ŠTO SE KRIJE IZA NAZOROVE IZJAVE KOJA JE ZVUČALA KAO DA JE POTPUNO RASULO U SVLAČIONICI? Ovo je istina o situaciji u KK Zadar

‘Izgovoreno je u kontekstu da se nekako ti igrači dignu, isprovociraju, da vidimo ima li kakvih problema unutar svlačionice’

Riječi trenera prve momčadi Zadra Ante Nazora nakon bolnog poraza od skopskog MZT-a na Višnjiku u srijedu navečer, kako “neki igrači jedni druge ne mogu vidjeti na oči”, te da se “pogleda samo reakcije igrača kada izlaze vani”, bila je točka i n trenutnog stanja u klubu.

Čini se kako su odnosi unutar svlačionice ozbiljno narušeni, i sami u klubu priznaju da je momčad kao kolektiv podbacila. Negdje je očito zapelo. Nije se dobila potrebna kemija koja je više nego bitna.

Dolazak Nazora i čitav niz kozmetičkih promjena nisu donijeli pomake

Dogodio se dolazak Nazora i čitav niz kozmetičkih promjena, za koje se smatralo kako će donijeti pomake. Nisu i sve ono što se nekako skrivalo pod tepih cijele sezone, a kulminiralo je protiv MZT-a gdje se u nekim trenucima utakmice po reakcijama samih igrača vidjelo da nešto ne štima u Nazorovom sastavu, izašlo je na površinu.

Neki mediji pišu kako momčad nije pod Nazorovom kontrolom, a vidno utučeni strateg je na presici novinarima govorio kao da je uistinu tako. Ima li brod kormirala za kormilom ili je on negdje drugdje”? Pitaj se košarkaška javnost…

Prva runda je izgubljena, navijači više nemaju strpljenja, odnos igrača prema dresu Zadra, u krajnjoj liniji prema svom poslu, nije na nivou i takve stvari kod navijača ne prolaze.

Ne, nije to bila laka noć za nikog u klubu, pa niti za sportskog direktora Branimira Longina. Još smo ga jučer nešto prije podneva zvali, zamolio nas je da mu damo vremena da se malo sredi od svega, “resetira” kako nam je rekao…

‘Ovakav poraz boli’

“Pa nije se baš spavalo, nije lako poslije onakvog poraza kao od MZT-a u srijedu. Poraz je uvijek sastavni dio igre, ali ovakav poraz boli, kako i nas tako i sve u klubu i oko kluba, naše navijače. Ne smijemo se predati.

Moramo ići dalje, s MZT-om možemo igrati, mislim da smo bolja momčad od njih. Problem je u tom pristupu. Mi u utakmicama na nož, u onima koje su nam rezultatski bitne, dosta osciliramo, tj loše ulazimo u njih. Budimo se u drugom poluvremenu ili čak u zadnjoj četvrtini. U utakmicama koje se od prve minute trebaju igrati jako i na rubu namjernog prekršaja. Napravili smo jučer sastanke, analize, čitav dan se radilo. Skupili smo glave, koliko je to sad u mogućnosti.

Neke stvari su se riješile, neke stvari znam da će se rješiti. Klub funkcionira normalno, svi radimo svoj posao, samo u nekim utakmicama rezultatski to ne izgleda dobro”, kazao nam je Branimir Longin koga smo upitali što su značile i što znače Nazorove riječi da se neki igrači ne mogu vidjeti na oči?

‘Ante onako malo više išao, ajmo reći, džonom na tu izjavu. To je malo ružna izjava’

“Ma sve je u redu između igrača. Gledajte, to je Ante onako malo više išao, ajmo reći, džonom na tu izjavu. To je malo ružna izjava. Pod tim je on mislio i izgovorena je u kontekstu da se nekako ti igrači dignu, isprovociraju, da vidimo ima li kakvih problema unutar svlačionice, što se na kraju krajeva i odražava na igru.

Da nas ne krasi neki momčadski duh čitavu sezonu, to je istina. Da, malo je ružna ta njegova izjava. Pa oni su po čitav dan skupa. Neki put ispada da nisu ti i onda je to tako krivo izrečeno, ali samo i isključivo u svrhu mobilizacije, da vidimo koliko se možemo skupiti i napraviti, sad već protiv Šibenika, a onda i u Skoplju”, objasnio nam je Longin, kao i pisanja pojedinih medija kako momčad nije pod Nazorovom kontrolom…

“To nije istina, Ante stvarno dobro radi svoj posao. Svaku utakmicu priprema, tu su analize, treninzi, mislim da moramo riješiti to što, evo sad već četvrtu, petu bitnu utakmicu ove sezone otvaramo loše i loše ih igramo. Mislim da je to više neka psihološka barijera nego što je to sam trener ili netko drugi kriv. Da nemaš trenera u ovakvoj utakmici moraš igrati bez njega, a ne da u prvom poluvremenu već gubiš 20 razlike. Moramo naći rješenje da takve susrete odigramo bolje”.

‘Definitivno igrači ne daju sve od sebe’

Longin nam je na naše pitanje da li postoje igrači u momčadi koji ne daju sve od sebe, odgovorio:

“Ma razgovaramo mi s njima svakog dana, stalno… U globalu ne daje nitko sve od sebe. Znači, ako prvo poluvrijeme možemo izgubiti dvadeet razlike, a u drugom dobiti petnaest, znači da je tu snage ostalo. Definitivno ne daju sve od sebe. Sad, da li je razlog pritiska tih utakmica, manjak momčadskog duha ili nešto treće, o tome se raspravlja i priča. Ja vjerujem da igrači mogu izvući ovo skupa s trenerom. Međutim, treba se mobilizirati i utakmicu odigrati u momčadskom duhu. Takve utakmice timski se pobjeđuju. Treba dati sve od sebe, ali od prve minute, ne od 23. ili 25.”

Spasiti se od ispadanja iz regionalne košarkaške ABA lige jedini je cilj. Predaja nije opcija za Zadrane! Niti Nazor nakon poraza od MZT-a nije razmišljao o ostavci jer, kako je rekao, nije od onih koji se predaju. No, bolna je istina, surova stvarnost za Zadrane kako se u svim ključnim utakmicama kiksalo, “polomilo zube”, kako se ono kaže…

‘Snosit će se posljedice za eventualno ispadanje iz ABA lige’

“Ispadao je Zadar i prije, ispadala je i Olimpija, ispadali su klubovi i prije. Definitivno to ne bi bilo dobro. Međutim, Zadar je institucija, Zadar je klub koji je tu bio prije nas, bit će i poslije. Zadar će biti Zadar bez obzira koju ligu igrao. Zadar ima svoje navijače, Zadar ima povijest, kult, tradiciju, tako da treba nastaviti sve da Zadar ostane u elitnom košarkaškom razredu u regiji. A ako ne ostane, snosit će se posljedice i to je to.

Puno je tu činjenica koje su kumovale ovakvoj sezoni. Slažem se, bilo je tu puno i mojih grešaka, i nezalaganja igrača i trenerovih grešaka, bilo je grešaka i bivšeg i sadašnjeg trenera… Uglavnom kako se kaže, svaka mala vodi do velike, tako i velikih stvari, dobrih i loših. Mi trebamo napraviti sve da se iz toga izvućemo. Da se moglo raditi bolje, drugačije, moglo se. Ovi igrači i ovaj trener sposobni su klub izvući iz ove situacije. Nikako se iskoprcati iz ove sezone, ona još traje i mi se ne predajemo do kraja”, zaključio je Longin.