Košarkaši Memphisa noćas po hrvatskom vremenu svladali su na svom parketu Los Angeles Clipperse s uvjerljivih 122:94, a hrvatski centar Ivica Zubac je za poraženu momčad postigao sedam koševa uz šest skokova i dvije blokade.

Justise Winslow just gave Kawhi a taste of his own medicine. What a strip, then a transition three for Memphis pic.twitter.com/9RigvraiDT

— Shane Young (@YoungNBA) February 26, 2021