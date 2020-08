‘Ne želim s njim razgovarati. Rekao mi je dosta ružnih stvari za vrijeme utakmice’

Los Angeles Clippersi utrpali su jutros po hrvatskom vremenu 154 poena Dallas Mavericksima Luke Dončića u Orlandu “pod balonom”, ostavivši ih na 111 poena i tako poveli u seriji 3-2, ali uvjerljiva pobjeda društva iz Kalifornije ostala je u sjeni nervozne utakmice, koja je imala čak 6 tehničkih pogrešaka i jednu namjernu, a najviše prljavog i nesportskog poteza igrača Clippersa Marcusa Morrisa, koji je u trećoj četvrtini (namjerno?) stao na ozlijeđeni lijevi gležanj Luke Dončića.

Izgleda kao da je namjerno stao Dončiću na gležanj

CLIPPERSI SU POMELI DALLAS: No, čitav NBA bruji o prljavom potezu Morrisa nad Dončićem; Je li u pitanju namjerna ‘sabotaža’?

You don’t get the benefit of the doubt Marcus Morris. This is dirty. pic.twitter.com/EUxtKKtqlz — House Mavericks (@HouseMavericks) August 26, 2020

Marcus Morris trying to step on Luka’s injured ankle ? 😐 pic.twitter.com/Tjfj9prRMz — NBA Central (@TheNBACentral) August 26, 2020

Ovako na prvu, izgleda kao da je namjerno stao na Dončićev gležanj. Morris je zbog toga zaradio flagrant faul (namjerni prekršaj). Pojedini američki mediji poput uglednog NBA Yahooa prenose kako je Morrisov potez bio namjeran, a na društvenim mrežama naišao je na osudu fanova od kojih neki pozivaju i na suspenziju igrača Clippersa.

Mavs fans are calling for Marcus Morris Sr. to get suspended for intentionally stepping on Luka Doncic's injured ankle https://t.co/GocSOJAwDQ — Brotips (@brotips) August 26, 2020

NBA Twitter believes Marcus Morris intentionally stepped on Luka Doncic's injured ankle https://t.co/q5cyFJzM9n pic.twitter.com/npns7UizGx — Sporting News NBA (@sn_nba) August 26, 2020

Pogledajte iz ovog kuta taj potez…

Marcus Morris literally targeted Luka doncic. He needs to get suspendedpic.twitter.com/7fkeexwWFi — 🧙🏽‍♂️ (@tuuulyy) August 26, 2020

The sideline view of Marcus Morris stepping on Luka Doncic's injured ankle 👀🤔#NBAPlayoffs pic.twitter.com/t3AIzL7kHJ — Sports ReUp (@SportsReUp) August 26, 2020

Marcus Morris trash talking Luka Doncic pic.twitter.com/wmMeuohl0R — gifdsports (@gifdsports) August 26, 2020

‘Svatko će imati svoje mišljenje o ovom potezu. Ja se samo nadam da nije bio namjeran’

“Ne želim s njim razgovarati. Rekao mi je dosta ružnih stvari za vrijeme utakmice. Ne, ne želim s njim razgovarati. Moram ići dalje. Kao što sam već rekao, svatko će imati svoje mišljenje o ovom potezu. Ja se samo nadam da nije bio namjeran. Ako je bio, onda je to jako loše”, rekao je Luka Dončić nakon dvoboja i dodao:

“Imam svoje mišljenje o tome. Naravno da sam vidio usporenu snimku, ali recite vi meni, što vi mislite o tome?”, dodao je Dončić.

"I don't want to talk to him. He's just saying a lot of bad stuff to me… I just hope it wasn't intentional. If that was intentional.. that's really bad." Luka Doncic addresses Marcus Morris stepping on his injured ankle in game 5. @dallasmavs | #WholeNewGame pic.twitter.com/CqhqxWEAfM — FOX Sports Southwest (@FOXSportsSW) August 26, 2020

Full exchange of Luka Doncic on the incident where Marcus Morris stepped on his sprained left ankle: pic.twitter.com/4wOt9wsYa1 — Saad Yousuf (@SaadYousuf126) August 26, 2020

Luka Doncic: “I just hope it wasn’t intentional.” With eyebrows raised, he said to @townbrad: “Tell me what you think.” He said Marcus Morris Sr. talked trash all game. “I don’t want to talk to him.” https://t.co/8ju3WjF1rY — Tim MacMahon (@espn_macmahon) August 26, 2020

Oglasio se i Marcus Morris koji negira da je to bilo namjerno…

“Misliti tako nešto je bolesno. Da bi namjerno ozlijedio nekog… Deset godina igram protiv najboljih na svijetu, i iza mene su moral i naporni rad”.