SUDBINA NBA LIGE ZNAT ĆE SE TEK ZA DVA DO ČETIRI TJEDNA: ‘Treba nam još vremena za studiju’

Dva do četiri tjedna je rok koji si je povjerenik NBA lige Adam Silver dao za procjenu situacije s pandemijom bolesti COVID-19 na temelju koje će donijeti odluku o nastavku sezone, objavili su u srijedu američki mediji.

Prema pisanju portala The Athletic i ESPN, želja je vodstva NBA lige imati na raspolaganju još vremena u kojem bi napravili studiju o broju ozbiljnih slučajeva infencije koronavirusom širom SAD-a te pratili kako druge organizacije provode testiranja na COVID-19.

