SRBI SE PROMIČU U NAJVEĆE FAVORITE SVJETSKOG PRVENSTVA: Otpuhali Talijane s terena za savršen kraj grupne faze

Tri utakmice i tri pobjede na Svjetskom prvenstvu u košarci ostvarili su košarkaši Srbije koji se polako, ali sigurno primiču statusu favorita na ovom natjecanju.

Nakon egzibicijskih pobjeda protiv Filipina i Angole bez puno znoja Srbi su pregazili i puno ozbiljniju reprezentaciju Italije 73:65. Igrala se lijepa, kvalitetna košarka s puno poena, što je odgovaralo Srbiji koja je na krilima Bogdana Bogdanovića i Nikole Jokića otišla na odmor s osam poena prednosti.

Talijani su se u trećoj četvrtini približili, no Srbi su jednostavno bili raspucaniji i svoju prednost vratili do kraja treće četvrtine, da bi do kraja četvrte utakmicu zaključili s 15 razlike i sigurno prvo mjesto u skupini.

Bogdanović je bio vruć s 31 poenom, a popratio ga je sjajni Nikola Jokić s 15 poena uz šest skokova i četiri asistencije za samo 24 minute na terenu. Talijane je predvodio Danilo Gallinari s 26 poena.

Španjolska i Argentina također savršeni

Španjolci su također ostvarili sve tri pobjede u tri kola, ali oni su do svoje današnje pobjede došli puno teže od Srba. tek su se odvojili u posljednjoj dionici i uspjeli pobjediti 73:65. Iranci su odigrali odličnu utakmicu i vjerojatno zaslužili barem produžetke.

Odlični su bili Jamshidijafarabadi sa 15 poena, a pratio ga je Rostampour sa 13. Za Španjolsku je najbolji bio Marc Gasol sa 16 poena.

A divlju utakmicu odigrali su Argentinci i Rusi, da bi na kraju Gauchosi slavili s 69:61. Nakon početnog vodastva i serije 18:0 Argentine, Rusi su stigli sve do tri poena razlike 40 sekundi prije kraja, no nisu imali snage pobijediti Argentince koji su također grupnu fazu završili sa sve tri pobjede.

Heroj utakmice bio je Facundo Campazzo koji je ubacio 21 poen uz sedam asistencija i šest skokova, a pratio ga je i prekaljeni veteran Luis Scola s 13 poena i osam skokova. Za Rusiju je Andrey Zubkov bio najbolji s 18 zabijenih poena. Rusi sa skorom 2-1 prolaze u daljnju fazu natjecanja.

Kako dalje?

Skupinu I u drugom krugu, kojoj je domaćin Foshan, činit će Poljska (6 bodova), Argentina (6), Rusija (5) i Venezuela (5), dok će se u skupini J, kojoj je domaćin Wuhan, za dva mjesta koja vode u četvrtfinale boriti Srbija (6), Španjolska (6), Italija (5) i Portoriko (5).

Prve utakmice drugog kruga na rasporedu su u petak, a sastaju se: Srbija – Portoriko, Španjolska – Italija, Poljska – Rusija i Argentina – Venezuela.

Dvije najbolje plasirane reprezentacije iz skupina I i J izborit će mjesto u četvrtfinalu kojim započinje nokaut faza na Svjetskom prvenstvu u Kini.