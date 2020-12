SRPSKA ZVIJEZDA MOLI ZA HRVATSKU: Srbija, Bosna, Slovenija, njihove sportske ikone, rasplakali su čitavu naciju

Razoran potres koji je u utorak iza podneva pogodio Hrvatsku, a najviše Petrinju i okolna sela, šokirao je čitavu regiju i šire, i digao ekspresno na noge sve hrvatske sportaše. Sve o razornom potresu u Hrvatskoj iz minute u minutu pratite – OVDJE.

Pa je tako Dejan Lovren ponudio smještan ugroženima u svom hotelu u Novalji, uključio se njegov reprezentativni suigrač Mateo Kovačić, ali i mnogi drugi koji su na razne načine nastojali pomoći ljudima koji su ostali bez krova nad glavom i sigurnosti…

Sve regionalne zemlje bivše nam države šalju poruke podrške Hrvatima, ne samo države nego i sportaši, njihove zvijezde. Pa je tako srpski košarkaš Bogdan Bogdanović putem Twittera poručio:

“Molitve za sve moje prijatelje koji su pogođeni potresom u Hrvatskoj”.

Prayers up for my friends and all people affected by the earthquake in Croatia!! 🙏🏽

— Bogdan Bogdanovic (@LeaderOfHorde) December 29, 2020