ovo nije loše što se dogodilo ukoliko izvućemo pouke i krenemo raditi onako kako treba. Veliki je problem što nemamo najbolje igrače na raspolaganju, drugi je problem što smo to mi napravili kad smo znali da nećemo imati one najbolje? Svima je vidljivo to lutanje u sastavima. Jer, ako imamo jedan sastav za igre u studenom, a drugi sastav u veljači, onda je očito da tu nešto nije dobro. S druge strane, imamo momka koji nije bio niti među 24 na popisu, a sad je, ajmo reći, bio jedan od važnijih košarkaša u Zadru. Govorim o Karlu Uljareviću. Definitivno, tu nema plana i programa”, rekao nam je Matej Mamić.

Tko bi onda morao snositi posljedice za ovo što se događa s reprezentacijom?

“Ne bih htio u nikoga upirati prstom. Ali evo vidite, posljedice su došle na naplatu. Izbornik više praktički nije izbornik. To je i sam u svojoj izjavi dao naglasiti predsjednik HKS-a Stojko Vranković. Mora se znati sustav i plan. Mora se znati koga se zove i zašto se zove u reprezentaciju. A onda, ako se tada i ne napravi nešto, opet imaš podlogu za budućnost. Ovako, bojim se da nemaš ništa. Ovdje je bilo previše lutanja, to je evidentno. I ono što je najvažnije, najbolji moraju biti tu. Ako imaju jedan ili dva koji su najperspektivniji, onda i njih treba zvati da bi se gradio novi val, da bi se uhodali. U reprezentaciji ne može biti netko tko ne zaslužuje biti tu. Niti po jednom parametru”, zaključio je Matej Mamić.