ŠTO SE U BITI DOGODILO U CEDEVITI OLIMPIJI, ZAŠTO SU S PETORICOM IGRAČA RASKINULI UGOVORE? ‘Nitko nikog nije potjerao, posrijedi je nešto sasvim drugo’

Košarkaški klub Cedevita Olimpija raskinuo je ugovore s petoricom igrača među kojima je i hrvatski reprezentativac Filip Krušlin. Osim spomenutog, Cedevita Olimpija koju vodi hrvatski stručnjak Jurica Golemac, raskinula je suradnju i s BiH reprezentativcem Andrijom Stipanovićem, Nijemcem Maikom Zirbesom, Slovencem Domenom Bratožem i Amerikancem Dominicom Artisom. No, u pojedinim hrvatskim medijima to je okarakterizirano kao da je Cedevita potjerala skoro pa pola momčadi.

Nisu potjerani, nego su im isticali ugovori

No, to nije istina. Kako doznajemo iz dobro obaviještenih izvora, i prema onom što nam je rekao i sam Filip Krušlin, stvar je u tome što su spomenutim igračima na kraju sezone isticali ugovori, a kako su i Slovenci prekinuli sezonu prije ti tjedna i proglasili ju bez pobjednika zbog pandemije koronavirusa, tako su se ubrzale i administrativne stvari poput ovih, pa je klub raskinuo suradnju s navedenim košarkašima sad, a ne u lipnju ili srpnju, znači na ljeto.

Primjerice, Stipanović i Krušlin imali su dvogodišnje ugovore od lani, pa su nastavili i ove godine, a kako im završavaju ugovori sporazumno su raskinuti, kao i ostalima…

Igrači ne treniraju već mjesec dana

Nitko ne zna kako će izgledati niti jedno košarkaško natjecanje sljedeće sezone? Kad će početi, što će se događati, kako će se pojedina prvenstva i završiti?! Igrači ne treniraju već mjesec dana. Bez mogućnosti i razmišljanja da će se igrati ABA liga, u klubu su odmah istaknuli, govori nam izvor, da je to nemoguće. Iz razloga što je klupsko mišljenje da se u dogovoru sezona završi s nekim rasporedom koji je bez odigravanja ili nekakvim doigravanjem prije početka sljedeće. Dakle, sto je opcija na stolu. “Pa baš i nema smisla plaćati igrače koji ne igraju”, poruka je i mišljenje iz košarkaškog kluba Cedevita Olimpija…

‘Što se tiče raskida ugovora s Cedevita Olimpijom, to je sasvim normalni slijed događaja’

“Evo, u Zagrebu sam u samoizolaciji već mjesec dana. Odmah kad je to s pandemijom počelo i u Sloveniji, sklonili smo se svojim kućama, da se tako izrazim. Što se tiče raskida ugovora s Cedevita Olimpijom, to je sasvim normalni slijed događaja. Nitko nikog nije tjerao, nitko nikog nije potjerao, nego je to normalna situacija, s obzirom na okolnosti koje su nastale, gdje 80 % igrača u Europi koji imaju jednogodišnje ugovore, moraš se dogovoriti za određene uvjete ugovora, s obzirom da se sezona neće moći odigrati do kraja i da nećeš u takvoj situaciji niti moći biti isplaćen do kraja. To je normalno što se dogodilo, ništa spektakularno”, kazao nam je Filip Krušlin i dodao:

Zatvorili dvoranu

“Jednostavno, takva je situacija. Sad dok još nitko ne zna, tako će biti do daljnjega. Kad je to sve počelo, u klubu su nam rekli da ne možemo više u dvoranu, jer su u našoj dvorani rukometašice i odbojkašice, njih nekoliko, bili zaraženi, tako da su zatvorili dvoranu pa nismo imali nikakvu drugu opciju. Prvo smo rekli da bi možda bili tamo dok se ne smiri, jer nismo znali razmjere pandemije i situacije. No, onda smo vrlo brzo kroz dan-dva, svatko tko je imao priliku otići, je i otišao doma, a onaj tko nije ostao je u Ljubljani”, objašnjava nam Filip Krušlin i zaključuje:

‘U Cedeviti sam proveo 4 najbolje i najljepše svoje godine života’

“Ne brinem se za sebe i nisam tužan niti ljut na nikog. To je sve dio posla. Dobro, ovo s pandemijom nitko nije mogao očekivati, ali ne živciram se oko stvari na koje ne mogu utjecati. To ne znači da mi nećemo i dalje surađivati. Možda hoćemo, možda nećemo… To nitko ne zna, nitko ne zna što vrijeme nosi. Prema nikome u klubu nemam nikakve zamjerke, upravo suprotno. Mislim da sam proveo 4 možda i najbolje i najljepše svoje godine života u klubu u kojem sam se uvijek osjećao odlično, gdje su me svi dobro prihvatili. Dapače, sve pozitivno i u najljepšim mogućim riječima samo mogu govoriti o svom vremenu provedenom u Cedeviti”.

‘Nisam zabrinut da neću naći klub zbog pandemije koronavirusa’

I za kraj upitali smo Filipa Krušlina što sad? Nema klub, ne trenira, odnosno trenira i kako nam je rekao čak i dobro to odrađuje, ali ono samo osnovno, kondiciju. Ne i na terenu s momčadi, pa nije u košarkaškim treninzima. Daleko je to od neke ozbiljne košarkaške fizičke pripreme…

“Uf, teško pitanje, to nitko ne zna. No, sigurno da nisam zabrinut da neću naći klub zbog pandemije koronavirusa, odnosno posljedica koje će uslijediti kad se život vrati u normalu. Što sad? To je pitanje za svakog, bez obzira igrao košarku ili se bavio nečim drugim u životu. Sad je najbitnije da svijet dođe u normalu, da svi počnemo ponovno normalno živjeti. Evo, s Rokom se čujem, on je ostao u Francuskoj, Dario je ostao u Americi. Svakom je situacija slična”, zaključio je Filip Krušlin.