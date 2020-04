ŠTO SE DOGAĐA, KAD ĆE SE ZAPOSLENICI VRATITI U CIBONU? ‘Čekamo potvrdu iz državnog ureda za sport. Nismo isplatili plaće za veljaču, međutim…’

Razgovarali smo s direktorom Cibone Domagojem Čavlovićem

Od jučer su u Hrvatskoj na snazi ublažavanje odnosno popuštanje mjera donesenih zbog pandemije koronavirusa, ali u Ciboni i dalje nije niti malo lako. Od svih klubova koji su platili svoj danak koronakrizi, slavni zagrebački košarkaški klub možda je prošao i najgore.

Poznato je da je klub već godinama na nestabilnim nogama, a ovaj je događaj uzdrmao situaciju u klubu.

‘Onog trena kad se situacija normalizira, istog trena računam na njih’

Aktualni prvak Hrvatske i nekoć dvostruki prvak Europe bio je primoran sve ljude iz radne zajednice, uključujući i glavnog trenera Ivana Velića – otpustiti! To nam je prvima bio potvrdio direktor kluba Domagoj Čavlović. Razlog tomu je pandemija koronavirusa koja je zaustavila i sport, kao i cjelukupno gospodarstvo. To je bila nužna mjera, jer kako nam je direktor tada bio rekao, “ne znamo kako će se razviti financiranje sporta, kako u gradu, tako i u državi”…

“Ljudi koji su doma ne znam kad bi dobili iduću plaću u Ciboni, jer svi prihodi od strane grada su stopirani. Naravno, logično zbog korone i zbog potresa. I to je jedini način da oni imaju neka sigurna primanja u ovih, nadam se, mjesec, dva ili tri najduže. Sa svim ljudima sam osobno iskomunicirao i rekao im, da onog trena kad se situacija normalizira, da istog trena računam na njih. Jer, mi uistinu imamo minimalan pogon bez kojeg ne možemo funkcionirati u bilo kojem obliku. Ili nas više nikad nema, a kad to kažem onda nema niti sporta općenito, ili smo svi nazad na poslu”, rekao nam je Domagoj Čavlović početkom travnja.

Budući da je Cibona izašla iz predstečajne nagodbe, tada nije bilo moguće riješiti papirologiju s državom oko novih gospodarskih mjera Vlade u ovim kriznim vremenima, kojima bi se svima omogučila barem isplata minimalne naknade uz očuvanje radnih mjesta, pa je ovaj potez, nažalost, bio neizbježan ali, kako su nam to u klubu rekli, s planom da se jednog dana svi vrate na posao…

‘Čekam potvrdu iz državnog ureda za sport’

Nazvali smo direktora Domagoja Čavlovića 27 dana nakon našeg posljednjeg razgovora, kako bi ga upitali što je s povratkom zaposlenika na svoja radna mjesta u klubu? Javio nam se iz Zadra, gdje je nešto privatno obavljao prije povratka u Zagreb…

“Evo, čekam potvrdu iz Središnjeg državnog ureda za sport. Nije tajna i ja sam javno rekao da mi nismo bili njima isplatili plaću za drugi mjesec, a jedan od uvjeta da se dobije mjera od državnog ureda za sport da se ljudi vrate natrag u klub na radna mjesta na 4000 kuna do 10 ljudi maksimalno, slično onim mjerama što ih je država dala firmama, je bila ta plaća za veljaču, potvrda za veljaču da su im plaće isplaćene. Znam da hrvatski zavod za zapošljavanje nije radio taj problem firmi, pa onda vjerujem da ćemo mi naći način da se apliciramo na državni ured za sport, moramo poništiti otkaze. Mi smo u razgovoru našli način kako da im službeno pokažemo i dokažemo, da ta sredstva koja bi nam dali, da smo im pomoću tog isplatili plaću za treći mjesec, kao i za četvrti i za peti. Zvali smo ih i oni su nam rekli da nema nikakvih problema, s obzirom da ti ljudi još nisu primili nikakvu naknadu, oni mogu, u sustavu, ako to napravimo do kraja mjeseca, tj do četvrtka, izbrisati kao da se nisu ni prijavili i samim time oni ne gube staž, nego se poništavaju prijave koje smo im dali, a HZZO ih neće niti zavesti”, objašnjava nam Čavlović i naglašava:

