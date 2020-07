ŠOK U CIBONI: ‘Nisam mogao vjerovati kad sam vidio tu glupost. Bio bi lud i nepošten da idem protiv takve legende kao što je Rozić’

‘Da idem uopće protiv ili kontra bilo koje varijante da Roza bude sportski direktor, mislim da bi bio lud i nepošten’

Cibona je dogovorila sa svojim dugogodišnjim kapetanom Marinom Rozićem (37) da i službeno preuzme funkciju sportskog direktora u klubu. Jučer smo prvi razgovarali s čovjekom koji je 16 godina u nizu igrao za Cibonu o njegovom novom poslu u klubu, koji doduše još nije ovjekovječen samo formalnim službenim potpisom ali bude po njegovom dolasku u Zagreb, kao i o megaprojektu pod Tornjem, o čemu više možete pročitati – OVDJE.

‘Ja se Braneta nisam ni sjetio dok nisam to pročitao’

Domagoj Čavlović, direktor Cibone i jedan od arhitekata bussines plana u klubu, o kojem se do prije par mjeseci pisalo kako je pred gašenjem zbog financijskih problema a u kojem se stvara kontura momčadi, “velike Cibone” za budućnost, ostao je zatečen napisima pojedinih portala i Facebook stranica koja prate košarkaška zbivanja oko zagrebačkog kluba, kako je Branimir Longin želja u klubu na spomenutoj funkciji…

“To kad sam vidio nisam mogao vjerovati svojim očima. To mi je stvarno ono, da sad ne kažem… Da je moja želja, ideja bio Branimir Longin?! Uz dužno poštovanje Branimiru i njegovom znanju, ja se Braneta nisam ni sjetio dok nisam to pročitao. Da idem uopće protiv ili kontra bilo koje varijante da Roza bude sportski direktor, mislim da bi bio lud i nepošten. Između ostalog, Roza je zadnjih dvije godine nama pomagao u slaganju momčadi, kao i u razgovorima s igračima, tako da je bio i igrač i, ajmo reći, neslužbeni sportski direktor u sjeni. Rozić je legenda kluba i drugačije nije mogli biti. Kakve gluposti se neki uopće mogu sjetiti. Isto tako, nije točno da smo potpisali Marka Ljubičića “, kazao nam je Domagoj Čavlović i nastavio:

‘Dobivamo jako pojačanje u uredu. To je ispravan put i najispravnija odluka’

“S jedne strane, malo mi je žao što Roza više ne igra, a i žao mi je zbog načina na koji je njegova karijera završila. Nije ni imao priliku odigrati tu zadnju utakmicu svjesno. Jer, sezona je bila naprasno prekinuta zbog pandemije koronavirusa. S druge strane, dobivamo jako pojačanje u uredu. To je ispravan put i najispravnija odluka, jedina moguća, jer smo ga čekali. Manja je šteta ovako ipak, iako će nam nedostajati jako na parketu, u to nema sumnje. Jednostavno, nije moglo biti drugačije. On će, između ostalog, biti tu i da te mlade lavove uvede u košarkaški svijet i da im bude od pomoći”, zaključio je Domagoj Čavlović.