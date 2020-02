ŠTO SE DOGAĐA S DARIJOM ŠARIĆEM I KAKVA JE SITUACIJA S NJEGOVOM OZLJEDOM? ‘Dođeš ujutro na kavu, priđe ti čovjek, da ruku i kaže to je to’

Kakva je situacija s Darijom Šarićem, koliko je ozbiljna njegova ozljeda i što se događa s njegovoj igrom i statusom u momčadi? Razgovarali smo o tome s Predragom Šarićem (60.), Darijevim tatom

“Još se ne zna koliko će to sve trajati, ali prema njegovim prvim pretpostavkama stradao je skočni zglob, ali kako ne bi trebao puno izbivati s terena. Još nemam točnu informaciju, jučer je mama s njim pričala, pa postoji i doza zabrinutosti oko svega, čekamo nove informacije. Snimka magnetske rezonance mora se pokazati točnom za Darijevu pretpostavku. Ali, misli da bi trebalo biti sve u redu”, kazao nam je Predrag Šarić, bivši košarkaš i otac hrvatskog NBA igrača Darija Šarića u nedjelju ujutro nakon što je u javnost izašlo kako Dario neće putovati na predstojeću turneju po Istoku, na kojoj će Phoenix odigrati tri utakmice – u nedjelju protiv moćnog Milwaukeeja, u ponedjeljak kod Brooklyna i u srijedu kod Detroita. Šibenčanin je u petak na parketu svoje dvorane protiv Oklahoma Cityja iskrenuo gležanj i završio susret nakon samo četiri minute igre…

Monty Williams says Dario Saric is not currently on the #Suns’ road trip. He sprained his ankle in last night’s loss to OKC. Aron Baynes, Cam Johnson and Frank Kaminsky are all here. — Gina Mizell (@ginamizell) February 1, 2020

LILLARD MONSTRUOZNOM PARTIJOM PROBIO GRANICE I UŠAO U POVIJEST: Zabrinjavajuća ozljeda NBA megazvijezde

LOŠE VIJESTI ZA DARIJA ŠARIĆA: Šibenčanin nije otputovao s momčadi na paklenu turneju po Istoku; Strahujemo od najgoreg

Pretpostavke

Znači, kako sad stvari stoje, još se ne zna točno koliko je Darijeva ozljeda ozbiljna, čeka se nalaz i konačni liječnički sud. No, ovako na prvu ne bi trebalo biti ništa ozbiljno…

“Sad ima All Star pauzu, tih 5, 6 dana, koliko to traje. Mislim da nakon toga, jedno još para dana, pa bi ta ozljeda trebala biti u redu. No, to su pretpostavke. Za sad je tako. Ne mogu reći da oscilira u minutaži svojom krivicom. Vidim da njegov trener Monty Williams dosta kombinira, dosta igra s četiri visoka, četiri mala, s dva playja, tri mala, dva visoka, dvije četvorke… Bridges igra na njegovoj poziciji i vidim da je on motoričniji od Darija, govorim o obrani. Čak čuva jedinice i dvojke, brze igrače. Malo je elastičniji od Darija. Mora igrati i s Aytonom, nema tu nikakve dileme”, objašnjava nam Predrag Šarić.

O taktičkim rotacijama

No, čudno nam je da, u taktičkoj rotaciji, sad kad nema australskog startnog centra Phoenixa Aron Baynesa i u čijem odsustvu Ayton igra peticu, nema više minuta za Darija…

“Nema tu ni Franka Kaminskom, Arona Baynesa ni Cama Johnsona, nema tu dva centra dakle, ali Monty Williams igra s 4 mala. Ne mogu reći da je Bridges, koji ga mijenja na četvorci, vidim da pogodi, pogrešan ili nešto, igra dečki, zna.. Vidim da je motoričniji, da dosta dobro igra obranu. I da čuva ove strijelce, čuva šutere. I mislim da kod tog picka radi bolje od Darija u obrani, posebno kad ostane na jedinici. Trener se opredijelio za takvu igru. Nije niti on više pametan kad ga se pita o minutama”, rekao nam je Predrag Šarić.

Dario ni u jednoj od prve tri NBA sezone nije propustio više od ukupno četiri utakmice i zdravlje ga je služilo, ali minutaža mu je sad itekako limitirana i oscilira, pa postoji zabrinutost da bi ga ova ozljeda, izostanak, moglo gurnuti u potpunosti iz fokusa, rotacije. Sad se bori, dokazuje svom treneru da je on itekako bitan, iako je trebao, prema planu, imati važniju ulogu u momčadi…

Nema nikakvih saznanja o ikakvom tradeu

Stoga, ova negova situacija oko ozljede nikako nije dobra niti za njegov status u momčadi koja ima problema s ozljedama, pogotovo u visokoj liniji, pa su iz Razvojne lige pozvali Tariqa Owensa kako bi pokrpali rotaciju. Spominje se mogući Darijev trade, ali to su samo špekulacije, kako nam to govori Predrag Šarić…

Dario Saric will miss his first game of the season with ankle injury. #Sunshttps://t.co/1yMlrTU699 — Suns Nation (@SunsNationCP) February 2, 2020

“Ma što on kaže, to svi nešto spominju u medijima, nema tu ničeg. Znate kako se to u Americi radi, dođeš ujutro na kavu, priđe ti čovjek iz kluba, da ruku i kaže to je to, nema tu puno sntimenta. To je u NBA ligi za dobro jutro, kao da naručuješ kavu ili sok. Netko razmišlja da bi bilo dobro da Dario promijeni klub, netko da ne bi, znate kako je to… Ali vidim da nije u nekim planovima za selidbu. A mislim da niti ne bi bilo dobro da u 4 godine promijeni sad 3-4 kluba. Ne znam do kad točno traje prijelazni rok, 6, 7 mislim, nemamo nikakvu naznaku. Jedino kažem, samo da ta ozljeda ne bude nešto ozbiljno, da ne ode na dva mjeseca. Onda bi mu bila praktički sezona završena. Phoenix je dobra momčad, malo čudna, ali dobra. Imaju šanse i za play off. Dobiju nekog jakog, izgube od nekog srednjeg ili slabog. Imaju šanse ući među osam na Zapadu. Monty Williams je malo moderniji trener od svih ostalih, nema zapisano u knjižici kad koga mjenja, kad tko izlazi. Ovaj mijenja, stalno nešto traži. Dobro, u svakoj momčadi imaš nezamjenjivih. Ayton i Booker su to u Phoenixu, a ovo drugo je, kako se ono kaže da se netko ne uvrijedi, sporedno, to su sporedni igrači, i to je to”, zaključio je Predrag Šarić.