STEVE NASH POSTAJE TRENER BROOKLYN NETSA: Imat će jednu od najjačih momčadi u NBA ligi

Američka profesionalna košarkaška NBA momčad Brooklyn Nets objavila je u četvrtak kako je za novoga trenera imenovala bivšeg dvostrukog najkorisnijeg igrača (MVP) lige Stevea Nasha (46).

Nash je kao igrač proveo 18 sezona u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta igrajući za Phoenix Sunse, Dallas Maverickse i Los Angeles Lakerse, a MVP nagradu osvajao je 2005. i 2006. godine.

Posljednjih pet godina Nash je radio kao savjetnik za razvoj igrača u Golden State Warriorsima, a u tom razdoblju momčad iz Kalifornije je osvojila dva naslova prvaka (2017, 2018) te još dva puta igrala u finalu doigravanja (2016, 2019).

Steve Nash is signing a four-year contract to become the Brooklyn Nets' head coach, per @wojespn pic.twitter.com/gdMB36oT99

— Bleacher Report (@BleacherReport) September 3, 2020