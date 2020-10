‘Potrošio sam milijun dolara od prve plaće za samo sat vremena’

Bivši legendarni košarkaši Dwyane Wade i Shaquille O’Neal imali su uspješne karijere i imaju puno zajedničkog, kako na terenu, tako i izvan njega.

Potrošili pravo bogatstvo na početku karijere

Pa im je tako zajedničkog da su oboje potrošili pravo bogatstvo na početku karijere i sad se oboje nadaju da će mladi ljudi od njih nešto moći naučiti na račun svojih glupih i skupih pogrešaka. Prvenstveno da ne troše sumanuto novce i da ne žure odmah na bankomat…

Slavni košarkaši gostovali su u emisiji “Shark Tank” kod Daymonda Johna. Shaq je priznao da nije imao puno obrazovanja iz financija kad je postao profesionalac…

‘Nisam obračunavao stvari poput poreza na dohodak’

“Nakon potpisa prvog ozbiljnog ugovora kupio sam nekoliko luksuznih automobila, nakita. Potrošio sam milijun dolara (6.407.800,00 kuna) od prve plaće za samo sat vremena. Trošio sam toliko puno da su me iz banke nazvali i rekli mi da će me to uništiti ako nastavim trošiti toliko novca, jer nisam obračunavao stvari poput poreza na dohodak itd…”, kazao je O’Neal.

Dwyane Wade ispričao je vrlo sličnu priču, rekavši da je ušao u neke loše investicije jer nije imao pojma što radi.

“Potrošio sam puno novca”, rekao je Wade i dodao:

‘Imao sam loše odnose s ljudima izvan košarke’

“Imao sam loše odnose s ljudima izvan košarke, koji se bave restoranima”, prenosi madridska Marca.

Wade je istaknuo isto kako nije znao u početku raspolagati s tolikim novcem i morao je naučiti na teži način nakon što je izgubio dosta novaca.

Za spomenuti kako čak 60 posto bivših NBA košarkaša bankrotira.