‘STRAHOVAO SAM ZA SVOJ ŽIVOT. JEDVA SAM PREŽIVIO’: Poznati španjolski košarkaš otkrio kako je to imati koronu

‘Najgora stvar je onaj nemir koji mi nije dao spavati ili razmišljati, mozak mi je bio na tisuću okretaja’

Nekadašnji španjolski košarkaš, Alfonso Reyes, otkrio je javnosti još prije dva tjedna da je zaražen koronavirusom. Bolest ga je popustila tek ovih dana i sada prestaje osjećati simptome.

“Bilo je grozno. Najgora stvar je onaj nemir koji mi nije dao spavati ili razmišljati, mozak mi je bio na tisuću okretaja. Uopće nisam imao mozak tih dana. Nisam ni spavao, možda dva sata dnevno. Sad je bolje. Nemam temperaturu, još malo kašljem, a u karanteni moram ostati još 14 dana kako bi virus skroz nestao. Strahovao sam za život. Nikad nisam imao problema sa zdravljem. Budem bolestan jednom u dvije godine i ozdravim za jedan dan. Ovo je bilo strašno, 16 dana bolesti, 12 dana temperature kakvu nikad nisam imao i nesigurnost u ishod svega”, rekao je Reyes za Marcu.

‘Može napasti bilo koga’

Ima i poruku za sve one koji misle da koronavirus napada samo starije osobe ili već bolesne.

“To je zabluda. Ovo nije normalna gripa i ne napada samo starije. Ako sam ja jedva preživio, a bio sam u dobrom fizičkom stanju kao bivši sportaš, onda zamislite što može učiniti normalnoj osobi ili nekom tko već ima problema sa zdravljem. Ja sam mislio da sam neuništiv, a virus me srušio. Nikad neću zaboraviti što sam preživio. Najgore je bilo kad sam pet minuta jako teško disao, ali sam se brzo smirio i prošao je taj grozni osjećaj. U bolnici su mi davali pet-šest tableta dnevno, a otkako su me pustili iz bolnice, zovu me svaki dan da vide kako sam”, otkriva Reyes.

Nema pojma gdje je mogao pokupiti virus, sumnjao je na brata Felipea koji je igrač Reala gdje je zaražen bio Trey Thompkins.

“Krivio sam Felipea jer je igrao utakmicu Eurolige u Milanu i jer je jedan njegov suigrač imao koronavirus. Međutim, ubrzo sam shvatio da nije on jer je u savršenom zdravstvenom stanju. Ovaj virus možete pokupiti bilo gdje, toliko je zarazno da nemam pojma gdje sam ga dobio. Zato je bitno ostati u kući i biti zatvoren dok ovo ne prođe. Ima i nešto pozitivno. Izgubio sam osam kilograma. Sve ostalo je za zaborav”, veli Reyes.