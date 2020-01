ŠTO SE DOGAĐA S DARIJEM ŠARIĆEM? ‘Nismo znali da će imati baš takvih problema. Sve je to za njega jedan šok, neke stvari mu nisu jasne’

Razgovarali smo s Predragom Šarićem, ocem jednog od najboljih hrvatskih košarkaša Darija Šarića (25)

Što se događa s Darijem Šarićem? Pita se to hrvatska košarkaška javnost nakon posljednjih tri loše partije u NBA ligi. U pobjedi svoje momčadi u Sacramentu 29 prosinca, za 21:10 minuta na parketu nije zabio niti jedan poen, uz dva skoka i dvije asistencije. Nakon toga, u srazu s Portlandom u gostima Dario je ubacio svega 2 poena za 16:52 minute igre, uz 2 skoka i šut iz igre 1-5. Samo za usporedbu, u Sacramentu je iz igre imao 0-7.

Noćas protiv Lakersa igrao 14:20 minuta i zabio 4 poena

I onda noćas po hrvatskom vremenu u kultnom Staples Centru Šarić je, počevši utakmicu u petorci, standardno za njega u tekućoj sezoni, za 14:20 minuta ostvario učinak od svega 4 poena uz skok i dodavanje. Iako je još uvijek na respektabilnom prosjeku od 11.0 poena, 7.1 skok i 2.1 dodavanje po utakmici, jasno kako se Šibenčanin nalazi u igračkoj krizi.

Lakers treating the Suns like it’s an All-Star game 🤣 pic.twitter.com/9tAQwH856L — Sami Jarjour (@JarjourSami) January 2, 2020

Loš prosjek u posljednje tri utakmice

U posljednje tri utakmice Šarić je na prosjecima od 2,0 poena, 1,7 skokova i 1,0 asistencije i mizernih 20% šuta iz igre za 17 minuta na parketu. Imao je Dario i u prethodne tri sezone, posebno u rookie sezoni u Philadelphiji te lani u Minnesoti, nizove od tri ili četiri utakmice na kojima ništa nije mogao pogoditi, ali bi barem u skokovima i agresijom na parketu bio na razini.

No, sad to nije slučaj. Uz spomenuto, ono što zabrinjava su minute koje su Dariju u opadanju…

‘Dario je do prije tri utakmice bio na zadovoljavajućoj razini. Ali…’

“Dario je do prije tri utakmice bio na zadovoljavajućoj razini. Ali, i na takvoj je igrao toplo-hladno. Bio je na nekih 11, 12 poena u prosjeku po susretu i 6, 7, 8 skokova. Računali smo da će od Nove godine to biti ozbiljnije, da će podignuti svoje brojke. No, u zadnje tri utakmice brojke su mu se srozale. Mi smo baš to komentirali, jednostavno ima slabijih izdanja. Vratio se i Deandre Ayton koji je igračina, prvi pick drafta 2018. Znali smo da će biti problema, ali nismo mogli znati da će biti u ovolikoj mjeri. I drugo, ovaj mali Mikal Bridges igra na njegovoj poziciji, a on je, primjerice, igrao sad protiv Lakersa 31 minutu.

Uz spomenuto, Frank Kaminsky je isto na nekom ledu, nema ga, sad ne znam je li povrijeđen ili je nešto drugo u pitanju. Aron Baynes, Australac koji igra peticu, igrao je na jednom nivou. Bio je ozlijeđen, ali se sad i on vraća. Ovo što je igrao, Baynes je igrao dobro. Ok, nije to Darijeva pozicija. Možda je u nekim susretima mogao Dario odigrati na poziciji centra, ali u biti on je četvorka. I sad je tu došlo do gužve u momčadi na tim pozicijama”, kazao nam je u uvodu razgovora Predrag Šarić, Darijev otac i bivši košarkaš, inače poznat kao grubo realna osoba. Tako nam barem govore oni koji ga poznaju…

‘Mislio je kako nije zabetoniran, da ima ugled i status’

“Imali su tih osam poraza, došle su te dvije pobjede, malo je Mikal Bridges odigrao dobro… Niti Dariju neke stvari nisu sad jasne. Ipak je mislio kako nije zabetoniran, mislio je da ima ugled i status koji bi trebao imati, znači 23 do 30 minuta po utakmici. Noćas se to svelo na 14 minuta uz šut 3-2. Malo ga je to sve poljuljalo. A što da mu ja sad na to kažem. Majka Veselinka se putem Vibera više s njim dopisuje nego ja, pa mu poručim, zajedno sa suprugom, da bude ustrajan, da se bori. ‘Imaš još četiri mjeseca, izdrži, nema tu što će biti samnom, nema kukanja. Sad kaže, najavljuje se trade on ili Kaminsky. Ali, to se nikad ne zna. Kod Amerikanaca danas jesi, a sutra u podne već nisi. Malo je poljuljan zbog posljednje tri utakmice.

