STRAŠNO POJAČANJE ZADRA ZA NOVU SEZONU: U Višnjik dolazi bivši NBA igrač koji je nekad žario i palio ligom

[ITS OFFICIAL: Tony Wroten is the new @KKZadar playmaker]

Tony, welcome to Zadar!

More on 👉https://t.co/8Xe5bvVGKb#igrajZadre 🔵⚪ pic.twitter.com/vM9csrdy7j

— KK Zadar (@kkzadar) August 4, 2019