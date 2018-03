SRPSKI KOŠARKAŠ ISPISAO POVIJEST NBA LIGE: Ono što neki ne mogu u cijeloj karijeri, Jokić može za samo 14 minuta

Srpski centar Nikola Jokić ispisao je stranice povijesti NBA lige

Centar srpske košarkaške reprezentacije i momčadi Denver Nuggetsa u svojoj je trećoj godini u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta postigao ono što nikad nije viđeno na parketima NBA lige. U pobjedi svoje momčadi protiv Milwaukee Bucksa Jokić je sudjelovao sa 30 poena, 15 uhvaćenih lopti i 17 asistencija, no monstruozan učinak još je dojmljiviji ako se zna da je većina navedenog stigla u prvom poluvremenu utakmice.

Dapače, Jokić je triple-double upisao za samo 14 minuta i 33 sekunde postigavši rekord u brzini hvatanja trostruko-dvoznamenkastog učinka kojeg je dosad držao Jim Tucker. Osim što je prestigao Tuckera, Russella Westbrooka, LeBrona Jamesa i Magica Johnsona, Jokić je i jedini centar među navedenima kojem je to pošlo za rukom.



Mnogo je toga potrebno da se zasjeni učinak Giannisa Antetokounmpa iz istog ogleda (36 poena, 11 skokova, 13 asistencija), no Jokić je to napravio bez ikakvog problema gađašavši iz igre 11-14 (trice 3-3, slobodna bacanja 5-5) i to utakmicu nakon što je ostvario učinak od 23 koša, 13 skokova i 11 asistencija protiv San Antonio Spursa. Treći mu je to triple-double u posljednjih sedam odigranih utakmica.