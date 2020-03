SRPSKI KOŠARKAŠ POBJEGAO IZ ŽARIŠTA KORONE I OTKRIO ŠTO SE ZBIVA: ‘Vidio sam da stavljaju maske. Mislio sam da nije ozbiljno’

Za RTS opisao kako je to izgledalo u početku kada je napuštao Italiju

Košarkaš milanske Olimpije, četvrte ekipe Seire A, Nemanja Nedović, pobjegao je, relativno, na vrijeme iz žarišta koronavirusa u svoju rodnu državu Srbiju i tamo se trenutno nalazi u izolaciji.

Nije zaražen, osjeća se dobro, trenira u izolaciji, gleda filmove i druži se s obitelji, a sada je za RTS opisao kako je to izgledalo u početku kada je napuštao Italiju.

“Sjećam se da u početku to nije bilo nešto ozbiljno. Moja Mina, koja je paničar, rekla je da je to kaos i da će ostati u Beogradu. Kad sam sletio u Milano, vidio sam da stjuardese stavljaju maske na lice. Prošlo mi je kroz glavu da stvari nisu tako ozbiljne, ali sam brzo promijenio mišljenje jer su svi kod nas govorili da to nije ništa strašno i da će proći. A onda se sve promijenilo u dan ili dva. Bio je to vikend oko Tjedna mode u Milanu. Broj zaraženih je počeo strahovito rasti. Sad vidim da Mina nije bila paničar, već oprezna”, rekao je Nedović.

Veli da mu je objašnjeno kako se treba ponašati i da se toga pridržava.

“Na granici su mi uzeli podatke i dali broj telefona na koji da se javim. Rečeno mi je kako se treba ponašati. Svi moramo poštovati upute, tako da sam ja sada u stanu. Trudim se zaokupiti i raditi razne stvari. Baš prethodnih dana sam gledao neke utakmice Lakersa od prije skoro 20 godina… I Kobea Bryanta koji mi je bio idol”, rekao je Nedović.

Što misli o otkazivanju Igara…

“Ne razmišljam sada o tome, vidim samo da postoji mogućnost da se otkažu kvalifikacijski turniri i da se ide po plasmanu na FIBA rang-listi. Ne znam, zaista. Bio sam 2016. na Igrama u Riju i bilo nam je fenomenalno. Odlična smo grupa, sjajno se slažemo i držali smo se tamo zajedno. Nismo nešto provodili vrijeme s drugim sportašima, mislim na sportaše iz drugih zemalja, već uglavnom s našima, a i bili smo koncentrirani na svoj cilj, što je i normalno… Stvarno volim provoditi vrijeme i igrati s tim momcima”, zaključio je srpski košarkaš.