‘Nismo im još isplatili plaće za veljaču, to je na nama’

“Za veljaču im plaća nije isplaćena, čekamo prihode, plaća za veljaču je zadužena na poreznoj i ministarstvu rada. Samo čekamo da dobijemo sredstva. To se pomoću tog JOPD obrasca lako dokaže kad budemo rješili. Sad čekamo samo i od državnog ureda za sport mig. Oni će poništiti te prijave koje su napravili, ali morali bi to napraviti vrlo brzo”, kazao nam je Domagoj Čavlović i osvrnuo se na donešene mjere Nacionalnog kriznog stožera za treninge u sportu…

“Mi smo dobili te ublažene mjere, odnosno upute. Ima tu nekih stvari kojih se moramo pridržavati. Dakle, maksimalno pet igrača s jednim trenerom u razmaku od pet metara. Tu je i ono pravilo razmaka između treninga od sat vremena, dok se dvorana ne dezinficira, lopte, svlačionice, sve… Ima toga, ali mi ćemo se sukladno napucima svega pridržavati. Definitivno još nećemo započeti s treninzima, ne u okvirima one momčadi koja je bila u posljednjoj utakmici prije prekida prvenstva, ali definitivno ćemo tu uključiti one mlađe koje imamo. U njih se uzdamo jer su talentirani”, kazao nam je Domagoj Čavlović.

‘Poduzet ću pravne korake’

Smogovci, skupina navijača Cibone, oglasili su se na svom Facebooku i zatražili od Čavlovića da im odgovori na neka konkretna pitanja koja se tiču sadašnjosti i budućnosti kluba. Kažu da su ogorčeni stanjem u klubu. Strahuju da bi se klub mogao ugasiti i naglašavaju kako je “direktor Čavlović dao svim zaposlenicima u klubu otkaz, osim sebi…”

“Ja sam dobio poruke od izvornih Smogovaca, onih koji su osnovali grupu, i oni se ograđuju od tog priopćenja. Iskreno, ne bih to komentirao. Da vam budem iskren, malo sam se posavjetovao s odvjetnicima i mislim da ću poduzeti pravne radnje, jer je izneseno jako puno neistina, a osim toga meni se stavljaju na teret neke stvari s kojima ja apsolutno nemam veze, jer ja sam osoba koja je na ovu funkciju izabrana odgovorno od strane skupštine, i zato ne mogu niti kontrolirati niti odlučivati, kao član skupštine, o dokumentima koji se samo meni stavljaju na teret da ih ja kontroliram. Također, nekakvi igrači koji se spominju kao meni na teret, pa nisam ja sportski direktor, ja sam taj koji potpisuje papire i bavi se s opstankom kluba, tako da. Ne želim uopće kroz medije potencirati situaciju, već ću poduzeti mjere koje su mi zajamčene”, zaključio je Domagoj Čavlović.

HKS prekinuo sezonu početkom travnja

Za spomenuti kako je HKS putem elektroničke sjednice donio Odluku o prekidu svih košarkaških natjecanja i završetku natjecateljske sezone 2019/2020 , što je i objavljeno na službenoj web stranici Saveza.

U ligama koje vodi HKS neće se proglasiti prvak niti određivati poredak, a u sezoni 2020/21 u svakoj pojedinoj ligi nastupiti će isti klubovi koji su nastupali u sezoni 2019/20.

Vodstvo HKS-a, Komisija za sustav natjecanja te predstavnici klubova i ostalih košarkaških udruga posljednjih su tjedana bili u dnevnom kontaktu te je nakon ekstenzivnih konzultacija Upravnom odboru HKS-a upućen prijedlog odluke koji je jednoglasno prihvaćen.