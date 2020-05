Jordan o svom teškom pobjedničkom karakteru

Pobjednički mentalitet Michaela Jordana i njegov karakter iz epizode u epizodu megapopularnog dokumentarca u 10 epizoda Posljednji Ples (The Last Dance), a čijih osam epizoda možete pogledati i na Netflixu, poprima nove obrise.

‘Moj mentalitet bio je izaći i pobijediti pod svaku cijenu’

MRAČNA STRANA JORDANA: ‘Od prvog dana me sramotio, vrijeđao i ponižavao, a jednom me čak i nokautirao’

Znali smo da je Jordan uvijek i u svemu htio biti najbolji, ali da je toliko bio natjecateljski “lud”, e to nismo znali…

Will Perdue relata cómo Michael Jordan lo humillaba 😥🏀https://t.co/PPB7h7WnV4 — TikitakAS USA (@TikitakasUS) May 2, 2020

“Moj mentalitet bio je izaći i pobijediti pod svaku cijenu”, rekao je Jordan u dokumentarcu i nastavio:

‘NIJE MU DAO DA JEDE NAKON PORAZA’: Ova priča najbolje pokazuje kakav je Jordan znao biti prema suigračima koji su ga razočarali

“Ako ne želite živjeti taj regimentirani mentalitet, onda niti ne trebate biti uz mene jer ću vas ismijavati dok ne budete na istoj razini sa mnom u shvaćanju košarke. A ako ne nastavite na istoj razini, tada će za tebe igranje košarke samnom biti pakao. ”

BIVŠI JORDANOV SUIGRAČ PROGOVORIO O NJEGOVOJ MRAČNOJ STRANI: ‘Da, na treningu me udario šakom u glavu’

Kako bi što više izvukao iz svojih suigrača, Jordan ih je znao maltretirati i biti verbalno grub prema njima, a ponekad čak i fizički. Poznato je kako je na treningu nokautirao Kerra i Perdua, o čemu smo pisali i mi, kao i američki mediji, a niti Kukoču nije bilo lako jer ga je stalno prao i nije mu odmah sjeo zbog načina na koji je došao u Bullse, odnosno zbog toga što je bio miljenik Jerryja Krausea, tadašnjeg generalnog direktora Chicago Bullsa.

Iako je kasnije zavolio Kukoča koji se dokazao u momčadi i kao igrač i kao čovjek, nije mu išao niz dlaku kad su bili u pitanju treninzi i utakmice…

JORDANOV GLAS MORAO JE BITI NAJGLASNIJI: I Kukoč je osjetio kako je to kad naljutiš ‘tatu’; ‘Imam vremena na tebe galamiti čitav dan ako treba’

Jordanova sposobnost da gurne suigrače na višu razinu bila je dobra ako gledamo motivacijski, jer su svi davali sve od sebe. Ali iskrenost kojom su Jordan i mnogi bivši suigrači opisali njegovu taktiku bila je jedno od najzanimljivijih podviga iz dosadašnjih sezona, i saznanja o mračnom karakteru najvećeg košarkaša današnjice…

‘I vodstvo u momčadi ima svoju cjenu’

“Svaka pobjeda ima svoju cijenu”, rekao je Jordan.

“I vodstvo u momčadi ima svoju cjenu. Stoga sam izvlačio iz onih koji nisu htjeli da u tom trenutku daju sve od sebe. Izazivao sam one koji tada nisu htjeli biti izazvani. I to sam zaslužio, jer su [drugi] suigrači došli poslije mene. Nisam izdržao sve stvari koje sam izdržao. Jednom kad si se pridružio timu, živio si prema određenom standardu po kojima sam ja pristupao košarci i igrao ju. I nisam htio ništa manje od toga niti od njih”, objasnio je najbolji košarkaš ikad.

