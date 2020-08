STRAVIČNA OZLJEDA KOŠARKAŠA ORLANDA: Šarić odigrao dobru utakmicu, Giannis, Dončić, Porzingis i Westbrook – za pamćenje

Jonathan Isaac zadobio neugodnu ozljedu lijevog koljena

U noći s nedjelje na ponedjeljak po hrvatskom vremenu u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta NBA ligi, u Lake Buena Visti u Orlandu odigrane su tri utakmice od ukupno njih 6 nedjeljnog programa.

Magic bolji od Kingsa

Orlando Magic je pobijedio Sacramento Kingse sa 132:116, a utakmicu je obilježila neugodna ozljeda lijevog koljena Jonathana Isaaca u četvrtoj četvrtini, koji je u kolicima morao napustiti teren. Do tog trenutka na kontu je imao 4 poena i 3 skoka. Što se sve događalo u utakmici pogledajte – OVDJE.

Do ozljede je došlo prilikom jednog ulaska u reket, ali važno ne pritom naglasiti kako ozljedi nije kumovao kontakt niti sa jednim igračem. Jonathan Isaac je naskočio krivo na lijevu nogu i koljeno je pretrpilo štetu. Da stvar po njega bude gora, radi se o istom onom koljenu zbog kojeg je Issac morao propustiti 10 tjedana prije nego što je NBA sezona bila stopirana zbog pojave koronavirusa.

Aaron Gordon zaplakao zbog Issacove ozljede

The wheelchair has been sent out for Jonathan Isaac. Prayers up pic.twitter.com/G1m98kfZ5Q — NBA Central (@TheNBACentral) August 3, 2020

Jonathan Isaac went down with an apparent knee injury and left the game in a wheelchair Hope he's okay 🙏 pic.twitter.com/MZHoy9rqy2 — Bleacher Report (@BleacherReport) August 3, 2020

Ozljeda je šokirala njegove suigrače, pa je Aaron Gordon i zaplakao. I sam je nakon dvoboja rekao:

“Bilo mi je jako teško, ovo me odmah rasplakalo jer znam koliko je J.I. dobar lik, koliko naporno trenira i koliko je naporno trenirao da se vrati nakon ozljede koju je zadobio u D-C.-u. Zato mi je ovo teško palo. Nadajmo se da se radi samo o istegnuću. Da nije ništa ozbiljnije”, rekao je Aaron Gordon o Issacovoj ozljedi.

Jonathan Isaac's knee injury tonight felt like a gut punch to Magic players, even without knowing the severity of the injury. Aaron Gordon described his own reaction movingly: pic.twitter.com/ei3UHnBhO5 — Josh Robbins (@JoshuaBRobbins) August 3, 2020

Rocketsi i Bucksi odigrali odličnu utakmicu

Što se tiče samog dvoboja, najbolji strijelac pobjedničke momčadi bio je Terrence Ross sa 25 poena, 2 skoka i jednom asistencijom, odlično ga je pratio Nikola Vučević s double-double učinkom od 23 poena, 11 skokova i 2 dodavanja. Spomenuti Aaron Gordon postigao je 22 poena, uz 5 skokova i 3 asistencije.

U poraženoj momčadi najviše je pokazao Harry Giles sa 23 poena, 8 skokova i jedno dodavanje. Zanimljivu utakmicu odigrali su Houston Rocketsi i Milwaukee Bucksi, vodeća momčad Istoka, u kojoj su Rocketsi pobijedili 120:116. Dvojac Westbrook i Harden najviše je pokazao u Houstonu. Russell je za 38 minuta ubacio 31 poen uz 6 skokova i 8 dodavanja, dok je Harden ostvario učinak od 24 poena, 7 skokova i isto toliko dodavanja. OVDJE možete pogledati što se sve događalo u dvoboju.

U Bucksima briljirao je MVP prošlogodišnjeg osnovnog dijela sezone Giannis Antetokounmpo sa 36 poena, 18 skokova i 3 dodavanja, te je on bio prvo ime utakmice. Khris Middleton ubacio je 27 uz 12 skokova i 4 dodavanja, dok je centar Brook Lopez dodao 23 poena, 12 skokova i 2 dodavanja.

Giannis Antetokounmpo radi čuda

Inače, bila je ovo 36 uzastopna utakmica za Westbrooka u kojoj je zabio najmanje 20 poena. Također, Rocketsi su izjednačili rekord u NBA ligi što se tiče njenog osnovnog dijela, a to su napravili u pokušajima za tricu. Imali su, naime, čak 61 pokušaj za tri poena, a pogodili su ih 21 uz 22 izgubljene lopte.

Giannis Antetokounmpo priključio se velikom Kareemu Abdulu-Jabbaru kao jedinom igraču koji je u 15 uzastopnih susreta imao učinak od najmanje 30 poena, 15 skokova i 5 dodavanja u posljednjih 50 godina, javlja ugledni američki ESPN.

Šarić zabio 13

Phoenix Sunsi Darija Šarića slavili su protiv Dallas Mavericksa Luke Dončića sa 117:115, a najzanimljivije dijelove tog dvoboja pogledajte – OVDJE.

Hrvatski košarkaš igrao je 22 minute i zabio 13 poena uz 8 skokova, te bio jedan od najboljih igrača svoje momčadi. Bio je ukupno 4 najbolji igrač Sunsa po učinku. Devin Booker bio je najbolji s 30 poena, 3 skoka i 4 dodavanja, dok je španjolski veteran Ricky Rubio dodao 20 koševa uz 9 skokova i 7 dodavanja.

U Dallasu najviše je pokazao tko drugi nego fantastični Luka Dončić sa učinkom od 40 poena, 11 asistencija i 8 skokova, dok je Litava Kristas Porzingis ubacio 30 poena, uz 8 skokova i dodavanje. No, njihove maestralne partije nisu bile dovoljne za nešto više od tijesnog poraza.

Hezonja ubacio 2 poena

Od ostalih dvoboja nedjeljnog programa, za spomenuti kako su Blazersi Marija Hezonje izgubili od Boston Celticsa 128:124, u susretu u kojem su Celticsi imali i 24 poena prednosti, no Blazersi su se vratili, odveli utakmicu u neizvjesne vode, ali ipak na kraju izgubili. Jayson Tatum ubacio je za Celticse 34 poena, Jaylen Brown dodao je 30, dok je u Portland Trail Blazersima najviše pokazao Damian Lillard s 30 poena i 16 skokova. Jusuf Nurkić dodao je 30 u svojoj drugoj službenoj utakmici nakon što je u ožujku slomio nogu. Mario Hezonja u dresu Blazersa ubacio je 2 poena uz 2 skoka.

Aktualni NBA prvaci Toronto Raptorsi pobijedili su vodeću momčad Zapada Los Angeles Lakerse 107:92, dok su Netsi bili bolji od Wizardsa 118:110. Jedna od najboljih franšiza lige San Antonio Spursi dobili su Grizzliese 108:106. Los Angeles Clippersi ostvarili su svoju prvu pobjedu u nastavku NBA sezone. U svom drugom nastupu bili bolji od New Orleans Pelicansa sa 126:103, a hrvatski centar Ivica Zubac je za 24 minute u igri postigao šest koševa uz devet skokova, tri asistencije, dvije osvojene lopte i jednu blokadu.