Što drugo da mu kažem od ohrabrujućih riječi: ‘Treniraj’, ‘bit će bolje’, ‘radi’… Imao je Dario i odličnih utakmica u ovoj sezoni, to su odlične stvari za njega. Ja sad već 4 godine baš dobro pratim NBA ligu i morate shvatiti da, jednostavno, svaka momčad ima dva igrača koji troše 50, 60 lopti po susretu. To je neiminovno da su tu Booker, Kelly Oubre Jr., Ricky Rubio, sad se pojavio Deandre Ayton, i njih je tu četvero koji troše minimalno 20 lopti po utakmici. Ma i da troše petnaest, samo gledajte, to je 60 lopti. Ako pucate negdje 80 lopti, sad vi gledajte koliko ovlasti imaju ostali”, objašnjava nam Predrag Šarić koji nam na našu konstataciju da bi Dario mogao ispasti iz startne petorke Sunsa a onda i skroz pasti u drugi ili čak treći plan, govori:

Postoji mogućnost da ispadne iz petorke i skroz padne u drugi ili čak treći plan

“Ne znamo ništa. Dario meni kaže kao, ‘pa bilo bi to dobro’. Kao da ga se mijenja. Spominje se da Phoenix uzima Gallinarija. On meni u svakoj drugoj rečenici govori ‘a što da ti kažem’. Nisam ja s njim pričao i ne pričam sat vremena jer ne mogu kad je on tamo, da mogu s njim sjesti i o svemu porazgovarati oči u oči. Mogu ga samo ohrabrivati u tih par minuta razgovora, ako i toliko. I što da radim? Govorim mu da se sto puta izvukao iz gorih situacija. ‘Idemo, idemo, bori se, nema predaje’… Znate kakvi su treneri, svi ti sve obećavaju, govore ti svašta, cvijeće i bomboni im iz usta ispadaju, a oni svi u stvari gledaju sebe. Svi su isti, od prvog do zadnjeg. Monty Williams, njegov trener u Sunsima, zna Darijeve kvalitete.

‘Što ga je Williams dovodio u klub ako mu ne može dati 25 minuta?!’

Pa nije ga onda niti trebao dovoditi ako ga misli držati na klupi. Mislim, ja sad idem malo u krajnost kad to govorim. Što ga je dovodio u klub ako mu ne može dati 25 minuta?! Ovdje mu je djevojka, pa sve to malo djeluje na samopouzdanje. Malo je to sve šok za našeg Darija. Šutiraš dvanaest, petnaest lopti, pa si onda došao na tri. Malo gore – dolje i dođeš na to da nemaš lopti u igri.

Zato trenutno sad nije zadovoljan, nezadovoljan je. Do tih tri utakmice govorio je kako on to može, kako će biti bolje… Deandre Ayton je imao suspenziju od 25 utakmica zbog dopinga. Sad se on vratio i imat će prosjek od 34, 35 minuta po utakmici. Tu je i Booker. I onda imaš tri igrača s prosjekom od 35, 36 minuta, koliko igraju James i Harden, a ovo drugo tko ostane živ. Mikal Bridges, ne mora značiti da je loš igrač, možda je pokretljiviji od Darija, možda brže preuzima tu jedinicu na tom picku, ima brži rad nogu i možda on Williamsu više odgovara u sustavu igre nego Dario. Sve se tu brzo mijenja. Evo, prošlu je noć Dario čuvao centra Anthonyja Davisa. Možda je na tom picku, kad ti preuzimaš Jamesa Hardena, bolje da igra netko tko ima bolji rad nogu od Darija. Vidim da je Mikal Bridges malo elastičniji od mog sina. Iako, Dario zna odigrati obranu i kao četvorka, pogotovo kod niske postave” , izjavio je u jednom dahu Predrag Šarić i za kraj kazao:

‘Ne treba gubiti samopouzdanje, ne treba se predavati’

“Ne treba gubiti samopouzdanje, ne treba se predavati, ali da će biti problema, to hoće. Treba biti mentalno jak i boriti se”, zaključio je Predrag Šarić.

Vrijedi spomenuti kako je Šarić trenutno u Sunsima na respektabilnom prosjeku od 11.0 poena, 7.1 skok i 2.1 dodavanja po utakmici ove sezone.