NITKO NIJE PROŠAO MALTRETIRANJE KAKVO JE PROŠAO KUKOČ: ESPN Toniju otkrio veliku tajnu iz Barcelone; ‘Pippen i Jordan su se svađali zbog vas’

Jordanova sklonost nasilju prema suigračima, piše ESPN, povremeno je vidljiva u svim epizodama. Epizoda 8 konična je borba koju je Jordan vodio sa suigračem Steveom Kerrom tijekom drugog pohoda na trostruku uzastopnu NBA krunu, nokaut koji je Kerr popio od Jordana, a koji ih je na kraju još i zbližio…

“Ljudi su ga se bojali”, kazao je bivši Jordan suigrač Jud Buechler o Jordanu.

“Bili smo njegovi suigrači i bojali smo ga se. Bio je to čisti i iskonski strah. Faktor straha od MJ-a bio je itekako prisutan, ono nešto je non-stop bilo u zraku.”

“Nemojte me krivo shvatiti. Bio je š*pak”, istaknuo je bivši suigrač Will Perdue i nastavio:

“Bio je kreten. Više puta je prelazio granicu. Ali kako vrijeme prolazi, razmišljate unazad o onome što je zapravo pokušavao postići, i na kraju vam sve postane kristalno jasno. Da, bio je vraški suigrač”.

Jordanov nagon za uspjehom – i osjećaj da je želio svoje suigrače gurnuti prema naprijed – bio je najveći motivator čovjeku koji je uvijek razumio da će se njegova karijera definirati osvajanjem prvenstava…

‘Nikada me nije tražio da učinim nešto što on nije htio učiniti’

“Pitate sve moje suigrače. Jedna stvar o Michaelu Jordanu bila je: ‘Nikada me nije tražio da učinim nešto što on nije htio učiniti’, rekao je Jordan u dokumentarcu.

“Kad ljudi to vide, reći će:” Pa, nije baš bio dobar momak. Možda je bio tiranin, onaj koji sve ugnjetava. ‘Pa, to si ti. Jer nikad ništa nisi osvojio. Htio sam pobijediti, ali želio sam i da moji suigrači budu dio toga”.

Bivši trener Chicago Bullsa, slavni Phil Jackson, priznao je da su postojali trenuci tijekom treninga kada je morao moliti Jordana da smanji konkurentnost i bude bolji suigrač, tj da toliko ne maltretira sve oko sebe…

“U praksi je bio žestok i svima je nešto prigovarao u momčadi, svakog je tjerao naprijed”, izjavio je Jackson.

“Međutim, morao sam malo porazgovarati o tome kako to smanjiti, napraviti amandmane i zadržati razinu timskeog prijateljstva. To je uloga kapetana, znači bila je njegova uloga.”.

Bivši playmaker Chicago Bullsa B. J. Armstrong priznao je ono što su mnogi ljudi rekli o Jordanu tijekom godina: Koliko god poštovali njegov talent i njegovu sposobnost da podigne svačiju igru, nije bilo lako i jednostavno igrati s njim…

‘S takvim mentalitetom koji je imao, ne možeš biti dobar momak’

“Je li bio dobar momak?” Rekao je Armstrong.

“Nije nikako mogao biti takav. S takvim mentalitetom koji je imao, ne možeš biti dobar momak. Nije htio da budeš oko njega ako stvarno nisi volio košarku a bio igrač”.

TRENUTAK U KOJEM JE JORDAN U SUZAMA NAPUSTIO STUDIO: Na pitanje o ‘maltretiranju’ suigrača jednostavno se slomio

Epizoda 7 završila je s Jordanom, suzdržavajući suze, opisujući koliko su ga igra i strast za pobjedom gurali tijekom godina.

“Gledajte, nisam morao to raditi”, objasnio je Jordan.

“Radim to samo zato što je to tko sam ja. Tako sam igrao ovu igru. To je bio moj mentalitet. Ako ne želite igrati na taj način, nemojte igrati na taj način.”