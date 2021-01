ŠOU LUKE DONČIĆA U SJEVERNOJ KAROLINI: Čudesni 21-godišnjak kao da nije s ovog svijeta; Ovo je neka druga, svemirska košarka

Dončić je pružio maestralnu predstavu noćas u Sjevernoj Karolini po našem vremenu

Nevjerojatni 21-godišnji Luka Dončić igra svoju treću sezonu u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta. U prvoj je ponio nagradu najboljeg novaka lige, američki mediji donijeli su i zanimljiv podatak da je Slovenac postao prvi rookie nakon legendarnog Oscara Robertsona davne 1960./61. s najmanje 20 poena, sedam skokova i pet asistencija po utakmici. Bio je to njegov fantastičan individualan uspjeh koji mu je zasluženo donio nagradu za rookieja godine.

Što se tiče prošle, u njoj je Luka nastavio rasti igrački, zaludio je SAD i nastupio na All Staru u Chicagu koji je odigrao sjajno, a gledajući kompletnu sezonu, po brojkama je bio jedan od najboljih igrača lige, te je možda i trebao ponijeti nagradu za najkorisnijeg igrača sezone 2019./2020., koja je na kraju otišla ipak u ruke Giannisu.

Podsjetio na LeBrona 2010.

Protekle noći po hrvatskom vremenu Luka je predvodio svoje Maverickse do pobjede protiv Charlotte Hornetsa u Sjevernoj Karolini 104:93. On je za 35 minuta provedenih na parketu ostvario umalo triple-double učinak od 34 poena, 13 skokova, 9 asistencija i career – high 4 blokade. Ovom partijom postao je prvi košarkaš još tamo od 18. veljače 2010. godine i LeBrona Jamesa koji je ostvario slične brojke, a on ih je još i poboljšao u nekim segmentima…

Luka Doncic (34 PTS, 13 REB, 9 AST, 4 BLK tonight) is the first player to reach or exceed those thresholds since LeBron James (43 PTS, 13 REB, 15 AST, 4 BLK on Feb. 18, 2010). pic.twitter.com/2hdIPJawko — NBA.com/Stats (@nbastats) January 14, 2021

Blokada i odlična kontra

Dončić je ponovno ostavio maestralan dojam i NBA publici ponudio rakos svog talenta. Blokirao je, asistirao, napadao iz svih oružja i smjerova… Samo pogledajte ovu akciju koja je počela njegovom blokadom na Haywordu, a završila dodavanjem za alley-oop.

Luka Doncic with the block on one end and the alley-oop on the other #DPOY pic.twitter.com/VQdGIpPk54 — Nick Angstadt (@NickVanExit) January 14, 2021

Nije zakucao, nego školski položio loptu i izazvao smijeh komentatora i suigrača

Zanimljiva situacija dogodila se nakon jednog običnog polaganja Dončića. Luka je, umjesto atraktivnog zakucavanja, samo sigurno i lagano položio i tako “naljutio” svoje suigrače na klupi koji su se nasmijali na njegov školski potez, ali ga i malo zezali. Naravno, radi se o zafrkanciji, svi su očekivali spektakularno zakucavanje, bio je sam kao duh, svi bi u takvoj situaciji zakucali ali ne i on. Dončić nije kao ostali, on igra neku svoju košarku kojom očarava.

“Hej, dvica je dvica”, rekao je komentator dok se drugi smijao.

Luka Doncic disappointed his bench on the breakaway layup 😂 (via @NBA)

pic.twitter.com/I5XLEvC9nb — Dime (@DimeUPROXX) January 14, 2021

U prvom je poluvremenu Luka ubacio 16 poena uz 4 skoka, 7 asistencija, 2 blokade… Samo pogledajte ovu predstavu…

BIG half for Luka Doncic 💫 16 PTS

4 REB

7 AST

2 BLK

39.3 FPTS pic.twitter.com/ZVFr72x8lY — NBA Fantasy (@NBAFantasy) January 14, 2021

Bio je to pravi njegov All-Around šou, kako je to istaknula i sama NBA liga…

Za spomenuti kako je Luka Dončić u ovoj sezoni, nakon 9 odigranih susreta, na prosjeku od 27.4 poena, 9. 6 skokova i 8.3 asistencija po utakmici. Briljantno!

REZULTATI:

Charlotte Hornets – Dallas Mavericks 93:104

Detroit Pistons – Milwaukee Bucks 101:110

New York Knicks – Brooklyn Nets 109:116

Minnesota Timberwolves – Memphis Grizzlies 107:118

Oklahoma City Thunder – Los Angeles Lakers 99:128

LA Clippers – New Orleans Pelicans 111:106

Sacramento Kings – Portland Trail Blazers 126:132